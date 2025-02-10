Нужно ли ругать чужих детей?

Вы должны прервать этот монолог (ваш малыш, скорее всего, просто испугался и ждет, когда вы вмешаетесь) и принять все претензии на себя. Ребенка при этом желательно взять на руки или поставить себе за спину, чтобы он чувствовал, что вы на его стороне. Теперь можно продолжать разговор – будьте вежливы, выслушайте оппонента, найдите консенсус и старайтесь сохранять объективность. Этот диалог также полезен для детей: наблюдая за взрослыми, они смогут научиться адекватно реагировать на конфликты и споры.