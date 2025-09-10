Соперничество между братьями и сестрами

О детском соперничестве



Хотя многие дети счастливы быть лучшими друзьями своих братьев и сестер, ссоры между ними – довольно распространенное явление. К тому же детям свойственно постоянно переходить от обожания к ненависти друг к другу.

Изменяющиеся детские потребности , тревоги и личностные особенности естественным образом влияют на взаимоотношения между детьми. Например, дети ясельного возраста в силу своих возрастных особенностей защищают свои игрушки и другую собственность и учатся отстаивать в первую очередь свои собственные желания. Поэтому, если младший братик или сестричка берет игрушку, старший ребенок может отреагировать агрессивно.

Иногда особые потребности ребенка из-за болезни, эмоциональных проблем или проблем с обучением могут потребовать большего родительского времени. Другие дети могут заметить такое несоответствие и устраивать истерики, чтобы привлечь внимание родителей или из страха за другого ребенка. Примеры для подражания. То, как родители решают проблемы и разногласия, оказывает сильное влияние на детей. Так что, если вы и ваш супруг решаете свои конфликты уважительным, продуктивным способом, а не с помощью агрессии, то повышаете вероятность того, что ваши дети используют подобную тактику при решении проблем во взаимоотношениях друг с другом. Если ваши дети видят, что вы регулярно кричите, хлопаете дверьми и громко спорите, они, вероятно, приобретут те же дурные привычки.

​Что делать, когда начинается ссора?



Хотя ссоры между братьями и сестрами распространены, они, безусловно, неприятны всем, кто находится в доме. Семья может вытерпеть только определенное количество конфликтов. Итак, что нужно делать, когда начинается ссора?



Всякий раз, когда это возможно, старайтесь не ввязываться в инцидент. Вмешивайтесь только в том случае, когда есть опасность причинения физического вреда. Если вы будете вмешиваться на регулярной основе, то рискуете создать другие проблемы. Дети могут начать ожидать вашей помощи и рассчитывать, что вы придете и спасете их, и не будут учиться сами решать собственные проблемы. Также существует риск того, что вы – случайно – сделаете так, что один ребенок будет всегда считать другого «защищенным», что может привести к еще большей обиде и конфронтации. В свою очередь, защищенные дети могут чувствовать свою безнаказанность, поскольку родители всегда «спасают» их.



Если вы обеспокоены некоторыми словами или ругательствами, используемыми детьми в своих ссорах, уместно научить их использовать соответствующие слова для описания своих чувств. Это отличается от вмешательства или ввязывания в ссору.



Даже в этом случае учите их регулировать проблемы самостоятельно. Если вы все же вмешались, попробуйте решить проблемы вместе со своими детьми, а не вместо них.



Вот несколько способов урегулирования конфликта, когда вы оказываетесь вовлеченным в него:

Разделите детей, пока они не успокоятся. Иногда лучше просто на некоторое время предоставить им пространство, а не решать конфликт немедленно. В противном случае ссора может вспыхнуть снова. Если вы хотите, чтобы ссора стала для детей полезным учебным опытом, подождите, пока эмоции не утихнут.

Не тратьте слишком много внимания на выяснение того, кто из детей виноват. Ссора – это дело двоих, все ее участники несут свою часть ответственности.

Далее попробуйте разработать «беспроигрышную» ситуацию, при которой каждый ребенок что-то получает. Если оба хотят одну и ту же игрушку, возможно, есть игра, в которую они могут играть вместе, а не ссориться из-за желаемой вещи.

​Помните: когда дети справляются со спорами, они также учатся важным навыкам, которые будут служить им на протяжении всей жизни – например, как нужно ценить позицию другого человека, как достигать компромисса и договариваться, как контролировать агрессивные порывы и т. д.



Как помочь детям ладить друг с другом?



