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Нужно ли ругать чужих детей?

Многие родители рано или поздно сталкиваются с ситуацией, когда им приходится вмешиваться в конфликт своего и чужого ребенка. Как вести себя, если чей-то ребенок отнимает у вашего игрушки, а его мама и папа никак на это не реагируют? Что делать, если вы, придя забрать ребенка из садика, наблюдаете картину, как чья-то мама ругает его за какой-то проступок?

Редактор, журналист
Ребенок
Источник: Unsplash

В современном обществе, где все вопросы, связанные с воспитанием, все чаще решают цивилизованными способами, основанными прежде всего на уважении, все равно остается очень много споров обо всех аспектах родительской жизни (кормление, лечение, режим, детский сад и т.д.). Конфликт взрослого с чужим ребенком – одна из таких острых и неоднозначных тем.

Ни разу не сталкивалась с детьми, которые бы не понимали слов. Если ребята постарше начинали шалить, просто просила их быть аккуратнее, так как могут нечаянно задеть малыша. Все как-то сразу понимали.

Пару лет тому назад портал Today провел среди родителей соцопрос «Считаете ли вы, что ругать чужих детей – нормально?» В исследовании приняли участие почти восемь с половиной тысяч человек, при этом голоса разделились практически поровну: 52% респондентов ответили на вопрос утвердительно, 48% участников соцопроса выбрали ответ «нет».

Безусловно, итоги этого опроса довольно красноречиво иллюстрируют неоднозначность темы и сложность морального выбора, который часто приходится делать родителям.

По мнению клинического психолога Гарвардского университета Лоуренса Катнера, в своем доме вы вправе требовать от чужих детей, пришедших в гости к вашему ребенку, соблюдения установленных вами правил.

«Если чужой ребенок прыгает в обуви на вашем диване, конечно, вы должны ему это запретить, объяснив, что у вас так не делают, даже если он заявляет, что дома ему разрешают подобные вещи. Кроме того, ваш ребенок получит шанс убедиться в том, что вы последовательны и серьезны», – говорит специалист.

Ребенок
Источник: ru.freepik.com

Но как быть, когда в ситуации оказывается замешан не только чужой ребенок, но и взрослый? Например, во время игры в песочнице ваш малыш отнял у другого ребенка машинку, и его мама тут же пришла ему на помощь, начав при этом отчитывать вашего ребенка за плохое поведение.

Полагаю, пора вернуть право ВЗРОСЛЫМ делать замечание ДЕТЯМ, иначе получим то, что получаем. Никому слова не скажи, даже если малолетний безобразник позволяет себе вседозволенность. А что?! Примчится мигом маманя и всем мало не покажется.

Вы должны прервать этот монолог (ваш малыш, скорее всего, просто испугался и ждет, когда вы вмешаетесь) и принять все претензии на себя. Ребенка при этом желательно взять на руки или поставить себе за спину, чтобы он чувствовал, что вы на его стороне. Теперь можно продолжать разговор – будьте вежливы, выслушайте оппонента, найдите консенсус и старайтесь сохранять объективность. Этот диалог также полезен для детей: наблюдая за взрослыми, они смогут научиться адекватно реагировать на конфликты и споры.

Создатель проекта Positive Parenting Solution (интернет-платформа с советами, тренингами и рекомендациями для родителей) Эми Маккриди считает, что вы можете и должны вмешаться в детский конфликт только тогда, когда чужой ребенок и его поведение ставят под угрозу безопасность вашего или любого другого ребенка. В этом случае необходимо отвлечь внимание детей так, чтобы свести на нет опасное положение вещей, и только после этого обратиться к виновнику происшествия и максимально убедительно и строго объяснить ему, что так поступать нельзя. При этом ни в коем случае нельзя хватать чужого ребенка за руки, трясти его, и вообще как-то пытаться воздействовать на него физически – только голосом.

Если вы видите, что чужой ребенок обижает вашего, а его родители не вмешиваются (или их просто нет поблизости), подойдите к задире и максимально спокойно поговорите с ним. Представьтесь, скажите, чья вы мама, и что ваш ребенок не будет играть с тем, кто кидается камнями или песком. Потом желательно увести своего ребенка с площадки и найти более безопасное место для игры.

Однако многие психологи и опытные родители считают, что такой ситуации, в которой вы вправе отчитывать чужого ребенка, не существует: во-первых, вы не знаете всех обстоятельств, побудивших его совершить неправильный, на ваш взгляд, поступок, во-вторых, вы можете оказаться неправым как в глазах этого ребенка, так и в глазах его родителей. В комментариях расскажите, как вы поступаете в подобных ситуациях.

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воспитание
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