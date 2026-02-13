Можно ли детям быть вегетарианцами? Как составить сбалансированный рацион без мяса и молока

Часто в семьях отказываются от продуктов животного происхождения по самым разным причинам: от заботы о здоровье и экологии — до культурных и этических соображений. Но, независимо от причин, к планированию рациона нужно подходить со всей ответственностью, особенно если речь идет о детях. Это нужно для того, чтобы избежать дефицита витаминов в рационе детей и обеспечить им полноценное развитие.