Сладкая бабка из макарон в духовке

Блюдо из детства! У нас в семье раньше часто готовили такую сладкую бабку из макарон. Обычно это делалось тогда, когда от обеда или ужина оставались готовые отваренные макароны. На утро мама заливала их смесью из яиц и молока и отправляла в духовку. В выходной день, пока все не спеша просыпались, сладкая макаронная бабка запекалась в духовке.
Я сегодня для приготовления бабки буду специально отваривать макароны. Но если у вас осталось немного готовых макарошек, то можно и с ними.
Ингредиенты
Макароны перья (сухие) - 180 г
Яйца - 5 шт.
Сахар - 120 г
Соль - 0,5 ч.л.
Молоко - 250 мл
Сливочное масло - 10 гДля смазывания формы:
Масло сливочное - 20 г
Манная крупа - 1 ст.л.
- 201 кКал
- 0 ч. 50 мин.
- Б: 6.61
- Ж: 6.43
- У: 28.61
Процесс приготовления
Соберите необходимые продукты для приготовления сладкой бабки из макарон в духовке.
Форма макарон значения не имеет, вкус бабки от конфигурации макарон не изменится. Но мне очень нравится готовить такую бабку с макаронами, в которых есть дырочки (перья, рожки, ригатони). Так на срезе бабка выглядит симпатичнее. В детстве готовили с рожками или ракушками - других макарон в те времена и не было (разве что вермишель для супа).
Количество сахара в бабке приличное, она получается довольно сладкой. Вы можете чуть уменьшить сахар и при подаче полить готовую бабку вареньем или сладким сиропом.
Предварительно отварите макароны в кипящей подсоленной воде до полуготовности. То есть варите ровно половину от времени, указанного на упаковке.
Если макароны уже сварены и вы будете использовать их для приготовления бабки, то имейте в виду, что текстура бабки будет более мягкой. С полуготовыми макаронами бабка получается более упругой.
С макарон слейте воду, добавьте к ним кусочек сливочного масла и перемешайте. Пока отставьте в сторонку, чтобы макароны чуть остыли. Полностью можно не остужать.
В отдельную миску вбейте яйца.
Добавьте к ним соль и сахар. И слегка перемешайте венчиком.
Затем влейте молоко.
Смешайте яйца с молоком до однородности и растворения сахара.
Влейте получившуюся смесь в макароны.
Тщательно перемешайте, чтобы яично-молочная смесь попала внутрь макарон.
Форму смажьте маслом и посыпьте манкой.
Выложите макароны, перемешанные с яйцами, в форму и равномерно распределите.
Отправьте бабку в разогретую духовку и запекайте при температуре 180°С до полной готовности, примерно 40-45 минут. Время ориентировочное, контролируйте процесс самостоятельно, так как духовки все разные.
Яйца с макаронами должны запечься в единую массу, а верх бабки - зарумяниться.
Готовую сладкую бабку из макарон достаньте из духовки, дайте ей отдохнуть 5-10 минут, затем нарежьте на порции и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
