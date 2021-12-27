QR-КАТАСТРОФА ОБРАЗОВАНИЯ: КУДА УХОДЯТ НЕВАКЦИНИРОВАННЫЕ УЧИТЕЛЯ

С вводом норм по обязательной вакцинации преподавателей наметился их массовый исход из учебных заведений. Речь идёт уже о тысячах педагогов в масштабе страны. Это тяжёлый удар по всей системе образования в России. Некоторые из них пытаются доказать своё право на преподавание в суде, но закон не на их стороне. К чему может привести текущая ситуация с QR-кодами для учителей, разбирался Царьград.

Сфера образования в России всегда была сопряжена с огромным количеством проблем. Это и мизерные зарплаты учителей, и огромная нагрузка, и бесконечные реформы, которые всё больше походят на социальные эксперименты с непредсказуемыми последствиями. В последнее время к этим проблемам добавились такие спорные нововведения, как цифровизация с дистанционным обучением и фактически принудительная вакцинация, то есть QR-кодирование педагогов.

Учитель – не профессия, а призвание… Или диагноз?

Нюанс здесь в том, что к педагогам в России примерно с девяностых годов у государственной власти весьма странное, если не сказать двоякое отношение. С одной стороны, публично говорится о том, что педагог, как специалист, который работает с детьми и даёт им знания, фактически воспитывает "будущее страны".

Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес.

С другой, все помнят фразу экс-премьера России Дмитрия Медведева, который в 2016 году на форуме "Территория смыслов", отвечая на вопрос о низких зарплатах учителей, заявил:

И, кажется, реальное отношение к педагогам именно таково: "не нравится – не ешь". В том смысле, что куда вы ещё денетесь из этой школы? Некуда вам бежать, не для того учились.

И раньше эта система худо-бедно работала. В школы даже приходили, хоть и в недостаточном количестве, молодые кадры. Несмотря на возрастающую с каждым годом бюрократическую нагрузку и прочие "реформы".

Однако ситуация стала кардинальным образом меняться. И изменения эти связаны с принуждением педагогов к прививкам от коронавируса. Здесь важно оговориться, что речь в данном материале идёт не о том, "работает" вакцина или нет. И не о том, что прививаться не нужно. А о том, как технически реализуется программа вакцинации среди педагогов. А проводится она так, что за ней остаются широкие просеки и много жертв.

https://vk.com/video-75679763_456265464

Царьград пообщался с учительницей обществознания Екатериной К., у которой и без всякого коронавируса имелись определённые проблемы со здоровьем (астма). Она рассказала, как однажды на собрании в её школе руководство объявило всем педагогам про обязательную вакцинацию. Ни словом не упомянув про возможность не делать прививку по медицинским показаниям.

По словам Екатерины,

… Никто даже не заикнулся о медотводе, противопоказаниях. Нам не предоставили выбора – как собакам дали приказ и обозначали сроки исполнения. Я очень трепетно отношусь к своему здоровью, потому что у меня астма, не выхожу из дома без необходимости, консультируюсь со своим врачом. Но им плевать! Сказали, что без QR-кода нас отстранят. А это потеря стажа, отсутствие зарплаты.

Женщина по понятным причинам предпочла не прививаться. В итоге примерно через месяц ей настоятельно порекомендовали либо переходить на тотальный "дистанционный формат обучения", либо уволиться по собственному желанию. Екатерина предпочла забрать документы. И теперь работает репетитором, получая куда большие деньги и работая с детьми индивидуально.

Пугающие цифры

Если посмотреть на число отстранённых или ушедших из школ учителей по стране только за последние несколько недель, то окажется, что история эта далеко не единична. Например, в Свердловской области с начала кампании по вакцинации работников школ было отстранено от работы 987 педагогов (небольшую часть из них, к слову, местные власти решили заместить неопытными студентами бакалавриата). В Брянской области аналогичная участь постигла более сотни преподавателей. В Петрозаводске в конце ноября 90 педагогов получили уведомление об отстранении от работы – при том, что перед началом текущего учебного года пресс-служба правительства Карелии сообщала о нехватке 281 учителя в школах. И понятно, что это далеко не все случаи. И во всех этих историях отстранение идёт без учёта стажа и, естественно, без оплаты труда.

