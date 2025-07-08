Ингредиенты
Картофель - 300 г
Лук репчатый - 70 г
Морковь - 70 г
Лук зеленый - 10 г
Соль - по вкусу
Черный молотый перец - 1 щепотка
Масло растительное - 2 ст.л.Тесто на блинчики:
Мука пшеничная - 120 г
Закваска пшеничная - 100 г
Вода - 500 мл
Яйца - 2 шт.
Соль - 1 щепотка
Сахар - по вкусу и по желанию
Масло растительное - 2 ст. л.
- 106 кКал
- 40 мин.
- Б: 2.85
- Ж: 4.19
- У: 14.32
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Перед вами все продукты, которые нам понадобятся для приготовления картофельной начинки для блинов.
Клубни картофеля сполосните под проточной водой. Нарежьте на небольшие кусочки, переложите в сотейник, влейте воду и отправьте сотейник на плиту. Как только закипит вода, слегка посолите, убавьте огонь и варите картофель до готовности.
Одну небольшую головку репчатого лука нашинкуйте полукольцами. Морковь натрите на терке.
Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук с морковью до мягкости.
Как только картофель будет готов, слейте воду и разомните его толкушкой.
Добавьте в картофель лук с морковью и мелко нашинкованный зеленый лук.
Слегка посолите, поперчите, можно добавить ваших любимых специй, и хорошо все перемешайте.
Картофельная начинка для блинов готова, слегка ее остудите.
Блинчики я испекла заранее вот по этому рецепту. Тесто замешивала в планетарном миксере.
В чашу для замеса просейте муку. Добавьте сахар, соль, слегка перемешайте сухие ингредиенты.
В воде комнатной температуры разведите пшеничную закваску. Влейте ее в чашу и добавьте яйца.
Замесите тесто.
Перед выпечкой блинов хорошо разогрейте сковороду. Смажьте ее растительным маслом. Налейте по одному половнику теста на сковороду и дайте ему равномерно растечься по поверхности. Жарьте блины на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.
В центр блина выложите начинку - 1.5 ст.л. Сверните блин удобным для вас способом, конвертиком или в виде рулета.
Перед подачей эти блины можно слегка обжарить на сливочном масле с двух сторон.
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