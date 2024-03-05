Когда пора выдавать детям деньги на карманные расходы

Пусть ваш ребенок получает полдоллара каждый день на карманные расходы. Это фиксированная сумма, выдаваемая регулярно с условием, что вы обговорили заранее. Получать такой доход – это единственная возможность для ребенка научиться управлять своими средствами. Практикуясь в управлении своими долларами, дети узнают об экономии на черный день, о правильном выборе и о необходимости делиться с другими людьми.
Карманные деньги – важный фактор, который:
- Позволяет им делать ошибки, когда стоимость товара еще не велика. Это похоже на обучение вождению на пустой площадке. Гораздо лучше сделать неправильный выбор еще ребенком, купив игрушечный «Феррари» за 10 долларов, чем во взрослой жизни потратить 500 тысяч на настоящий автомобиль, когда зарплаты не хватает даже на месяц.
- Заставляет их задуматься о стоимости вещей и определить, что именно они хотят иметь. Если ваш десятилетний сын не может пойти в кино со своим лучшим другом, потому что спустил все деньги на игровые автоматы, то он задумается.
- Дети намного лучше относятся к вещам, которые приобрели на собственные деньги. Вспомните, как вам дарили целый мешок со всякими ручками и блокнотами, который вы потом с облегчением выбросили.
Когда начинать выдавать карманные деньги?
Лучше всего - когда ребенок уже понимает, что за деньги можно купить многое из того, что он хочет. Обычно это происходит, когда ребенок начинает ходить в школу, то есть примерно в шесть лет. В это время дети не только тратят деньги на обед, но и узнают, что можно купить на доллар, сколько в нем центов и как потратить 10 долларов. Но не поздно начинать, если ребенку уже больше девяти лет.
Сделайте свои собственные копилки для карманных денег.
1. Возьмите три пустых контейнера с крышками.
2. Наклейте на каждую из них простую и внятную этикетку: накопления, расходы и пожертвования.
3. Сделайте отверстие для монет в крышках каждого контейнера, но небольшое, чтобы они не высыпались.
Сколько выдавать карманных денег?
Количество карманных денег должно соответствовать потребностям. Надо учесть три момента:
- Возраст вашего ребенка. Чем старше ребенок, тем больше ему нужно карманных денег.
Семейный доход. Будьте реалистом и прикиньте, сколько ваша семья может позволить себе выделить карманных денег.
- На что должны пойти карманные деньги. Если ребенку придется платить за обед в школе, то денег следует выдавать побольше. Если на обед уже предусмотрена нужная сумма, то карманных денег может быть меньше.
Сколько выдавать на карманные расходы? Это зависит от того, на что тратить. Вместе с ребенком составьте список потребностей. Все сложите и выдавайте полученную сумму денег. Это устранит конфликты в магазинах игрушек и при походе в кино.
Нужно ли связывать выплату карманных денег с ведением домашнего хозяйства?
Считаете ли вы, что дети имеют определенные обязанности по дому, потому что они такие же члены семьи? Мы считаем.
Однако карманные деньги не должны напрямую зависеть от ведения домашнего хозяйства. Если карманные деньги связать с работой по дому, а ребенок ее не сделает, то не будет и карманных денег. Но без регулярного дохода невозможно научиться управлять деньгами. Это нарушит планы по обучению тем трем важнейшим вещам - накоплению, трате и пожертвованию.
Если домашние обязанности не выполнены, то будет разумнее лишить ребенка каких-то других привилегий. Дети должны понимать, что наложение этих обязанностей делает их членами семьи. Мама и папа не получают деньги за ведение домашнего хозяйства, почему же у детей должно быть иначе?
Карманные деньги вашего ребенка не нужно связывать с ведением домашнего хозяйства. Каждый ребенок должен понимать, почему он получает эти деньги и на что следует их потратить. Если вы решили выдавать детям карманные деньги, потому что они члены семьи, то скажите им об этом.
После установления размера карманных денег платите их всегда вовремя. Это научит ребенка соблюдению своих обязательств. Никогда не пропускайте день платежа. Гарантируйте карманные деньги так же, как вам гарантирована зарплата: определенная сумма в один и тот же день каждую неделю.
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