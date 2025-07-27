Не суйся в воду! Как выбрать водоем для купания и не пожалеть

Речка и пруд на даче в жаркий день — заманчивая идея. Многие из нас на свой страх и риск уже открыли купальный сезон. Чем опасно купание в сомнительных водоемах и как определить, что вода безопасна? Рассказывает ведущий сотрудник Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Главный страх, касающийся купания сегодня: нельзя ли через воду заразиться коронавирусной инфекцией? Опасаясь именно этого, многие не решаются лезть в речку даже в самую сильную жару.

Живет ли вирус в воде?

К счастью, это опасение излишне. Открытые водоемы не могут считаться источником передачи коронавируса, поскольку, по словам эксперта Роспотребнадзора Михаила Лебедева, вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса. К тому же никаких подтверждений того, что COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет.

Кстати, в воде, если там просто купаться, а не заниматься сексом, нельзя заразиться и инфекциями, передаваемыми половым путем (гонореей, сифилисом, хламидиозом, а также ВИЧ-инфекциями). Гепапит В с водой, к счастью, тоже не передается. Однако эти факты не должны успокаивать нашу бдительность. Ведь в сомнительных водоемах и на пляже (особенно у любителей закапываться в теплый песочек) есть риск заразиться вирусным гепатитом А, бактериальными, паразитарными и грибковыми заболеваниями и глистными инвазиями.

Верь глазам своим

Если рядом с прудом, речкой, заводью увидите предупредительную табличку о том, что купаться запрещено, лучше поверить этой надписи.

Ведь купаться в таких местах себе дороже.

В таких водоемах могут быть выбросы канализационных стоков, туда могут сливаться промышленные отходы предприятий. Чтобы потом не столкнуться с серьезными дерматитами и аллергией, лучше обойти такую воду стороной.

Но, даже если никаких предупредительных надписей нет, лучше избегать купания в водоемах со стоячей водой, заросшей тиной. Это не просто неэстетично, но и опасно. Тем более не стоит лезть в воду, где плавают утки. Ну и, возможно, не стоит купаться там, где плещется слишком много народа. Особенно, если чисто вода не выглядит чистой. Торчащие из воды коряги тоже должны вас остановить от желания окунуться в такой водоем.

Не стоит думать, что опасны только водоемы в черте города. На лоне природы тоже полным-полно опасностей. Например, в загородных прудах можно вполне подхватить кишечную палочку или лептоспироз. Такой риск наиболее велик, если в водоеме купаются не только люди, но и животные (коровы, например, или собаки).

Да здравствует мыло душистое

Существенно повышает опасность подхватить что-то нехорошее через воду купание:

при наличии ран и ссадин на коже;

во время ОРВИ или сразу же после болезни (в это время иммунная система слаба);

во время месячных.

Если все-таки не удержались от соблазна искупаться в сомнительном водоеме, по приходе домой немедленно примите душ. Обязательно помойтесь с мылом и мочалкой. А лучше ополоснитесь водой прямо на пляже (хоть из бутылки). Если нет с собой воды, вытрите кожу антибактериальными влажными салфетками или протрите антисептиком (маленькую бутылочку с этим средством непременно нужно взять с собой на пляж). А еще старайтесь во время купания не глотать воду. Именно так чаще всего и попадают в организм бактерии. Особенно часто этим грешат дети. Не стоит позволять им нырять в непроверенных местах.

Внимание на симптомы

Симптомы возможного заражения могут проявиться почти сразу, но иногда это происходит спустя несколько дней или даже через пару недель после рокового купания. Опасными симптомами являются зуд, высыпания на коже и слизистых, выделения из половых органов, диспепсические расстройства, повышение температуры. В этих случаях надо срочно обратиться к врачу. При подозрении на стафилококковую инфекцию и гепатит А проводят ПЦР-диагностику. Наличие антигенов рота- и энтеровирусов, лямблий и других возбудителей паразитарных заболеваний можно выявить по анализу кала.

В загрязненных водоемах высок риск подхватить следующие неприятности:

1. Церкариоз (его еще называют «зуд купальщика»). Инфекцию переносят утки. Ведь эти водоплавающие часто заражены паразитами. Нет, к человеку они не передадутся, но аллергическую реакцию в виде мелкой зудящей красной сыпи на коже дать вполне способны. Лечат церкариоз дерматологи.

2. Лямблиоз. Лямблии — простейшие микроорганизмы, которые могут попасть к нам из сточных вод, в которых есть фекалии. Особенно рискуют дети, которые при купании часто глотают воду. Симптомы заражения (боль в животе, тошнота, жидкий стул) могут появиться через 1–2 недели. Нужно сдать анализ на лямблии, и если он будет положительным, то придется лечиться антибиотиками и диетой.

3. Лептоспироз. Эта опасная бактериальная инфекция передаётся от животных и поражает печень и почки. Риск повышает наличие на коже ран и ссадин. Сначала возникает головная боль и жар, начинает болеть живот, затем краснеют глаза и возникает желтуха. С такими симптомами — срочно к врачу, поскольку болезнь связана с риском для жизни.

4. Ротавирус. Симптомы (диарея, рвота, высокая температура, астения) могут появиться не сразу. Инкубационный период ротавирусной инфекции у взрослых — от 15 часов до 1 недели. Этиотропного лечения нет. Но есть прививка, которую необходимо сделать малышам и людям с сердечными заболеваниями, для которых обезвоживание может нести огромную опасность. Лечение ротавируса — симптоматическое: обильное питье, регидратация с помощью специальных растворов, жаропонижающие лекарства, диета.

Кроме этих инфекций, в воде можно заразиться гепатитами А и Е, холерой, дизентерией, сальмонеллёзом, эшерихиозом, а если сильно не повезет, то и брюшным тифом. Поэтому лучше не рисковать и купаться только там, где безопасно.