Соперничество между братьями и сестрами

Информация для родителей, которая поможет внести мир в семью и наладить отношения между детьми
О детском соперничестве
Хотя многие дети счастливы быть лучшими друзьями своих братьев и сестер, ссоры между ними – довольно распространенное явление. К тому же детям свойственно постоянно переходить от обожания к ненависти друг к другу.
Часто соперничество между детьми начинается еще до рождения второго ребенка и продолжается весь период взросления, принимая различные формы: от ссор из-за игрушек до борьбы за внимание. По мере достижения детьми разных стадий развития меняющиеся потребности существенно влияют на их взаимоотношения.
Наблюдать и слышать, как ругаются дети, неприятно и обидно. И, конечно, быт, полный конфликтов, неизбежно приводит к стрессам. Тем не менее, часто трудно решить, как остановить ссору, и даже понять, стоит ли вмешиваться или нет. Но вы можете принять меры для обеспечения мира в вашем доме и помочь детям поладить друг с другом.
Почему дети ссорятся
Существует много разных причин, почему братья и сестры могут ссориться друг с другом. Большинство из них испытывают некоторую ревность или конкуренцию, и это провоцирует у них вспышки ссор и склок. Но есть и другие факторы, которые также влияют на то, как часто и насколько серьезно дети ссорятся между собой. Вот некоторые из них: Изменяющиеся потребности.
- Изменяющиеся детские потребности, тревоги и личностные особенности естественным образом влияют на взаимоотношения между детьми. Например, дети ясельного возраста в силу своих возрастных особенностей защищают свои игрушки и другую собственность и учатся отстаивать в первую очередь свои собственные желания. Поэтому, если младший братик или сестричка берет игрушку, старший ребенок может отреагировать агрессивно.
- Особенности темперамента. Особенности темперамента ваших детей, в том числе настроение, расположение и степень приспособляемости, а также их уникальные личностные особенности играют большую роль в том, насколько хорошо они ладят между собой. Например, если один ребенок спокойный и невозмутимый, а другой легковозбудимый и вспыльчивый, их частые ссоры вполне закономерны. Аналогичным образом, ребенок, который особенно привязан и склонен к родительской любви и заботе, может вызывать недовольство у братьев и сестер, которые видят это и хотят такого же внимания к себе.
- Особые потребности/больные дети. Иногда особые потребности ребенка из-за болезни, эмоциональных проблем или проблем с обучением могут потребовать большего родительского времени. Другие дети могут заметить такое несоответствие и устраивать истерики, чтобы привлечь внимание родителей или из страха за другого ребенка.
- Примеры для подражания. То, как родители решают проблемы и разногласия, оказывает сильное влияние на детей. Так что, если вы и ваш супруг решаете свои конфликты уважительным, продуктивным способом, а не с помощью агрессии, то повышаете вероятность того, что ваши дети используют подобную тактику при решении проблем во взаимоотношениях друг с другом. Если ваши дети видят, что вы регулярно кричите, хлопаете дверьми и громко спорите, они, вероятно, приобретут те же дурные привычки.
Что делать, когда начинается ссора?
Хотя ссоры между братьями и сестрами распространены, они, безусловно, неприятны всем, кто находится в доме. Семья может вытерпеть только определенное количество конфликтов. Итак, что нужно делать, когда начинается ссора?
Всякий раз, когда это возможно, старайтесь не ввязываться в инцидент. Вмешивайтесь только в том случае, когда есть опасность причинения физического вреда. Если вы будете вмешиваться на регулярной основе, то рискуете создать другие проблемы. Дети могут начать ожидать вашей помощи и рассчитывать, что вы придете и спасете их, и не будут учиться сами решать собственные проблемы. Также существует риск того, что вы – случайно – сделаете так, что один ребенок будет всегда считать другого «защищенным», что может привести к еще большей обиде и конфронтации. В свою очередь, защищенные дети могут чувствовать свою безнаказанность, поскольку родители всегда «спасают» их.
Если вы обеспокоены некоторыми словами или ругательствами, используемыми детьми в своих ссорах, уместно научить их использовать соответствующие слова для описания своих чувств. Это отличается от вмешательства или ввязывания в ссору.
Даже в этом случае учите их регулировать проблемы самостоятельно. Если вы все же вмешались, попробуйте решить проблемы вместе со своими детьми, а не вместо них.
Вот несколько способов урегулирования конфликта, когда вы оказываетесь вовлеченным в него:
- Разделите детей, пока они не успокоятся. Иногда лучше просто на некоторое время предоставить им пространство, а не решать конфликт немедленно. В противном случае ссора может вспыхнуть снова. Если вы хотите, чтобы ссора стала для детей полезным учебным опытом, подождите, пока эмоции не утихнут.
