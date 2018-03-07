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«Переписку читать нельзя». Психологи – о крайностях родительского контроля

По словам специалистов, лучший способ знать всё о своём ребёнке – выстроить с ним доверительные отношения.

Сегодня дети осваивают Интернет очень рано, поэтому родителям важно вовремя рассказать им обо всех опасностях Сети.
Сегодня дети осваивают Интернет очень рано, поэтому родителям важно вовремя рассказать им обо всех опасностях Сети. © / pixabay.com

Новости о происшествиях с участием детей и подростков каждый раз заново обостряют вопрос: насколько родители должны и могут контролировать поведение несовершеннолетних? Психологи и специалисты по семейным отношениям рассказали «АиФ-Челябинск» о минусах гиперопеки и способах защиты ребёнка в Интернете.

Хрупкий баланс

Как и любые крайности, гиперопека и её противоположность – полное отсутствие контроля – чреваты проблемами как для ребёнка, так и для родителей.

«Границы - одна из базовых наших потребностей. Они необходимы детям, без них, как ни странно, возрастает тревога и неуверенность. Поэтому правила в семье нужны. Дети - не наши друзья, им нужна иерархия. где они не наверху, а внизу, а родители для них - и авторитет, и опора. Другая грань - гиперконтроль - тоже опасна. Если речь идет о подростках, то зачастую те, кому совсем нет свободы самовыражения, начинают выражать себя опасными методами: наркотики, деструктивное поведение. Подростковый возраст - период, когда ребенок должен понять, кто он и что он. А задача родителя ему в этом не помешать», - говорит семейный психолог Анастасия Менн.

Специалист отмечает, что целью родителей должно быть выстраивание доверительных отношений с ребёнком, чтобы он сам хотел делиться со взрослыми подробностями своей жизни.

«Если очень пугает, что подросток от вас отделяется и сейчас ему интереснее проводить время с друзьями (что нормально) - вспомните о себе, о своих забытых интересах, о своих отношениях. Может это звучит странно, но сейчас важно ослабить тетиву, отпустить своего подростка, он стоит на пути взросления и надо ему в этом не помешать», - советует психолог.

«Приведу усредненный пример из моей практики. Семья была очень включена в учебу и дополнительные занятия ребенка, вместе писали доклады, вместе участвовали в олимпиадах, родители даже говорили о ребенке «мы»: «мы выиграли турнир», «мы закончили четверть» и т.д. И эта ситуация оставалась более-менее стабильной долгие годы. Но вот в подростковом возрасте грянул кризис: родители уже ждут от ребенка самостоятельных решений и желаний, устали и выдохлись, хотят наконец-то заслуженного отдыха – «ведь мы уже столько в него вложили». Однако ребенок ощущает себя совершенно неготовым к этой свободе, она пугает, к тому же часто он или она обнаруживает, что сверстники к этому времени уже прошли какой-то путь, освоили эту «самостоятельность», и приходится их догонять. Часто это выливается в хроническую апатию у подростка – «ничего не хочу», - предупреждает о последствиях гиперконтроля преподаватель курса по детской психологии Елена Трушина.

Что делать, если вы вдруг поняли, что чрезмерно опекаете ребёнка или, напротив, «запустили» его? Специалисты утверждают: резкая смена линии поведения только навредит.

«Родители решают внезапно поменять существующую систему, буквально с завтрашнего дня пытаются начать новую жизнь, «взяться за ребенка» или наоборот оставить все попытки помочь – «пусть делает что хочет». Оба этих сценария, как правило, имеют преимущественно негативный эффект, тогда как постепенные изменения «маленькими шагами», позволяют ребенку самому брать на себя все увеличивающуюся ответственность», – говорит Елена Трушина.

Читать или не читать

Когда речь заходит о границах контроля, перед родителями встаёт вопрос: можно ли читать переписку своего ребёнка с другими людьми в соцсети и в целом следить за его поведением в Интернете.

«Если говорить о частной переписке, это одно, а если о публичном пространстве, то другое. Сами по себе социальные сети – не приватное пространство, это своего рода «улица». Нормально, что родители хотят знать, где и с кем ребенок гуляет, и нет ничего зазорного в том, что мы спрашиваем, интересуемся, можем даже выйти на улицу или посмотреть из окна, с кем и где он, в данном же случае – добавиться к нему в друзья и периодически просматривать страничку. Если же речь о частной переписке, то от ее чтения, скорее всего, нужно воздержаться, особенно если человек уже достаточно взрослый», - говорит специалист по семейным отношениям, старший преподаватель Свято-Филаретовского православно-христианского института Владимир Якунцев.

Вместе с тем специалист советует родителям интересоваться, с кем общается ребёнок.

«Сейчас у детей есть отдельные e-mail и приватные чаты, это достаточно опасно, особенно учитывая, что чаще всего несовершеннолетние не могут до конца взять ответственность за свои слова и поступки. Часто этим пользуются злоумышленники, это дает возможность влиять на детей людям, в которых мы не уверены. Поэтому в нормальном случае дети не должны были бы иметь отдельных ящиков до того возраста, когда они могут эти подмены различать. Исходя из этого, надо открыто сказать ребенку: «У тебя есть компьютер, телефон. Читать твои письма без твоего разрешения я не буду, но мне очень важно знать, от кого ты их получаешь». Если правильно говорить и устанавливать отношения, то ребенку будет ясно, что это исходит из желания оказать ему поддержку», - рекомендует Владимир Якунцев.

Преподаватель Елена Трушина советует родителям поговорить с ребёнком о правилах безопасности в Интернете: предупредить его, что не стоит вступать в переписку с подозрительными людьми и тем более отправлять им свои фотографии. Ребёнок должен знать, что его рассказ о проблемах не вызовет немедленного осуждения со стороны родителей. Также важно на своём примере научить его неприкосновенности границ: стучаться при входе в комнату, не читать переписку, не обыскивать вещи.

«Самое важное, что можно сделать для защиты своего сына или дочери - информировать, быть рядом, поддерживать, уважать. Возможность контролировать жизнь ребенка будет исчезать с каждым годом, такой контроль будет требовать все больше ресурсов и санкций, истощать и разочаровывать, тогда как ваши отношения, ваша любовь будет служить вашему сыну или дочке защитой в течение всей жизни», - резюмирует специалист.

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