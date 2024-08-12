Баклажаны с грецким орехом и чесноком

Ингредиенты
Баклажаны - 2 шт.
Орехи грецкие - 0.5 стакана
Чеснок - 1-2 зубчика
Укроп - 0.25 пучка
Петрушка - 0.25 пучка
Соль - по вкусу
Масло подсолнечное - для жарки
- 173 кКал
- 1 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для приготовления баклажанов с грецким орехом и чесноком подготовить все продукты по списку.
У баклажанов отрезать хвостики и нарезать слайсами толщиной 3-4 мм. Сложить баклажаны в миску, посолить и оставить на 30 минут, затем промокнуть салфетками.
Разогреть в сковороде подсолнечное масло и обжарить баклажаны с двух сторон.
Затем баклажаны выложить на бумажные салфетки для удаления лишнего масла.
Приготовить начинку. В чашу блендера сложить очищенные грецкие орехи, нарезанный чеснок и зелень. Чеснок стоит брать по вкусу, учитывая размер зубчиков. В качестве зелени у меня - укроп и петрушка, можно взять кинзу, если любите.
Измельчить начинку с помощью насадки "металлический нож", затем немного посолить.
На тарелку выложить поджаренные полоски баклажана, на край полоски - 1-2 ч.л. орехово-чесночной начинки. Скрутить баклажаны в рулетики.
Выложить рулетики из баклажанов с грецким орехом и чесноком на тарелку, украсить зеленью. Можно подавать закуску к столу.
Приятного аппетита!
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