- Не тратьте слишком много внимания на выяснение того, кто из детей виноват. Ссора – это дело двоих, все ее участники несут свою часть ответственности.
- Далее попробуйте разработать «беспроигрышную» ситуацию, при которой каждый ребенок что-то получает. Если оба хотят одну и ту же игрушку, возможно, есть игра, в которую они могут играть вместе, а не ссориться из-за желаемой вещи.
Помните: когда дети справляются со спорами, они также учатся важным навыкам, которые будут служить им на протяжении всей жизни – например, как нужно ценить позицию другого человека, как достигать компромисса и договариваться, как контролировать агрессивные порывы и т. д.
Как помочь детям ладить друг с другом?
Вот несколько примеров простых ежедневных действий родителей, которые помогут предотвращать детские ссоры:
- Установите основные правила приемлемого поведения. Скажите детям, что ни в коем случае нельзя ругаться, обзываться, кричать, хлопать дверью. Пусть вносят свой вклад в правила, а также в последствия нарушения этих правил. Это учит детей тому, что они всегда отвечают за свои действия и поступки, независимо от ситуации и от того, насколько спровоцированными они себя чувствуют, а также препятствует любым попыткам вести переговоры с точки зрения, кто был «прав» или «неправ».
- Не позволяйте детям заставить вас думать, что все всегда должно быть «справедливо» и «поровну» – иногда одному ребенку нужно больше, чем другому.
- Будьте объективными. Будьте дальновидными и оказывайте своим детям индивидуальное внимание, направленное исключительно на их интересы и потребности. Например, если один любит гулять на открытом воздухе, выходите с ним на прогулку или пойдите в парк. Если другой ребенок любит сидеть и читать, найдите время и для него.
- Убедитесь, что дети имеют свое собственное пространство и время для собственных дел – играть с игрушками наедине, поиграть с друзьями без назойливого младшего брата или получать удовольствие без необходимости делиться 50 на 50.
- Покажите и расскажите детям, что для вас любовь – это совсем не то, что приходит вместе с ограничениями.
- Пусть они знают, что находятся в безопасности, важны для вас и любимы и что их потребности будут удовлетворены.
- Развлекайтесь всей семьей. Когда вы смотрите фильм, играете в мяч или в настольную игру, вы демонстрируете детям мирный способ совместного времяпровождения и общения. Это может помочь ослабить напряженность между ними, а также поможет вам вовлечься самому. Так как родительское внимание – частый повод для ссор, веселые семейные мероприятия помогают уменьшить конфликт.
- Если ваши дети часто ссорятся по одному и тому же поводу (например, из-за видеоигр или канала телевизора), составьте график, позволяющий детям по очереди «владеть» телевизионным пультом или игровой приставкой. Если ссоры продолжаются, просто заберите у них источник конфликта.
- Если ссоры между вашими детьми школьного возраста участились, проводите еженедельные семейные собрания, на которых повторяйте правила о ссорах и рассматриваете прошлые успехи решения конфликтов. Рассмотрите вопрос о создании программы, когда дети зарабатывают баллы за веселые, ориентированные на всю семью виды деятельности, совместную работу и прекращение ссор.
- Определите, когда детям нужно время просто побыть на расстоянии друг от друга. Попробуйте организовать игровое время для каждого без брата или сестры или отдельные занятия для каждого ребенка. И когда наступит время для уединенной игры одного ребенка, проведите его с другим.
Имейте в виду, что иногда дети ссорятся, чтобы привлечь внимание родителей. В этом случае, рассмотрите возможность лишить их на время своего присутствия. Когда вы уходите, стимул для ссоры исчезает. Кроме того, когда вы сами начинаете терять терпение, подумайте о варианте, как вручить бразды правления семьей другому родителю, чье терпение еще не иссякло.
Получение профессиональной помощи
В небольшом проценте семей конфликты между братьями и сестрами бывают настолько серьезными, что нарушают ежедневное функционирование или существенно влияют на эмоциональное или психологическое состояние детей. В этих случаях разумно прибегнуть к помощи профессионала. При конфликтах между братьями и сестрами обращайтесь за помощью, если конфликты:
- настолько серьезные, что приводят к проблемам между супругами;
- создают реальную опасность причинения физического вреда любому члену семьи;
- наносят вред самооценке или психологическому благополучию любого члена семьи;
- могут быть связаны с другими значительными проблемами, такими как депрессия.
Если у вас есть вопросы по поводу ссор ваших детей, поговорите с вашим семейным врачом, который может помочь определиться с тем, нуждается ли ваша семья в профессиональной помощи или нет, и при необходимости направит вас к местным специалистам в вопросах психологического или психического здоровья.
