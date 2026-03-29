Слойки с сыром и помидорами

Когда в холодильнике есть готовое слоеное тесто, то испечь вкусные слойки будет не проблема. Для начинки используйте сыр и сочные томаты - это выигрышная комбинация! Сыр советую взять сразу нескольких сортов, так вкус выпечки будет более насыщенным и оригинальным.

Ингредиенты

Тесто слоеное готовое (любое) - 250 г

Помидоры - 100 г

Твердый сыр - 80 г

Тертый Пармезан - 40 г

Оливковое масло - 40 г

Чеснок - 1 зубчик

Прованские травы (сушеные) - 3 г

Яйцо куриное (желток) - 1 шт.

Соль, черный перец - по вкусу

  • 344 кКал
  • 0 ч. 25 мин.
  • Б: 10.16
  • Ж: 24.76
  • У: 19.58

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите все ингредиенты для приготовления слоек с сыром и помидорами. Готовое слоеное тесто (здесь бездрожжевое) заранее разморозьте.

 

Сразу приготовьте ароматное масло-соус для слоек. В небольшую емкость влейте оливковое масло (холодного отжима) и добавьте туда прованские травы, измельченный чеснок для аромата. Посолите, поперчите по вкусу, перемешайте.

 

Размороженное слоеное тесто разрежьте прямоугольниками размером примерно 6х10 см.

 

Середину теста слегка прижмите пальчиками и туда выложите любой твердый сыр, нарезанный небольшими кубиками. При желании сыр можете натереть на крупной терке.

 

Сверху на сыр выложите несколько кружочков тонко нарезанных помидоров.

 

Помидоры полейте ароматным оливковым маслом с чесноком и специями.

 

Затем помидоры присыпьте сверху тертым Пармезаном.

 

Слойки переложите на противень с пергаментной бумагой. Края теста смажьте яичным желтком (разведенным с 1 ч. л. воды).

 

Выпекайте слойки в разогретой духовке при 180°С около 12-15 минут, чтобы подрумянились.

Сыр хорошо расплавится.

 

Хрустящие ароматные слойки с сыром и помидорами подавайте к столу.

 

Приятного вам аппетита!

 

