Перед вами все продукты, которые нам понадобятся для приготовления картофельной начинки для блинов.

Как приготовить блинчики? расскажу ниже в рецепте. Почистите овощи.

Фото 1

Клубни картофеля сполосните под проточной водой. Нарежьте на небольшие кусочки, переложите в сотейник, влейте воду и отправьте сотейник на плиту. Как только закипит вода, слегка посолите, убавьте огонь и варите картофель до готовности.

Фото 2

Одну небольшую головку репчатого лука нашинкуйте полукольцами. Морковь натрите на терке.

Фото 3

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук с морковью до мягкости.

Фото 4

Как только картофель будет готов, слейте воду и разомните его толкушкой.

Фото 5

Добавьте в картофель лук с морковью и мелко нашинкованный зеленый лук.

Фото 6

Слегка посолите, поперчите, можно добавить ваших любимых специй, и хорошо все перемешайте.

Фото 7

Картофельная начинка для блинов готова, слегка ее остудите.

Фото 8

Блинчики я испекла заранее вот по этому рецепту. Тесто замешивала в планетарном миксере.

В чашу для замеса просейте муку. Добавьте сахар, соль, слегка перемешайте сухие ингредиенты.

Фото 9

В воде комнатной температуры разведите пшеничную закваску. Влейте ее в чашу и добавьте яйца.

Фото 10

Замесите тесто.

Оно должно быть однородным и без комочков. Дайте тесту немного настояться, а перед выпечкой добавьте растительное масло.

Фото 11

Перед выпечкой блинов хорошо разогрейте сковороду. Смажьте ее растительным маслом. Налейте по одному половнику теста на сковороду и дайте ему равномерно растечься по поверхности. Жарьте блины на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.

Фото 12

В центр блина выложите начинку - 1.5 ст.л. Сверните блин удобным для вас способом, конвертиком или в виде рулета.

Перед подачей эти блины можно слегка обжарить на сливочном масле с двух сторон.

Фото 13

Фото 14

Фото 15