Имели место и немногочисленные судебные процессы, когда педагоги пытались отстоять своё право на работу. Безрезультатно. Так, 12 декабря суд Вологодской области отказал педагогам местной школы искусств в удовлетворении иска о защите своих трудовых прав. На текущий момент русское законодательство действительно не на стороне педагогов. И дело не только в каких-то новых "антиковидных законах", но и в давно утверждённых юридических нормах, принятых в Трудовом кодексе России на случай эпидемий. Вакцины внесены в Национальный календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям, и представители некоторых профессий, в том числе учителя, делать их обязаны, если хотят сохранять рабочие места.

Однако есть аспекты юридические, а есть сугубо практические. И на практике система образования в России впадает, наверное, в самый глубокий кризис за последние несколько десятилетий. Учителя массово уходят из профессии, занимаясь репетиторством или иными, сопряжёнными или не очень сопряжёнными со своей специализацией делами.

Просто потому, что даже та нагрузка, которая легла на плечи педагогов в последние годы, явно не стоит заработной платы в 20-29 тысяч рублей "на руки" с учётом дополнительных нагрузок. А это показатели средней зарплаты педагогов в стране за 2020 год в большинстве регионов России. Есть, конечно, и исключения, когда педагоги получают по 37 и даже более 40 тысяч рублей. Но даже эти деньги для многих уже не стоят того, чтобы в плюс к обычным бюрократическим нагрузкам носиться как угорелый ещё и с получением QR-кода, когда вакцинироваться по состоянию здоровья страшно.

https://vk.com/video-75679763_456263642

Альтернатива без альтернативы

Здесь, конечно, можно вспомнить про "медотводы" и прохождение ПЦР-тестов. Но, как было сказано выше, далеко не везде региональное начальство или руководство школ вообще вспоминает упомянуть "отказ от вакцинации по медицинским показаниям и состоянию здоровья".

Ну а если и вспоминает, то дальше для преподавателя начинается очень интересная история с ПЦР. Поскольку глава Роспотребнадзора Анна Попова, про которую, к слову, есть очень нехорошие подозрения в её личных мотивах в деле продвижения кампании по массовой и принудительной вакцинации населения, в конце ноября заявила, что непривитые, дабы полноценно работать и посещать все те места и заведения, куда можно теперь только с QR-кодом, должны сдавать ПЦР-тест раз в 48 часов. Ну, и можно себе представить, как чисто технически такие процедуры при своей работе сможет осуществлять среднестатистический учитель. И стоит ли всё это даже сорока тысяч рублей заработной платы?

Кривой тропой пришёл прогресс

Если же говорить, собственно, о преподавании, то в России энергично лоббируется цифровизация обучения. От которой воют все категории граждан: и ученики, и родители этих учеников, и учителя. Потому что любой адекватный педагог-традиционалист скажет, что дистант – это неэффективная технология обучения.

Во-первых, есть дисциплины, где периодически нужно работать не только головой, но и руками. А как передать практические навыки через монитор – это, конечно, тот вопрос, о котором, видимо, никто в профильных министерствах не подумал.

А во-вторых, дистанционное обучение из дома элементарно расхолаживет учеников. Не позволяет им в должной мере сосредоточиться и усвоить даже сугубо теоретический материал. Адекватный и результативный дистант возможен, пожалуй, только в формате репетиторства, когда педагог и ученик общаются один на один и учащийся максимально мотивирован учиться. Хотя бы потому, что за репетиторство нужно платить.

