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Картофельная начинка для блинов

Потрясающе сытная постная картофельная начинка. Блины готовьте по любому рецепту (свой вариант я также добавила - блины получаются вкусными и хорошо держат начинку).

Ингредиенты

Картофель - 300 г

Лук репчатый - 70 г

Морковь - 70 г

Лук зеленый - 10 г

Соль - по вкусу

Черный молотый перец - 1 щепотка

Масло растительное - 2 ст.л.

Тесто на блинчики:

Мука пшеничная - 120 г

Закваска пшеничная - 100 г

Вода - 500 мл

Яйца - 2 шт.

Соль - 1 щепотка

Сахар - по вкусу и по желанию

Масло растительное - 2 ст. л.

  • 106 кКал
  • 40 мин.
  • Б: 2.85
  • Ж: 4.19
  • У: 14.32

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Перед вами все продукты, которые нам понадобятся для приготовления картофельной начинки для блинов.

Как приготовить блинчики? расскажу ниже в рецепте. Почистите овощи.

 

Фото 1

 

 

Клубни картофеля сполосните под проточной водой. Нарежьте на небольшие кусочки, переложите в сотейник, влейте воду и отправьте сотейник на плиту. Как только закипит вода, слегка посолите, убавьте огонь и варите картофель до готовности.

 

Фото 2

 

 

Одну небольшую головку репчатого лука нашинкуйте полукольцами. Морковь натрите на терке.

 

Фото 3

 

 

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук с морковью до мягкости.

 

Фото 4

 

 

Как только картофель будет готов, слейте воду и разомните его толкушкой.

 

Фото 5

 

 

Добавьте в картофель лук с морковью и мелко нашинкованный зеленый лук.

 

Фото 6

 

 

Слегка посолите, поперчите, можно добавить ваших любимых специй, и хорошо все перемешайте.

 

Фото 7

 

 

Картофельная начинка для блинов готова, слегка ее остудите.

 

Фото 8

 

 

Блинчики я испекла заранее вот по этому рецепту. Тесто замешивала в планетарном миксере.

 

В чашу для замеса просейте муку. Добавьте сахар, соль, слегка перемешайте сухие ингредиенты.

 

Фото 9

 

 

В воде комнатной температуры разведите пшеничную закваску. Влейте ее в чашу и добавьте яйца.

 

Фото 10

 

 

Замесите тесто.

Оно должно быть однородным и без комочков. Дайте тесту немного настояться, а перед выпечкой добавьте растительное масло.

 

Фото 11

 

 

Перед выпечкой блинов хорошо разогрейте сковороду. Смажьте ее растительным маслом. Налейте по одному половнику теста на сковороду и дайте ему равномерно растечься по поверхности. Жарьте блины на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.

 

Фото 12

 

 

В центр блина выложите начинку - 1.5 ст.л. Сверните блин удобным для вас способом, конвертиком или в виде рулета.

 

Перед подачей эти блины можно слегка обжарить на сливочном масле с двух сторон.

 

Фото 13

 

 

 

Фото 14

 

 

 

Фото 15

 

 

 

Фото 16

 

 

Картофельная начинка для блинов, рецепт с фото
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