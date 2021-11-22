«Быстро теряю терпение и кричу на ребенка. Что мне делать?»

- Жанна Засыпкина
- Клинический психолог
Сначала я прошу и уговариваю, а потом теряю терпение и кричу на него — и с каждым разом утрачиваю над собой контроль все быстрее. Пытаюсь сдерживаться, но не получается — я все равно начинаю злиться и срываюсь на крик.
При этом я понимаю, что поступаю плохо, ведь у ребенка могут быть свои желания. Подскажите, как быть?
Маргарита, 30 лет
Маргарита, вы осознали свою проблему и набрались смелости озвучить ее — это уже большой шаг к исправлению ситуации. Крик — это выражение боли и отчаяния, и у вас может быть множество причин срываться на ребенка. Давайте попробуем их обозначить.
1. Эмоциональное и физическое истощение
Рождение ребенка — это кризис и новый этап развития семьи. Когда появляется новый член семьи, родителям приходится менять привычки и встраивать в семейную систему нужды ребенка, что требует больших эмоциональных и физических сил.
Партнеры, которые понимают потребности и уважают границы друг друга, справляются с этим, но многие не выдерживают такую нагрузку. Тогда ребенок, сам того не ведая, становится причиной развода. Мама, которая одна воспитывает ребенка, сталкивается со множеством проблем и не успевает эмоционально восстановиться.
Ей приходится отказываться от своих увлечений, привычек, жертвовать отдыхом, а иногда и карьерой
В таком случае ребенок напоминает ей об упущенных возможностях и, несмотря на любовь к нему, мама бессознательно обвиняет его в своих потерях. Накопленная эмоциональная нагрузка выплескивается в аффективных реакциях — криках и даже шлепках.
Матери-одиночке обязательно нужны помощь и отдых. Так, психотерапия позволит понять, что наличие ребенка не подразумевает отказ от собственной жизни. Всегда можно найти время для прогулок, фитнеса, рисования, танцев и встреч с близкими людьми. Правильное распределение времени, помощь других членов семьи и работа над собой помогут маме успокоиться и выстроить спокойные отношения с ребенком.
2. Неоправданные ожидания
Телевидение и глянцевые журналы преподносят нам родительство как простую задачу, показывая красивых, спокойных и умных детей. Мало кто говорит о трудностях и подстерегающих опасностях, с которыми сталкиваются большинство матерей и отцов. У родителей формируется множество иллюзий в отношении ребенка: каким он должен быть, как выглядеть, как вести себя...
И когда эти ожидания сталкиваются с реальностью — непослушанием, плохим поведением ребенка, — происходит взрыв. Родители должны помнить, что ребенок не обязан оправдывать их ожидания.
Он другой, не похожий на вас человек со своими желаниями, темпераментом, характером и особенностями
Наблюдая за развитием ребенка, подмечая его отличие от вас, вы попадете в увлекательный процесс, учитесь не разражаться, а, наоборот, удивляться и принимать индивидуальность другого. Кстати, это поможет принять и свою индивидуальность.
3. Незнание возрастных циклов развития ребенка
Например, маленький ребенок не вынашивает коварных планов, чтобы вывести вас из себя. Он хочет одного — любви любой ценой. И если вы ее не даете, он будет биться в истерике, хулиганить, но все равно получит ваше внимание вместо безразличия. И чем более вызывающе он ведет, значит, тем меньше вы взаимодействуете с ним. И пока вы не научитесь уделять ребенку время — пусть мало, но продуктивно, — тем хуже будут ваши взаимоотношения.
Подросток бунтует по-другому. Ему важно признание социальной группы, а мама нужна для «тыла», но он сделает все, чтобы убедится в его прочности. И здесь помогут только любовь и терпение.
4. Неспособность любить
К сожалению, иногда женщина заводит детей, чтобы решить определенные социальные задачи. Общество навязывает ей, что она должна выйти замуж и завести ребенка — неважно, хочет ли она детей и готова ли к материнству.
В итоге у нее появляются чувства вины и злости, которые разрушают ее саму и ее отношения с мужем и ребенком
Итак, Маргарита, давайте подведем итоги. Вашу проблему можно исправить, но для этого вам нужно научиться понимать и удовлетворять свои потребности — в любви, безопасности, самореализации, отдыхе, личном пространстве. Реализуя их, вы снимете огромную часть недовольства и тревоги и станете меньше раздражаться. Что еще можно сделать?
- Займитесь изучением основ саморегуляции, медитацией и самопознанием.
- Простите себя и попробуйте начать взаимодействовать с ребенком по-другому.
- Посетите психолога или войдите в онлайн-группу родителей с похожей проблемой.
- Попросите помощи у своих родных.
- Научитесь проводить время с ребенком качественно — больше с ним взаимодействуйте, разговаривайте, занимайтесь общим делом.
- Читайте книги по возрастной психологии и не навешивайте свои ожидания на других.
Выполняя эти рекомендации, вы не только улучшите свои отношения с ребенком, но и будете лучше себя чувствовать в личном и профессиональном плане.
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