К слову, во многом поэтому нынешние педагоги, отстранённые от очной работы, не идут учить классы дистанционно. А зачем, если можно спокойно дистанционно репетиторствовать и получать совершенно другие деньги?

Тем более что на текущей момент реализация дистанционного образования в государственной системе предполагает для преподавателей дополнительную головную боль, когда часть классов и студенческих групп учатся очно, а часть дистанционно. Таким образом, учителям приходится перестраиваться с одного формата на другой по несколько раз на дню буквально на бегу. Что, в общем, тоже не способствует сохранению здоровой и крепкой психики у преподавательского состава.

Неутолимый кадровый голод

Нехватка кадров в школах становится одной из главных болевых точек. Нагрузка на оставшихся после "кодового исхода" преподавателей растёт, нарушая уже не только "антиковидные" санитарно-эпидемиологические нормы. И в отношении педагогов, и в отношении учеников. Важно понимать и то, что во многих регионах России дети, которые родились во время предыдущего "бэби-бума" конца нулевых и начала десятых годов, сейчас активно идут в школу. То есть даже без ухода преподавателей нагрузка постоянно возрастает, этот процесс начался ещё до кампании по вакцинации педагогов. Потому что русские люди в своё время поверили государству и начали адекватно "плодиться и размножаться". А сейчас уже государство оказалось не готово отвечать за свои обещания.

Отдельно и особенно сильно такая "QR-ротация кадров" бьёт по сельским территориям, пережившим годы оптимизации. Например, в конце ноября оказалось, что в селе Тахта Хабаровского края просто некому преподавать, поскольку все местные учителя были отстранены от работы. В этом контексте кое-где робко вспоминают программу "Земский учитель" по распределению молодых и прогрессивных (сейчас предполагается, что и QR-кодированных) преподавателей в русскую провинцию. Только вот, как показывает история Екатерины К., которую мы рассказали ранее, молодость и прогрессивность совершенно не означают автоматическую вакцинацию. Да и "достижения" программы уже сейчас абсолютно не покрывают отток педагогов.

"КОДОВЫЙ ИСХОД" ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СКОРО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТОМУ, ЧТО НАШИХ ДЕТЕЙ НЕКОМУ БУДЕТ УЧИТЬ. ФОТО: PAVEL L PHOTO AND VIDEO / SHUTTERSTOCK.COM

Стоит напомнить, что в плане "Земского учителя" значится 4,4 тысячи новых учителей, которые должны, в теории, приехать в русские регионы, получить "подъёмные" и остаться там работать по специальности. Это количество педагогов ожидалось привлечь в период с 2020 по 2022 год.

В 2021-м планировалось привлечение 1300 молодых преподавателей. Можно просто сопоставить эту цифру с показателем отстранённых педагогов в трёх обозначенных в данном материале регионах: 987+103+90=1180 учителей. И это всего три точки на карте России. Между тем в нашей стране 42 тысячи школ и 26 тысяч из них – сельские. Поэтому даже без всяких QR-кодов данная программа являла собой каплю в море. Ну а теперь, на фоне массовых отстранений педагогов, инициатива "Земский учитель" выглядит не иначе как статистическая погрешность.

Что с того?

Стоит ещё раз подчеркнуть, что требования государства к вакцинации педагогов совершенно законны. Что подтверждают соответствующие судебные прецеденты. Но сама сложившаяся ситуация в целом крайне нездорова в своей безальтернативности.

Важно понимать, что пандемия рано или поздно кончится. Либо выработается тот самый коллективный иммунитет, либо вирус всё же мутирует до настолько безопасной формы, что будет восприниматься организмом как аналог гриппа. Но вот что потом делать с системой образования, из которой сейчас идёт массовый исход педагогов и никакие программы стимулирования этот исход явно не покрывают, – это очень серьёзный вопрос. И звучит он так: останется ли у нас вообще система государственного образования в перспективе ближайших нескольких лет и как она будет выглядеть, если вообще выживет?