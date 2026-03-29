Соберите все ингредиенты для приготовления слоек с сыром и помидорами. Готовое слоеное тесто (здесь бездрожжевое) заранее разморозьте.
Сразу приготовьте ароматное масло-соус для слоек. В небольшую емкость влейте оливковое масло (холодного отжима) и добавьте туда прованские травы, измельченный чеснок для аромата. Посолите, поперчите по вкусу, перемешайте.
Размороженное слоеное тесто разрежьте прямоугольниками размером примерно 6х10 см.
Середину теста слегка прижмите пальчиками и туда выложите любой твердый сыр, нарезанный небольшими кубиками. При желании сыр можете натереть на крупной терке.
Сверху на сыр выложите несколько кружочков тонко нарезанных помидоров.
Помидоры полейте ароматным оливковым маслом с чесноком и специями.
Затем помидоры присыпьте сверху тертым Пармезаном.
Слойки переложите на противень с пергаментной бумагой. Края теста смажьте яичным желтком (разведенным с 1 ч. л. воды).
Выпекайте слойки в разогретой духовке при 180°С около 12-15 минут, чтобы подрумянились.
Хрустящие ароматные слойки с сыром и помидорами подавайте к столу.
Приятного вам аппетита!
