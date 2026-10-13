Почему птицы летают?

Дети часто смотрят на небо и спрашивают: «Почему птицы могут летать, а мы — нет?» Ответ простой: у птиц есть особое «оборудование» для полёта — крылья, перья, лёгкий скелет и очень сильные мышцы. А ещё они умеют правильно «работать» с воздухом, как хороший пловец — с водой.