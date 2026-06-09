Шарлотка с абрикосовым вареньем

Собрать по списку продукты для шарлотки с абрикосовым вареньем. Абрикосовое варенье должно быть густым, даже будет лучше, если фрукты в нем будут кусочками.

Фото 1

Яйца вбить в чашу блендера или миксера, добавить сахар.

Фото 2

Растереть содержимое чаши до получения густой белой пены.

Фото 3

Всыпать частями просеянную муку, соединенную с разрыхлителем.

Фото 4

Аккуратно ложкой движениями снизу вверх перемешать тесто, чтобы мука напиталась влагой, но при этом масса не потеряла легкость и воздушность.

Фото 5

В смазанную маслом форму выложить тесто.

Фото 6

Распределить равномерно в тесте варенье. Выпекать шарлотку с абрикосовым вареньем в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 35 минут.

Фото 7

Вынуть шарлотку из формы, дать немного остыть, посыпать сахарной пудрой или украсить по своему усмотрению. Подать к столу с чаем, кофе или молоком. Приятного аппетита!

Фото 8

Фото 9

Фото 10