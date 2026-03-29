Соберите все ингредиенты для приготовления слоек с сыром и помидорами. Готовое слоеное тесто (здесь бездрожжевое) заранее разморозьте.

Фото 1

Сразу приготовьте ароматное масло-соус для слоек. В небольшую емкость влейте оливковое масло (холодного отжима) и добавьте туда прованские травы, измельченный чеснок для аромата. Посолите, поперчите по вкусу, перемешайте.

Фото 2

Размороженное слоеное тесто разрежьте прямоугольниками размером примерно 6х10 см.

Фото 3

Середину теста слегка прижмите пальчиками и туда выложите любой твердый сыр, нарезанный небольшими кубиками. При желании сыр можете натереть на крупной терке.

Фото 4

Сверху на сыр выложите несколько кружочков тонко нарезанных помидоров.

Фото 5

Помидоры полейте ароматным оливковым маслом с чесноком и специями.

Фото 6

Затем помидоры присыпьте сверху тертым Пармезаном.

Фото 7

Слойки переложите на противень с пергаментной бумагой. Края теста смажьте яичным желтком (разведенным с 1 ч. л. воды).

Фото 8

Выпекайте слойки в разогретой духовке при 180°С около 12-15 минут, чтобы подрумянились.

Сыр хорошо расплавится.

Фото 9

Хрустящие ароматные слойки с сыром и помидорами подавайте к столу.

Фото 10

Приятного вам аппетита!

Фото 11