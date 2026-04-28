Почему у некоторых планет есть кольца: простое объяснение для детей

Почему у одних планет есть кольца, а у других нет — очень интересный вопрос о космосе. Когда дети видят картинки Сатурна, им кажется, будто кольца должны быть у всех планет, ведь это так красиво и необычно. Но на самом деле кольца есть не у каждой планеты. Все зависит от того, что происходит вокруг планеты, какие у нее размеры, насколько сильно ее притяжение и остался ли рядом с ней материал, из которого такие кольца могут получиться.