Сладкая бабка из макарон в духовке

Блюдо из детства! У нас в семье раньше часто готовили такую сладкую бабку из макарон. Обычно это делалось тогда, когда от обеда или ужина оставались готовые отваренные макароны. На утро мама заливала их смесью из яиц и молока и отправляла в духовку. В выходной день, пока все не спеша просыпались, сладкая макаронная бабка запекалась в духовке.

Ели мы её со сметаной или с вареньем.

Я сегодня для приготовления бабки буду специально отваривать макароны. Но если у вас осталось немного готовых макарошек, то можно и с ними.