Вот несколько примеров простых ежедневных действий родителей, которые помогут предотвращать детские ссоры:

Установите основные правила приемлемого поведения. Скажите детям, что ни в коем случае нельзя ругаться, обзываться, кричать, хлопать дверью. Пусть вносят свой вклад в правила, а также в последствия нарушения этих правил. Это учит детей тому, что они всегда отвечают за свои действия и поступки, независимо от ситуации и от того, насколько спровоцированными они себя чувствуют, а также препятствует любым попыткам вести переговоры с точки зрения, кто был «прав» или «неправ».

Не позволяйте детям заставить вас думать, что все всегда должно быть «справедливо» и «поровну» – иногда одному ребенку нужно больше, чем другому.

Будьте объективными. Будьте дальновидными и оказывайте своим детям индивидуальное внимание, направленное исключительно на их интересы и потребности. Например, если один любит гулять на открытом воздухе, выходите с ним на прогулку или пойдите в парк. Если другой ребенок любит сидеть и читать, найдите время и для него.

Убедитесь, что дети имеют свое собственное пространство и время для собственных дел – играть с игрушками наедине, поиграть с друзьями без назойливого младшего брата или получать удовольствие без необходимости делиться 50 на 50.

Покажите и расскажите детям, что для вас любовь – это совсем не то, что приходит вместе с ограничениями.

Пусть они знают, что находятся в безопасности, важны для вас и любимы и что их потребности будут удовлетворены.

Развлекайтесь всей семьей. Когда вы смотрите фильм, играете в мяч или в настольную игру, вы демонстрируете детям мирный способ совместного времяпровождения и общения. Это может помочь ослабить напряженность между ними, а также поможет вам вовлечься самому. Так как родительское внимание – частый повод для ссор, веселые семейные мероприятия помогают уменьшить конфликт.

Если ваши дети часто ссорятся по одному и тому же поводу (например, из-за видеоигр или канала телевизора), составьте график, позволяющий детям по очереди «владеть» телевизионным пультом или игровой приставкой. Если ссоры продолжаются, просто заберите у них источник конфликта.

Если ссоры между вашими детьми школьного возраста участились, проводите еженедельные семейные собрания, на которых повторяйте правила о ссорах и рассматриваете прошлые успехи решения конфликтов. Рассмотрите вопрос о создании программы, когда дети зарабатывают баллы за веселые, ориентированные на всю семью виды деятельности, совместную работу и прекращение ссор.

Определите, когда детям нужно время просто побыть на расстоянии друг от друга. Попробуйте организовать игровое время для каждого без брата или сестры или отдельные занятия для каждого ребенка. И когда наступит время для уединенной игры одного ребенка, проведите его с другим.

​Имейте в виду, что иногда дети ссорятся, чтобы привлечь внимание родителей. В этом случае, рассмотрите возможность лишить их на время своего присутствия. Когда вы уходите, стимул для ссоры исчезает. Кроме того, когда вы сами начинаете терять терпение, подумайте о варианте, как вручить бразды правления семьей другому родителю, чье терпение еще не иссякло.



Получение профессиональной помощи



В небольшом проценте семей конфликты между братьями и сестрами бывают настолько серьезными, что нарушают ежедневное функционирование или существенно влияют на эмоциональное или психологическое состояние детей. В этих случаях разумно прибегнуть к помощи профессионала. При конфликтах между братьями и сестрами обращайтесь за помощью, если конфликты:

настолько серьезные, что приводят к проблемам между супругами;

создают реальную опасность причинения физического вреда любому члену семьи;

наносят вред самооценке или психологическому благополучию любого члена семьи;

могут быть связаны с другими значительными проблемами, такими как депрессия.

​Если у вас есть вопросы по поводу ссор ваших детей, поговорите с вашим семейным врачом, который может помочь определиться с тем, нуждается ли ваша семья в профессиональной помощи или нет, и при необходимости направит вас к местным специалистам в вопросах психологического или психического здоровья.