РЕБЁНОК.РУ

Сладкая бабка из макарон в духовке

Блюдо из детства! У нас в семье раньше часто готовили такую сладкую бабку из макарон. Обычно это делалось тогда, когда от обеда или ужина оставались готовые отваренные макароны. На утро мама заливала их смесью из яиц и молока и отправляла в духовку. В выходной день, пока все не спеша просыпались, сладкая макаронная бабка запекалась в духовке.

Ели мы её со сметаной или с вареньем.

Я сегодня для приготовления бабки буду специально отваривать макароны. Но если у вас осталось немного готовых макарошек, то можно и с ними.

Ингредиенты

Макароны перья (сухие) - 180 г

Яйца - 5 шт.

Сахар - 120 г

Соль - 0,5 ч.л.

Молоко - 250 мл

Сливочное масло - 10 г

Для смазывания формы:

Масло сливочное - 20 г

Манная крупа - 1 ст.л.

Получается примерно 4-5 порций.
  • 201 кКал
  • 0 ч. 50 мин.
  • Б: 6.61
  • Ж: 6.43
  • У: 28.61

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите необходимые продукты для приготовления сладкой бабки из макарон в духовке.

 

Форма макарон значения не имеет, вкус бабки от конфигурации макарон не изменится. Но мне очень нравится готовить такую бабку с макаронами, в которых есть дырочки (перья, рожки, ригатони). Так на срезе бабка выглядит симпатичнее. В детстве готовили с рожками или ракушками - других макарон в те времена и не было (разве что вермишель для супа).

 

Количество сахара в бабке приличное, она получается довольно сладкой. Вы можете чуть уменьшить сахар и при подаче полить готовую бабку вареньем или сладким сиропом.

 

Предварительно отварите макароны в кипящей подсоленной воде до полуготовности. То есть варите ровно половину от времени, указанного на упаковке.

 

Если макароны уже сварены и вы будете использовать их для приготовления бабки, то имейте в виду, что текстура бабки будет более мягкой. С полуготовыми макаронами бабка получается более упругой.

 

С макарон слейте воду, добавьте к ним кусочек сливочного масла и перемешайте. Пока отставьте в сторонку, чтобы макароны чуть остыли. Полностью можно не остужать.

 

В отдельную миску вбейте яйца.

 

Добавьте к ним соль и сахар. И слегка перемешайте венчиком.

 

Затем влейте молоко.

 

Смешайте яйца с молоком до однородности и растворения сахара.

 

Влейте получившуюся смесь в макароны.

 

Тщательно перемешайте, чтобы яично-молочная смесь попала внутрь макарон.

 

Форму смажьте маслом и посыпьте манкой.

 

Выложите макароны, перемешанные с яйцами, в форму и равномерно распределите.

 

Отправьте бабку в разогретую духовку и запекайте при температуре 180°С до полной готовности, примерно 40-45 минут. Время ориентировочное, контролируйте процесс самостоятельно, так как духовки все разные.

 

Яйца с макаронами должны запечься в единую массу, а верх бабки - зарумяниться.

 

Готовую сладкую бабку из макарон достаньте из духовки, дайте ей отдохнуть 5-10 минут, затем нарежьте на порции и подавайте к столу.

 

Приятного аппетита!

 

Сладкая бабка из макарон в духовке, рецепт с фото
