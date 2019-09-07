"Ваш ребенок в 3 года даже не читает?!" Хвастовство в частном садике

Почему-то часть родителей считали, что раз они могут позволить себе частный сад, это значит, что они занимаются своими детьми лучше и больше, чем все остальные.

Мол, “мы тратим на ребенка много денег и времени, значит, мы идеальные родители”.

Так вот, один раз я забирал сына из садика и, пока одевал его, разговорился с одной из мам. Когда речь зашла о развивающих занятиях в детском саду, она решила мне пожаловаться, видимо, приняв меня за одного из “своих”.

— Представляете, в нашей группе вот уже полгода воспитатели не начинают учить детей писать! Настюша уже давно умеет читать, и я надеялась, что к четырем с годам она и писать научится. Эх, придется, видимо, дополнительно водить ее к репетитору.

Наверное, мама Настюши ожидала, что я разделю ее негодование и покритикую нерадивых воспитателей, которые намеренно тормозят развитие наших талантливых детей. Но мой ответ ее разочаровал:

— Ну не знаю, по-моему рановато в 3-4 года учиться писать. Можно научиться за год до школы или вообще оставить это дело до первого класса.

От ужаса у нее округлились глаза:

— Вы что! Ребенка надо учить читать и писать как можно раньше, чтобы он быстрее развивался! А ваш сын, что, еще не умеет писать?

— Да он и читать у нас не умеет. Алфавит только знает и по редкому вдохновению может слоги составлять.

— Поняяятно, — протянула она презрительно. Мол, все с вами ясно, обычные смерды, не знакомые с прогрессивными методами воспитания.

Мне в этот момент стало немного жаль дочь моей собеседницы — Настюшу. Я представил, сколько “развивающих” занятий готовит ей мать в будущем...

P.S. Я ни в коем случае не утверждаю, что детьми не нужно заниматься. Кружки, спортивные секции, дополнительный занятия — это все полезно и нужно. Но, на мой взгляд, всему свое время. Зачем ребенку уметь читать в 3 года, если его мозг чисто физиологически еще не способен обрабатывать такие объемы абстрактной информации?

А во сколько лет вы сами научились читать/писать и во сколько научили своих детей?