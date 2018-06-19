Народ против электронной школы: министра Васильеву и депутата Духанину призвали прекратить развал российского образования

Прямая связь с народом порой способна оказать отрезвляющее воздействие даже на матерых лоббистов либерал-глобалистских инициатив. Примером тому является реакция зампредседателя Комитета Госдумы по образованию Любови Духаниной на опрос общественного мнения по поводу тотальной цифровизации школы, организованный депутатом на личной страничке «ВКонтакте».«Контингенте обучающихся», участием в ювенальном проекте «Десятилетие детства», антисемейные методички к которому пишет Высшая школа экономики мондиалиста Ярослава Кузьминова, а также недавним заявлением на ТВ о необходимости наделить чрезвычайными полномочиями в ущерб родителям школьных психологов и социальных педагогов.
По ссылке выше вы можете лично ознакомиться с более чем 500 комментариями возмущенных родителей и просто молодых и не очень граждан России, критикующих социальный эксперимент под названием «электронная школа». Из отзывов очевидно, что подавляющее большинство россиян сняли розовые очки и отлично понимают, какую свинью им подкладывают трансгуманисты из Агентства стратегических инициатив (АСИ) и их западные кураторы. «Катюша» принимает активное участие в выведении МЭШ и подобных инициатив на чистую воду, освещая круглые столы с докладами действительно независимых экспертов, не равнодушных к физическому и психическому здоровью будущего поколения. Вот лишь малая толика мнений граждан об «инновациях» в школе, прекрасно иллюстрирующая главный общественный тренд:
Прочитав мнения соотечественников, Духанина начала «включать заднюю», предложив при этом весьма своеобразное разрешение проблемы – «полномасштабное исследование по вопросам цифровизации образования», которое проведут эксперты Российского общества «Знание» и фонда «Национальные ресурсы образования» (НРО). Родителям и учителям предлагается присылать отзывы и замечания на электронную почту – с заверениями, что их мнение будет учтено.
У родительской общественности есть все основания сомневаться в объективности мониторинга, который будет проводиться НКО (РО «Знание») во главе с той же Духаниной, в наблюдательном совете которой – руководство Министерства просвещения в полном составе (включая министра Ольгу Васильеву, недавно выступившую решительно «за» электронную школу ). Что касается фонда НРО, его деятельность сосредоточена на зондировании почвы на предмет постепенного ухода государства с «рынка образовательных услуг». Сейчас им активно продвигается модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО) – под предлогом обеспечения социальных гарантий и помощи инвалидам. Мы подробно разбирали суть ПФДО, рассказывали о возмущении родителей в регионах, где данная система активно внедряется, в материале «Кружки и секции – строго в рамках сертификата».При развитии этой тенденции нас ждет коммерциализация всех ступенек образования, его переход в руки прозападных бизнесменов и НКО, построение тоталитарного кастового общества, где для каждого человека «третьими лицами» с младенчества выстраивается «индивидуальная траектория развития». Кстати, разрабатывает проект ПФДО хорошо знакомое нам АСИ, а продвигает на правительственном уровне – лично премьер Дмитрий Медведев…
Между тем, опасность полного погружения ребенка в виртуальную реальность, приоритета общения с гаджетами, а не с родителями и сверстниками (что является основой МЭШ), прекрасно осознают в регионах России. Об этом свидетельствуют ответы местных чиновников от образования на тревожные вопросы граждан, оказавшиеся в распоряжении РИА «Катюша».
Остается только громко удивиться тому, что Департамент образования Москвы во главе с Исааком Калиной закрывает глаза на очевидное, отказывается от комплексных медико-физической и психологической экспертиз, плюет на отсутствие СанПиНов в своем стремлении покрыть все школьные кабинеты мощнейшим «вай-фаем», огромными ЖК-панелями и планшетами. В своем стремлении сломать традиционное образование «реформаторы» даже забывают оглядываться на «уважаемых партнеров». А им было бы совсем не лишним узнать, что в начале июля нынешнего года парламент Франции выступил с инициативой полностью запретить использование мобильных телефонов в местных школах с сентября текущего года. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на The Guardian, данное начинание лично поддерживает президент страны Эмманюэль Макрон, и оно наверняка превратится в действующий закон.
РИА «Катюша» и Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге категорически возражают против цифрового изнасилования сектой либерал-глобалистов образовательной системы и уничтожения остатков лучшего традиционного российского образования. Предлагаем всем неравнодушным заявить о своей позиции непосредственно министру просвещения Ольге Васильевой. Ольге Юрьевне следует знать и считаться с мнением народа, в интересах которого она должна работать. Образец письма, который при желании можно творчески переработать – на сайте ОУЗС. Приводим ключевой отрывок из него, в котором министру предлагается как можно скорее определиться:
«Еще недавно в феврале 2018 г., до назначения Вас на пост министра в новом Правительстве РФ, Вы выступали за восстановление российского традиционного образования, говорили о недопустимости массового внедрения цифровой школы, о ее пагубности, о том, что это – ничем не оправданный эксперимент, совершенно точно назвали цифровизацию школы – «дичью». Вы верно говорили: «Невозможно ввести «цифру» в школе, не зная, как она будет влиять на детей определенного возраста. Этого нельзя делать. Гаджеты при использовании в раннем возрасте — где эти исследования? У нас нет исследований, как и что влияет на подростковую психологию».
В связи с Вашей позицией общественность выражала Вам поддержку и надеялась на сохранение за Вами поста министра.
И вдруг, буквально через несколько дней после нового назначения на пост министра происходит резкая перемена Вашей позиции! Из Ваших же уст на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2018 г. мы слышим утверждение о необходимости полномасштабного внедрения в образовательный процесс цифровой школы, которая предполагает подмену Учителя, традиционного обучения цифровыми технологиями. Как Вами было сказано, половину времени урока займет объяснение учителя, половину – занятие при помощи цифровых технологий. И вот уже СМИ заполнены статьями о неизбежности такой организации учебного процесса по решению Министерства образования.
Что мы после всего этого должны думать о Вас как о министре образования? Что это некомпетентный человек, профан в образовании? Что Вас напугала критика в СМИ? Или это омерзительный прогиб перед теми, кто планомерно разрушал и разрушает наше образование? Определитесь, пожалуйста, кто Вы и с кем. Шокированным родителям можно только посоветовать срочно забирать детей из государственных школ и образовывать самим. Потому что никто не хочет подвергать своих детей как кроликов сомнительным экспериментам. Только непонятно в таком случае, зачем мы платим налоги. Масштабная цифровизация школы – это опаснейший эксперимент с угрозой национальной безопасности России.
Уважаемая Ольга Юрьевна, мы надеемся, что Вы вернетесь к позиции о необходимости восстановления традиционной школы, которая только и способна воспитать личность (а не слабого умом потребителя), в отличие от нынешней «отреформированной» и, тем более, цифровой школы».
Обращения направлять по адресу: https://минобрнауки.рф/feedback/rules
Аналогичное обращение против цифровизации школы можно направить
Президенту: http://letters.kremlin.ru/
РИА Катюша
Народ против электронной школы: министра Васильеву и депутата Духанину призвали прекратить развал российского образования
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