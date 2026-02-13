РЕБЁНОК.РУ
Можно ли детям быть вегетарианцами? Как составить сбалансированный рацион без мяса и молока

Нутрициолог дала рекомендации для родителей.

Редактор, мама двух девочек
ребенок
Источник: Unsplash

Часто в семьях отказываются от продуктов животного происхождения по самым разным причинам: от заботы о здоровье и экологии — до культурных и этических соображений. Но, независимо от причин, к планированию рациона нужно подходить со всей ответственностью, особенно если речь идет о детях. Это нужно для того, чтобы избежать дефицита витаминов в рационе детей и обеспечить им полноценное развитие.

Нутрициолог клиники DocDeti Елена Давыдова объяснила Детям Mail, подходит ли вегетарианская диета для детей и как сделать такой рацион безопасным и полезным для растущего организма.  

Вегетарианство — это система питания, при которой исключаются продукты животного происхождения. Основу рациона составляют растительные продукты: овощи, фрукты, злаки, бобовые, орехи и семена.

С одной стороны, при тщательном планировании, вегетарианская диета может быть полезной для детей, так как она способствует потреблению большого количества фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и бобовых. Все это обеспечивает организм необходимыми витаминами, минералами и клетчаткой.

Кроме того, такой рацион обычно содержит меньше насыщенных жиров и холестерина, что способствует поддержанию здорового веса и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.

Однако важно понимать, что вегетарианский рацион требует особого внимания и наблюдения — без тщательного планирования такая диета может привести к дефициту питательных веществ, важных для роста и развития ребенка.

Ключевые нутриенты и секреты сбалансированного рациона

На что стоит обратить внимание при составлении вегетарианского меню для ребенка: 

  • Белок. Необходимо обеспечить достаточное потребление белка из растительных источников (зернобобовые, орехи и продукты из сои).

  • Железо. Из растительных источников железо усваивается хуже, чем из животных. Рекомендовано употреблять их вместе с продуктами, богатыми витамином C, для улучшения усвоения железа.

  • Кальций. Необходимы обогащенные растительные молочные продукты, зеленые листовые овощи и миндаль.

  • Витамин B12. Практически отсутствует в растительных продуктах, поэтому может потребоваться его дополнительный прием в виде добавок. Очень важно следить за этим и регулярно посещать педиатра. 

  • Омега-3 жирные кислоты. Источниками являются льняное семя, чиа и грецкие орехи, однако их эффективность ниже по сравнению с животными источниками.

Вегетарианская диета может быть безопасной и полезной для детей при условии тщательного планирования и регулярного мониторинга.

Важно обеспечить разнообразие рациона и при необходимости использовать добавки для предотвращения дефицита ключевых питательных веществ. Но принимать их нужно исключительно по назначению врача. 

