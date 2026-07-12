Пять с флюсом. Почему у педагогов и чиновников такие разные оценки современной средней школы

Дела с трудоустройством у выпускников педвузов обстоят отлично. Так, по меньшей мере, считают в Минпросе.

Около 85% окончивших педагогические институты устраиваются на работу в первый год после защиты диплома.

А это, подчеркивают в пресс-службе ведомства, 30 тыс. человек по итогам прошлого года.

Нынче общая численность выпускников педвузов Минпроса составляет больше 66 тыс., 18 тысяч закончили учебу с отличием.

«Современная система образования открывает перед молодыми специалистами широкие возможности для профессионального роста и реализации инициатив. При этом подготовка будущих учителей ведется на высоком уровне с учетом лучших отечественных методик и современных технологий, что позволяет выпускникам быть конкурентоспособными и востребованными», — торжествует глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

А престиж профессии педагога растёт на глазах. Конкурс в педагогические вузы, по словам министра, в прошлом году достиг 12 человек на бюджетное место. положительная тенденция сохраняется и в нынешней приемной кампании.

В конце июня стало известно: число заявлений, поданных в педвузы в этом году, составило 76 тысяч, что на 5 тыс. больше, чем в 2025-м. Больше всего заявлений подают в МПГУ (пединститут им. Ленина) и РГПУ им. Герцена.

Историк, кандидат психологических наук, заслуженный учитель России Александр Снегуров рассказал «Свободной Прессе», кто сегодня мечтает «сеять разумное, доброе, вечное»:

— Среди поступающих педвузы можно выделить шесть категорий: ощутившие своё призвание, миссию; выпускники, не получившие достаточной самореализации в школе, подвергавшиеся игнорированию или даже притеснениям; создающие себе «резервную площадку» в случае непоступления в непедагогический вуз; продолжающие семейную традицию (сплошную или прерванную); «ведомые», которых по ряду причин уговорили поступать учителя, родственники; романтики, жаждущие приключений или находящиеся в плену иллюзий.

«СП»: Можно изменить отношение государства и общества к учителю? И как?

— Изменить можно, но, во-первых, нет настоящей политической воли, а во-вторых, на это потребуются годы. Вначале надо остановить развал образовательной системы, для чего следует сменить большинство руководителей разных ступеней и дать ход конструктивным инициативам, таким как проект Олега Смолина и его коллег «Образование для всех», то есть честным, опытным педагогам.

Остановить бюрократизацию, коммерциализацию, формализацию школы. Затем выйти на «плато» и приступить к реформам в сфере образования в тандеме с социально-экономическими преобразованиями и уже двигаться в парадигме новой, чистой от «накипи и болезненных флюсов» школы с поддержкой её гражданским обществом, излечивающимся от «вируса» пренебрежения к ней, завышенных ожиданий от неё, готового сотрудничать, а не бесплодно пикироваться.

«СП»: Что можно сделать, чтобы выпускники шли в педвузы с целью реально учить детей, обрести в этом призванию? Как мотивировать молодого человека стать учителем?

— Реформа школы, обеспечение учителям высоких зарплат и социального пакета наряду с высокой требовательностью к педагогам. Повышение статуса педвузов (для этого нужна реформа всего высшего образования под наблюдением порядочных и компетентных людей).

Конкретные меры: педагогическая практика со 2-го курса, командировки, гранты, конференции, наставничество, проведение прозрачных конкурсов, обеспечение учителей жильём, льготы на проезд, своевременная медико-психологическая помощь и т. д.

Нужен отказ от командно-балльной системы в образовании, поощрение создания и функционирования авторских школ, методик, адекватного применения в современных условиях богатого наследия отечественных педагогов и учёных.

«СП»: Поделитесь личным мнением относительно ситуации?

— Выступление господина Кравцова напоминает реляцию в стиле Салтыкова-Щедрина, не отражающую или очень избирательно отражающую реальность.

При нарушенной обратной связи и тяге официальных лиц к мифологизации действительности министру возразить невозможно, а если кто-то пытается, то это вызывает раздражение либо не принимается во внимание, а если и принимается, то начётническим образом.

По министерским бумагам у нас «всё отлично», но за подобным фасадом бушуют нешуточные страсти и протекают драматичные процессы.