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Шарлотка с абрикосовым вареньем

Для приготовления шарлотки можно использовать не только свежие фрукты и ягоды, но и некоторые запасы домашней консервации, например, абрикосовое варенье. Получается вкусный воздушный пирог с нежной начинкой и приятным ароматом.

Ингредиенты

Мука пшеничная – 200 г

Яйцо куриное (С1) – 2 шт.

Абрикосовое варенье – 100 г

Растительное масло – 1 ст.

л.

Сахар – 50 г

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Диаметр формы - 18 см.
  • 293 кКал
  • 0 ч. 50 мин.
  • Б: 6.84
  • Ж: 5.29
  • У: 55.58

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Собрать по списку продукты для шарлотки с абрикосовым вареньем. Абрикосовое варенье должно быть густым, даже будет лучше, если фрукты в нем будут кусочками.

 

Фото 1

 

 

Яйца вбить в чашу блендера или миксера, добавить сахар.

 

Фото 2

 

 

Растереть содержимое чаши до получения густой белой пены.

 

Фото 3

 

 

Всыпать частями просеянную муку, соединенную с разрыхлителем.

 

Фото 4

 

 

Аккуратно ложкой движениями снизу вверх перемешать тесто, чтобы мука напиталась влагой, но при этом масса не потеряла легкость и воздушность.

 

Фото 5

 

 

В смазанную маслом форму выложить тесто.

 

Фото 6

 

 

Распределить равномерно в тесте варенье. Выпекать шарлотку с абрикосовым вареньем в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 35 минут.

 

Фото 7

 

 

Вынуть шарлотку из формы, дать немного остыть, посыпать сахарной пудрой или украсить по своему усмотрению. Подать к столу с чаем, кофе или молоком. Приятного аппетита!

 

Фото 8

 

 

 

Фото 9

 

 

 

Фото 10

 

 

Шарлотка с абрикосовым вареньем, рецепт с фото
Фото 11
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