«Быстро теряю терпение и кричу на ребенка. Что мне делать?»

В таком случае ребенок напоминает ей об упущенных возможностях и, несмотря на любовь к нему, мама бессознательно обвиняет его в своих потерях. Накопленная эмоциональная нагрузка выплескивается в аффективных реакциях — криках и даже шлепках.

Матери-одиночке обязательно нужны помощь и отдых. Так, психотерапия позволит понять, что наличие ребенка не подразумевает отказ от собственной жизни. Всегда можно найти время для прогулок, фитнеса, рисования, танцев и встреч с близкими людьми. Правильное распределение времени, помощь других членов семьи и работа над собой помогут маме успокоиться и выстроить спокойные отношения с ребенком.

2. Неоправданные ожидания

Телевидение и глянцевые журналы преподносят нам родительство как простую задачу, показывая красивых, спокойных и умных детей. Мало кто говорит о трудностях и подстерегающих опасностях, с которыми сталкиваются большинство матерей и отцов. У родителей формируется множество иллюзий в отношении ребенка: каким он должен быть, как выглядеть, как вести себя...

И когда эти ожидания сталкиваются с реальностью — непослушанием, плохим поведением ребенка, — происходит взрыв. Родители должны помнить, что ребенок не обязан оправдывать их ожидания.