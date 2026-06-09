Тревожные симптомы в раннем развитии ребёнка

Сегодня представляем вниманию читателей советы детского невролога Осокиной Эллины Сергеевны. На что стоит обратить внимание родителям, чтобы не пропустить первые симптомы заболевания?

1. Малыш не устанавливает зрительный контакт или он кратковременный

Ребенок, который смотрит в глаза, только если его активно вовлекают в общение, или изучает предметы, рассматривая их как бы со стороны, а не прямо, может вызывать беспокойство.

2. Малыш одержим вращающимися предметами

Большинство детей любят смотреть на карусели, играть с юлой, но. если ребенок часто завороженно не отходит от вращающихся предметов, это тревожный сигнал.

3. У малыша нет лепетной речи

Речевое развитие ребёнка должно усложняться от «гуления» в возрасте 4–6 месяцев к лепету, включающему согласные, в 6–9 месяцев. Дети, в лепете которых нет согласных, должны быть обследованы на предмет задержки речевого развития, особенно если к году ребёнок не произносит свои первые слова «мама» или «папа».

4. Малыш играет один

Дети от года до двух привлекают к игре окружающих, например, папу или маму, проявляют интерес к тому, чем занимаются близкие. Если ребёнок может часами играть в одиночестве, это должно настораживать.

5. Малыш не реагирует на посторонних

Ребенок раннего возраста быстро замечает, появление незнакомого человека. Например, он может испугаться и спрятаться за маму, а может с удовольствием начать общаться. В любом случае реакция на незнакомца должна быть.

6. У малыша отсутствуют навыки коммуникации

Когда ребёнок видит что-то новое, интересное или даже пугающее, он обращается к взрослому посредством голоса, жеста. Обратите внимание, если этой реакции нет.

7. У малыша стереотипные движения

Например, если ребенок все время хлопает в ладоши, ходит на цыпочках, включает и выключает свет, открывает и закрывает двери, выполняет странные движения руками или гримасничает — это должно насторожить родителя.

Будьте здоровы!

Автор: Врач-невролог Осокина Э.С.

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