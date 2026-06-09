Шарлотка с абрикосовым вареньем

Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Собрать по списку продукты для шарлотки с абрикосовым вареньем. Абрикосовое варенье должно быть густым, даже будет лучше, если фрукты в нем будут кусочками.
Яйца вбить в чашу блендера или миксера, добавить сахар.
Растереть содержимое чаши до получения густой белой пены.
Всыпать частями просеянную муку, соединенную с разрыхлителем.
Аккуратно ложкой движениями снизу вверх перемешать тесто, чтобы мука напиталась влагой, но при этом масса не потеряла легкость и воздушность.
В смазанную маслом форму выложить тесто.
Распределить равномерно в тесте варенье. Выпекать шарлотку с абрикосовым вареньем в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 35 минут.
Вынуть шарлотку из формы, дать немного остыть, посыпать сахарной пудрой или украсить по своему усмотрению. Подать к столу с чаем, кофе или молоком. Приятного аппетита!
Свежие комментарии