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Баклажаны с грецким орехом и чесноком

Баклажаны с грецким орехом и чесноком - отличная закуска для праздничного стола и для будней. Баклажаны замечательно сочетаются с грецкими орехами, хотя такая закуска получается довольно калорийной. Некоторые добавляют в эту закуску майонез, но на мой взгляд, он здесь совершенно лишний. Закуска из баклажанов очень хорошо подходит к мясным блюдам.

Ингредиенты

Баклажаны - 2 шт.

Орехи грецкие - 0.5 стакана

Чеснок - 1-2 зубчика

Укроп - 0.25 пучка

Петрушка - 0.25 пучка

Соль - по вкусу

Масло подсолнечное - для жарки

  • 173 кКал
  • 1 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления баклажанов с грецким орехом и чесноком подготовить все продукты по списку.

 

Ингредиенты для баклажанов с грецким орехом и чесноком
Фото 1

 

У баклажанов отрезать хвостики и нарезать слайсами толщиной 3-4 мм. Сложить баклажаны в миску, посолить и оставить на 30 минут, затем промокнуть салфетками.

Порезать баклажаны
Фото 2

 

Разогреть в сковороде подсолнечное масло и обжарить баклажаны с двух сторон.

Обжарить баклажаны
Фото 3

 

Затем баклажаны выложить на бумажные салфетки для удаления лишнего масла.

Положить баклажаны на салфетку
Фото 4

 

Приготовить начинку. В чашу блендера сложить очищенные грецкие орехи, нарезанный чеснок и зелень. Чеснок стоит брать по вкусу, учитывая размер зубчиков. В качестве зелени у меня - укроп и петрушка, можно взять кинзу, если любите.

Соединить орехи, чеснок и зелень
Фото 5

 

Измельчить начинку с помощью насадки "металлический нож", затем немного посолить.

Измельчить начинку
Фото 6

 

На тарелку выложить поджаренные полоски баклажана, на край полоски - 1-2 ч.л. орехово-чесночной начинки. Скрутить баклажаны в рулетики.

Свернуть баклажан с начинкой
Фото 7

 

Выложить рулетики из баклажанов с грецким орехом и чесноком на тарелку, украсить зеленью. Можно подавать закуску к столу.

Фото баклажанов с грецким орехом и чесноком
Фото 8

 

Приятного аппетита!

Рецепт баклажанов с грецким орехом и чесноком
Фото 9

 

Баклажаны с грецким орехом и чесноком, рецепт с фото
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