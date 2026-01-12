РЕБЁНОК.РУ
Рис с луком и сыром

Блюдо, которое я предлагаю Вашему вниманию, по составу ингредиентов очень похоже на ризотто, да? Если бы не одно "но" - рис обязательно нужен длиннозерновой. Ну, и стратегия варки - совсем не как у ризотто, она больше похожа на плов. Результат - легкий, как пух, рассыпчатый рис с луком и сыром, с очень сильным самостоятельным вкусом.

Ингредиенты

Рис длиннозерновой - 100 г

Бульон - 210 мл

Лук репчатый - 1 шт.

Сахар - 1 ст.л.

Масло сливочное - 20 г

Сыр твердый - 10 г

Тимьян - 1 ветка

1 порция
  • 209 кКал
  • 0 ч. 40 мин.
  • Б: 4.43
  • Ж: 6.2
  • У: 32.32

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберём ингредиенты для приготовления риса с луком и сыром согласно списку.

 

Обратите, пожалуйста, внимание: в списке дано количество на 1 порцию при употреблении этого блюда в качестве основного, а не в качестве гарнира.

 

Сахар в идеале должен быть коричневый, он даёт лучший цвет и аромат.

 

Бульон - для вегетарианцев овощной, но мясоеды могут использовать любой - лишь бы он был не слишком солёным. В крайнем случае можно взять воду, просто вкус станет беднее.

 

Твердый сыр - на ваше усмотрение. У меня - пекорино.

 

Фото 1

 

 

Лук чистим и режем не слишком мелко.

 

Фото 2

 

 

Одновременно с этим растапливаем сливочное масло на слабом огне.

 

Фото 3

 

 

Лук с сахаром обжариваем в масле до тёмной золотистости или бледной коричневатости, промешивая каждую пару минут. Жарим сначала на среднем огне, потом, когда лук станет прозрачным - на слабом, вплоть до достижения желательного оттенка. Процесс неспешный.

 

Фото 4

 

 

Равномерным слоем рассыпаем рис поверх лука.

 

Фото 5

 

 

Аккуратно, чтобы не повредить слой риса, вливаем бульон (можно по ложке).

 

Фото 6

 

 

Доводим всё вместе под крышкой до кипения, убавляем огонь и варим на слабом 10 минут, не открывая крышку.

 

Фото 7

 

 

После этого открываем крышку, промешиваем. И даём отдохнуть под крышкой на остаточном тепле конфорки электроплиты ещё 10 минут. На газовой плите, вероятно, нужно ещё минут 5 давать самое слабое тепло, какое только возможно, а потом ещё 5 - без огня.

 

Фото 8

 

 

Тем временем трём сыр (если не собираемся тереть его непосредственно над тарелками в момент подачи).

 

Фото 9

 

 

Каждая порция риса с луком посыпается сыром и несколькими листиками тимьяна. Люди, тимьян НУЖЕН, без тимьяна - НЕ ТО!!! Нету без тимьяна настоящего гурманского кайфа, чтобы каждая вкусовая нотка звучала безукоризненно.

 

Фото 10

 

 

Значит, что мы имеем: рис с луком у нас сладкий, причём сладкий с разной интенсивностью у двух компонентов. Рис рассыпчатый. Сыр - солоноватый и умами (вкус белка). А орегано придает этому тонкий ароматический шлейф, делающий блюдо из элементарных ингредиентов не тривиальным, а по-настоящему интересным.

 

Рис с луком и сыром, рецепт с фото
Фото 11
