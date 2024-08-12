Баклажаны с грецким орехом и чесноком

Для приготовления баклажанов с грецким орехом и чесноком подготовить все продукты по списку.

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У баклажанов отрезать хвостики и нарезать слайсами толщиной 3-4 мм. Сложить баклажаны в миску, посолить и оставить на 30 минут, затем промокнуть салфетками.

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Разогреть в сковороде подсолнечное масло и обжарить баклажаны с двух сторон.

Фото 3

Затем баклажаны выложить на бумажные салфетки для удаления лишнего масла.

Фото 4

Приготовить начинку. В чашу блендера сложить очищенные грецкие орехи, нарезанный чеснок и зелень. Чеснок стоит брать по вкусу, учитывая размер зубчиков. В качестве зелени у меня - укроп и петрушка, можно взять кинзу, если любите.

Фото 5

Измельчить начинку с помощью насадки "металлический нож", затем немного посолить.

Фото 6

На тарелку выложить поджаренные полоски баклажана, на край полоски - 1-2 ч.л. орехово-чесночной начинки. Скрутить баклажаны в рулетики.

Фото 7

Выложить рулетики из баклажанов с грецким орехом и чесноком на тарелку, украсить зеленью. Можно подавать закуску к столу.

Фото 8

Приятного аппетита!