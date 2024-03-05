Когда пора выдавать детям деньги на карманные расходы

Лучше всего - когда ребенок уже понимает, что за деньги можно купить многое из того, что он хочет. Обычно это происходит, когда ребенок начинает ходить в школу, то есть примерно в шесть лет. В это время дети не только тратят деньги на обед, но и узнают, что можно купить на доллар, сколько в нем центов и как потратить 10 долларов. Но не поздно начинать, если ребенку уже больше девяти лет.