«Переписку читать нельзя». Психологи – о крайностях родительского контроля

По словам специалистов, лучший способ знать всё о своём ребёнке – выстроить с ним доверительные отношения.

Сегодня дети осваивают Интернет очень рано, поэтому родителям важно вовремя рассказать им обо всех опасностях Сети. © / pixabay.com

Новости о происшествиях с участием детей и подростков каждый раз заново обостряют вопрос: насколько родители должны и могут контролировать поведение несовершеннолетних? Психологи и специалисты по семейным отношениям рассказали «АиФ-Челябинск» о минусах гиперопеки и способах защиты ребёнка в Интернете.

Хрупкий баланс

Как и любые крайности, гиперопека и её противоположность – полное отсутствие контроля – чреваты проблемами как для ребёнка, так и для родителей.

«Границы - одна из базовых наших потребностей. Они необходимы детям, без них, как ни странно, возрастает тревога и неуверенность. Поэтому правила в семье нужны. Дети - не наши друзья, им нужна иерархия. где они не наверху, а внизу, а родители для них - и авторитет, и опора. Другая грань - гиперконтроль - тоже опасна. Если речь идет о подростках, то зачастую те, кому совсем нет свободы самовыражения, начинают выражать себя опасными методами: наркотики, деструктивное поведение. Подростковый возраст - период, когда ребенок должен понять, кто он и что он. А задача родителя ему в этом не помешать», - говорит семейный психолог Анастасия Менн.

Специалист отмечает, что целью родителей должно быть выстраивание доверительных отношений с ребёнком, чтобы он сам хотел делиться со взрослыми подробностями своей жизни.

«Если очень пугает, что подросток от вас отделяется и сейчас ему интереснее проводить время с друзьями (что нормально) - вспомните о себе, о своих забытых интересах, о своих отношениях. Может это звучит странно, но сейчас важно ослабить тетиву, отпустить своего подростка, он стоит на пути взросления и надо ему в этом не помешать», - советует психолог.

«Приведу усредненный пример из моей практики. Семья была очень включена в учебу и дополнительные занятия ребенка, вместе писали доклады, вместе участвовали в олимпиадах, родители даже говорили о ребенке «мы»: «мы выиграли турнир», «мы закончили четверть» и т.д. И эта ситуация оставалась более-менее стабильной долгие годы. Но вот в подростковом возрасте грянул кризис: родители уже ждут от ребенка самостоятельных решений и желаний, устали и выдохлись, хотят наконец-то заслуженного отдыха – «ведь мы уже столько в него вложили». Однако ребенок ощущает себя совершенно неготовым к этой свободе, она пугает, к тому же часто он или она обнаруживает, что сверстники к этому времени уже прошли какой-то путь, освоили эту «самостоятельность», и приходится их догонять. Часто это выливается в хроническую апатию у подростка – «ничего не хочу», - предупреждает о последствиях гиперконтроля преподаватель курса по детской психологии Елена Трушина.

Что делать, если вы вдруг поняли, что чрезмерно опекаете ребёнка или, напротив, «запустили» его? Специалисты утверждают: резкая смена линии поведения только навредит.

«Родители решают внезапно поменять существующую систему, буквально с завтрашнего дня пытаются начать новую жизнь, «взяться за ребенка» или наоборот оставить все попытки помочь – «пусть делает что хочет». Оба этих сценария, как правило, имеют преимущественно негативный эффект, тогда как постепенные изменения «маленькими шагами», позволяют ребенку самому брать на себя все увеличивающуюся ответственность», – говорит Елена Трушина.

Читать или не читать

Когда речь заходит о границах контроля, перед родителями встаёт вопрос: можно ли читать переписку своего ребёнка с другими людьми в соцсети и в целом следить за его поведением в Интернете.

«Если говорить о частной переписке, это одно, а если о публичном пространстве, то другое. Сами по себе социальные сети – не приватное пространство, это своего рода «улица». Нормально, что родители хотят знать, где и с кем ребенок гуляет, и нет ничего зазорного в том, что мы спрашиваем, интересуемся, можем даже выйти на улицу или посмотреть из окна, с кем и где он, в данном же случае – добавиться к нему в друзья и периодически просматривать страничку. Если же речь о частной переписке, то от ее чтения, скорее всего, нужно воздержаться, особенно если человек уже достаточно взрослый», - говорит специалист по семейным отношениям, старший преподаватель Свято-Филаретовского православно-христианского института Владимир Якунцев.

Вместе с тем специалист советует родителям интересоваться, с кем общается ребёнок.

«Сейчас у детей есть отдельные e-mail и приватные чаты, это достаточно опасно, особенно учитывая, что чаще всего несовершеннолетние не могут до конца взять ответственность за свои слова и поступки. Часто этим пользуются злоумышленники, это дает возможность влиять на детей людям, в которых мы не уверены. Поэтому в нормальном случае дети не должны были бы иметь отдельных ящиков до того возраста, когда они могут эти подмены различать. Исходя из этого, надо открыто сказать ребенку: «У тебя есть компьютер, телефон. Читать твои письма без твоего разрешения я не буду, но мне очень важно знать, от кого ты их получаешь». Если правильно говорить и устанавливать отношения, то ребенку будет ясно, что это исходит из желания оказать ему поддержку», - рекомендует Владимир Якунцев.

Преподаватель Елена Трушина советует родителям поговорить с ребёнком о правилах безопасности в Интернете: предупредить его, что не стоит вступать в переписку с подозрительными людьми и тем более отправлять им свои фотографии. Ребёнок должен знать, что его рассказ о проблемах не вызовет немедленного осуждения со стороны родителей. Также важно на своём примере научить его неприкосновенности границ: стучаться при входе в комнату, не читать переписку, не обыскивать вещи.

«Самое важное, что можно сделать для защиты своего сына или дочери - информировать, быть рядом, поддерживать, уважать. Возможность контролировать жизнь ребенка будет исчезать с каждым годом, такой контроль будет требовать все больше ресурсов и санкций, истощать и разочаровывать, тогда как ваши отношения, ваша любовь будет служить вашему сыну или дочке защитой в течение всей жизни», - резюмирует специалист.