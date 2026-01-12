Рис с луком и сыром

Ингредиенты
Рис длиннозерновой - 100 г
Бульон - 210 мл
Лук репчатый - 1 шт.
Сахар - 1 ст.л.
Масло сливочное - 20 г
Сыр твердый - 10 г
Тимьян - 1 ветка
- 209 кКал
- 0 ч. 40 мин.
- Б: 4.43
- Ж: 6.2
- У: 32.32
Соберём ингредиенты для приготовления риса с луком и сыром согласно списку.
Обратите, пожалуйста, внимание: в списке дано количество на 1 порцию при употреблении этого блюда в качестве основного, а не в качестве гарнира.
Сахар в идеале должен быть коричневый, он даёт лучший цвет и аромат.
Бульон - для вегетарианцев овощной, но мясоеды могут использовать любой - лишь бы он был не слишком солёным. В крайнем случае можно взять воду, просто вкус станет беднее.
Твердый сыр - на ваше усмотрение. У меня - пекорино.
Лук чистим и режем не слишком мелко.
Одновременно с этим растапливаем сливочное масло на слабом огне.
Лук с сахаром обжариваем в масле до тёмной золотистости или бледной коричневатости, промешивая каждую пару минут. Жарим сначала на среднем огне, потом, когда лук станет прозрачным - на слабом, вплоть до достижения желательного оттенка. Процесс неспешный.
Равномерным слоем рассыпаем рис поверх лука.
Аккуратно, чтобы не повредить слой риса, вливаем бульон (можно по ложке).
Доводим всё вместе под крышкой до кипения, убавляем огонь и варим на слабом 10 минут, не открывая крышку.
После этого открываем крышку, промешиваем. И даём отдохнуть под крышкой на остаточном тепле конфорки электроплиты ещё 10 минут. На газовой плите, вероятно, нужно ещё минут 5 давать самое слабое тепло, какое только возможно, а потом ещё 5 - без огня.
Тем временем трём сыр (если не собираемся тереть его непосредственно над тарелками в момент подачи).
Каждая порция риса с луком посыпается сыром и несколькими листиками тимьяна. Люди, тимьян НУЖЕН, без тимьяна - НЕ ТО!!! Нету без тимьяна настоящего гурманского кайфа, чтобы каждая вкусовая нотка звучала безукоризненно.
Значит, что мы имеем: рис с луком у нас сладкий, причём сладкий с разной интенсивностью у двух компонентов. Рис рассыпчатый. Сыр - солоноватый и умами (вкус белка). А орегано придает этому тонкий ароматический шлейф, делающий блюдо из элементарных ингредиентов не тривиальным, а по-настоящему интересным.
