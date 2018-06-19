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Народ против электронной школы: министра Васильеву и депутата Духанину призвали прекратить развал российского образования



Прямая связь с народом порой способна оказать отрезвляющее воздействие даже на матерых лоббистов либерал-глобалистских инициатив. Примером тому является реакция зампредседателя Комитета Госдумы по образованию Любови Духаниной на опрос общественного мнения по поводу тотальной цифровизации школы, организованный депутатом на личной страничке «ВКонтакте».

Если кто забыл, напомним – народный избранник Духанина известна активной поддержкой антиконституционного законопроекта о «Контингенте обучающихся», участием в ювенальном проекте «Десятилетие детства», антисемейные методички к которому пишет Высшая школа экономики мондиалиста Ярослава Кузьминова, а также недавним заявлением на ТВ о необходимости наделить чрезвычайными полномочиями в ущерб родителям школьных психологов и социальных педагогов.

духанина контингент


По ссылке выше вы можете лично ознакомиться с более чем 500 комментариями возмущенных родителей и просто молодых и не очень граждан России, критикующих социальный эксперимент под названием «электронная школа». Из отзывов очевидно, что подавляющее большинство россиян сняли розовые очки и отлично понимают, какую свинью им подкладывают трансгуманисты из Агентства стратегических инициатив (АСИ) и их западные кураторы. «Катюша» принимает активное участие в выведении МЭШ и подобных инициатив на чистую воду, освещая круглые столы с докладами действительно независимых экспертов, не равнодушных к физическому и психическому здоровью будущего поколения. Вот лишь малая толика мнений граждан об «инновациях» в школе, прекрасно иллюстрирующая главный общественный тренд:

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Прочитав мнения соотечественников, Духанина начала «включать заднюю», предложив при этом весьма своеобразное разрешение проблемы – «полномасштабное исследование по вопросам цифровизации образования», которое проведут эксперты Российского общества «Знание» и фонда «Национальные ресурсы образования» (НРО). Родителям и учителям предлагается присылать отзывы и замечания на электронную почту – с заверениями, что их мнение будет учтено.

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У родительской общественности есть все основания сомневаться в объективности мониторинга, который будет проводиться НКО (РО «Знание») во главе с той же Духаниной, в наблюдательном совете которой – руководство Министерства просвещения в полном составе (включая министра Ольгу Васильеву, недавно выступившую решительно «за» электронную школу ). Что касается фонда НРО, его деятельность сосредоточена на зондировании почвы на предмет постепенного ухода государства с «рынка образовательных услуг». Сейчас им активно продвигается модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО) – под предлогом обеспечения социальных гарантий и помощи инвалидам. Мы подробно разбирали суть ПФДО, рассказывали о возмущении родителей в регионах, где данная система активно внедряется, в материале «Кружки и секции – строго в рамках сертификата».При развитии этой тенденции нас ждет коммерциализация всех ступенек образования, его переход в руки прозападных бизнесменов и НКО, построение тоталитарного кастового общества, где для каждого человека «третьими лицами» с младенчества выстраивается «индивидуальная траектория развития». Кстати, разрабатывает проект ПФДО хорошо знакомое нам АСИ, а продвигает на правительственном уровне – лично премьер Дмитрий Медведев…

Между тем, опасность полного погружения ребенка в виртуальную реальность, приоритета общения с гаджетами, а не с родителями и сверстниками (что является основой МЭШ), прекрасно осознают в регионах России. Об этом свидетельствуют ответы местных чиновников от образования на тревожные вопросы граждан, оказавшиеся в распоряжении РИА «Катюша».

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Остается только громко удивиться тому, что Департамент образования Москвы во главе с Исааком Калиной закрывает глаза на очевидное, отказывается от комплексных медико-физической и психологической экспертиз, плюет на отсутствие СанПиНов в своем стремлении покрыть все школьные кабинеты мощнейшим «вай-фаем», огромными ЖК-панелями и планшетами. В своем стремлении сломать традиционное образование «реформаторы» даже забывают оглядываться на «уважаемых партнеров». А им было бы совсем не лишним узнать, что в начале июля нынешнего года парламент Франции выступил с инициативой полностью запретить использование мобильных телефонов в местных школах с сентября текущего года. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на The Guardian, данное начинание лично поддерживает президент страны Эмманюэль Макрон, и оно наверняка превратится в действующий закон.

РИА «Катюша» и Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге категорически возражают против цифрового изнасилования сектой либерал-глобалистов образовательной системы и уничтожения остатков лучшего традиционного российского образования. Предлагаем всем неравнодушным заявить о своей позиции непосредственно министру просвещения Ольге Васильевой. Ольге Юрьевне следует знать и считаться с мнением народа, в интересах которого она должна работать. Образец письма, который при желании можно творчески переработать – на сайте ОУЗС. Приводим ключевой отрывок из него, в котором министру предлагается как можно скорее определиться:

«Еще недавно в феврале 2018 г., до назначения Вас на пост министра в новом Правительстве РФ, Вы выступали за восстановление российского традиционного образования, говорили о недопустимости массового внедрения цифровой школы, о ее пагубности, о том, что это – ничем не оправданный эксперимент, совершенно точно назвали цифровизацию школы – «дичью». Вы верно говорили: «Невозможно ввести «цифру» в школе, не зная, как она будет влиять на детей определенного возраста. Этого нельзя делать. Гаджеты при использовании в раннем возрасте — где эти исследования? У нас нет исследований, как и что влияет на подростковую психологию».


В связи с Вашей позицией общественность выражала Вам поддержку и надеялась на сохранение за Вами поста министра.


И вдруг, буквально через несколько дней после нового назначения на пост министра происходит резкая перемена Вашей позиции! Из Ваших же уст на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2018 г. мы слышим утверждение о необходимости полномасштабного внедрения в образовательный процесс цифровой школы, которая предполагает подмену Учителя, традиционного обучения цифровыми технологиями. Как Вами было сказано, половину времени урока займет объяснение учителя, половину – занятие при помощи цифровых технологий. И вот уже СМИ заполнены статьями о неизбежности такой организации учебного процесса по решению Министерства образования.

Что мы после всего этого должны думать о Вас как о министре образования? Что это некомпетентный человек, профан в образовании? Что Вас напугала критика в СМИ? Или это омерзительный прогиб перед теми, кто планомерно разрушал и разрушает наше образование? Определитесь, пожалуйста, кто Вы и с кем. Шокированным родителям можно только посоветовать срочно забирать детей из государственных школ и образовывать самим. Потому что никто не хочет подвергать своих детей как кроликов сомнительным экспериментам. Только непонятно в таком случае, зачем мы платим налоги. Масштабная цифровизация школы – это опаснейший эксперимент с угрозой национальной безопасности России.

Уважаемая Ольга Юрьевна, мы надеемся, что Вы вернетесь к позиции о необходимости восстановления традиционной школы, которая только и способна воспитать личность (а не слабого умом потребителя), в отличие от нынешней «отреформированной» и, тем более, цифровой школы».

Обращения направлять по адресу: https://минобрнауки.рф/feedback/rules

Аналогичное обращение против цифровизации школы можно направить

Президенту: http://letters.kremlin.ru/

РИА Катюша

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