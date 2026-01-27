8 самых частых причин отказа от прививок

Соли алюминия в составе вакцины помогают усилить иммунный ответ на антиген. Из-за алюминия в месте укола может возникнуть покраснение или припухлость, но все же с прививками организм ребенка получает этого металла меньше, чем с грудным молоком и смесями для искусственного вскармливания. Алюминий – «мертвый» металл, он не играет значимой роли в организме человека, но присутствует в воде, воздухе, почве. Если вы хотите полностью оградить себя от воздействия алюминия, вам придется покинуть эту планету...