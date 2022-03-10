"ТИГРА В ЗООПАРКЕ СМОТРЕЛ": ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

В РОССИИ ДЕТИ ИЗ ДНР И ЛНР МОГУТ НИ О ЧЁМ НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ И НИКОГО НЕ БОЯТЬСЯ.

В Ростове-на-Дону детей из ДНР и ЛНР приняли как дорогих гостей. Волонтёры делают всё, чтобы они ни в чём не чувствовали себя обделёнными. И всё же некоторые из них хотят побыстрее вернуться домой – очень скучают по отцам, оставшимся защищать республики.

Один из пунктов временного размещения беженцев из Донбасса находится в историческом здании общежития Донского государственного университета. Поднимаемся на второй этаж, и в коридоре нас едва не сбивает с ног ватага ребятишек. После переезда в Ростов-на-Дону дети наконец-то могут не мчаться в подвал со всех ног, прячась от снаряда или пули, а, ни о чём не беспокоясь, резвиться в своё удовольствие.

Война скоро закончится

Здесь целый день так, – улыбаются волонтёры ростовского вуза, которые с первых дней эвакуации активно включились в работу с детьми. – Мы стараемся создать для них домашнюю атмосферу: играем, общаемся, приглашаем аниматоров.

Бросаю взгляд на информационный стенд – там программа развлечений для детей: театр кукол, зоопарк, мастер-классы, музей краеведения, музей изо, концерт в филармонии.

ГЕОРГИЙ СКУЧАЕТ ПО РОДНЫМ, ОСТАВШИМСЯ В ДОНБАССЕ.

Мне в зоопарке больше всего понравилось! Особенно тигр! – говорит 7-летний Георгий Карегин из села Луганское Донецкой области. – Мы здесь все дружим. У меня дома остались бабушка и папа. Я по ним очень скучаю. Верю, что война скоро кончится, и я их увижу.

ФОТО: "ЦАРЬГРАД РОСТОВ"

Тем временем детская комната постепенно превращается в улей. Здесь мальчишки строят крепость, там собирают конструктор, девочки играют в куклы. Шум и гвалт не утихают! Веселье!

Кира Башкардина из Донецка сидит за столом и рисует волка.

У КИРЫ ТЕПЕРЬ ДРУГАЯ КАРТИНА МИРА: БЕЗ ВЗРЫВОВ И ОПАСЕНИЙ ЗА ЖИЗНЬ СВОИХ БЛИЗКИХ. ФОТО: "ЦАРЬГРАД РОСТОВ"

Это моё любимое занятие, а еще лепить из глины и собирать пазлы, – говорит 8-летняя девочка со шкодной косичкой. – В Ростове я с бабушкой. Мама еле приехала: у нее взорвали машину, поэтому она поехала потом из Донецка на автобусе. Сейчас она в Москве, скоро вернётся. Дома меня ждут кот Барсик, собака Дана, попугай Кеша. Хочу поскорее вернуться к ним! Война – это плохо. Помню, после взрыва упала и сильно ударилась о стол. Было очень больно. Ночью бахают, бывало, вообще не спала. Иногда слышу взрывы во сне. А хотите, покажу свою комнату?

ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ УЛЫБКА БЫЛА РЕДКИМ ГОСТЕМ НА ЛИЦАХ ДОНБАССКОЙ РЕБЯТНИ... ФОТО: "ЦАРЬГРАД РОСТОВ"

Поднимаемся этажом выше и заходим в двухместное помещение. Тепло. Чисто. Две аккуратно застеленные кровати. На тумбочке ваза с роскошными тюльпанами. Рядом стеллаж. На полках букварь, тетради, рисунки, конфеты.

– Как дела со школой?

– Школа - это не моё! (смеется). Пошла здесь уже на следующий день после приезда. Мне пластилин на 8 Марта подарили! Вот это самый класс! И эти цветы. Красивые, да?

... НО ВОЛОНТЁРЫ СТАРАЮТСЯ, ЧТОБЫ ОНА СНОВА ПОЯВИЛАСЬ НА ЛИЦАХ ДЕТЕЙ. ФОТО: "ЦАРЬГРАД РОСТОВ" .

"Снаряды рвутся, а я говорю детям, что это гром"

Спускаясь к выходу, заводим разговор с женщиной, у неё на руках дремлет малыш.

Это внук мой, Ярик, ему 2,5 года, расплакался, пришлось забрать из сада, – улыбается Татьяна. Она приехала в Ростов из Ясиноватой Донецкой области с дочкой, Яриком и внучкой Варей. – В сад, кстати, детей очень быстро оформили. Большое спасибо заведующей и вообще всем, кто сейчас с нами, за прекрасное отношение, за тёплый приём! Мы уезжали впопыхах, взяли только самое-самое. Здесь деток одели. Кормят хорошо. Программу организовали. Варя была на концерте симфонического оркестра. Три часа высидела! Мы с Яриком на праздник Масленицы ходили, ему очень понравилось!

"Новости, конечно, читаю каждый день, – мрачнеет Татьяна. – Настроение сразу падает. Вчера созванивалась с подругой из Ясиноватой: идут обстрелы, есть попадания, люди сидят в подвалах, в ванных. Когда дети слышали взрывы снарядов, я им говорила, что это гром гремит. Что ещё скажешь? Меня же трясет, когда слышу, как скорая проезжает с сиреной. Дома машина так объявляла о скорой эвакуации. Этот свист…".

https://vk.com/video-75679763_456269464

"Завтра дочка идёт в центр занятости на работу устраиваться, а там посмотрим. Выдержим! Не дождутся наши враги! Ну всё, пойду Ярика укладывать. Спасибо вам ещё раз!" - благодарит Татьяна.

***

Изначально в этом пункте размещения проживали около 60 семей. Некоторые уже возвращаются в родные места. Там уже стало безопасно. Потому что Донбасс знает, где армия России – там скоро наступит мир.