Ложечку за маму, ложечку за папу. Типичные заблуждения о детском питании

Извечная родительская забота: как накормить ребенка, чтобы было и вкусно, и полезно, и сытно.

В своем усердии родители часто впадают в крайности. Детские диетологи и эндокринологи выделили самые частые ошибочные представления.

Заблуждение: Не хочет завтракать – не надо

«Мой ребенок по утрам не ест. Да я и сама не завтракаю», – заявляют многие мамы, забывая, что полноценный завтрак – это лишь дело привычки. А приучать с утра есть надо обязательно, причем это должен быть не просто чай с бутербродом или йогурт, а полноценная горячая еда: каша, омлет.

Крупы, из которых готовят каши, содержат крахмал – он переваривается медленно, и глюкоза таким образом поступает постепенно, потому у ребенка сохраняются долго и чувство сытости, и энергия.

А чтобы ребенок хотел утром завтракать, он должен высыпаться, следовательно, вовремя ложиться спать. Если же у него глаза по утрам не открываются, о каком завтраке может идти речь!

Заблуждение: Нужно приучать доедать еду до конца

Мы выросли под девизом общества чистых тарелок и своим детям тоже внушаем: нельзя оставить на тарелке ни крошки. Хотя в последнее время диетологи и эндокринологи все чаще говорят о том, что подобное рвение – верный путь к детскому ожирению. Если ребенок говорит, что наелся – не заставляйте его во что бы то ни стало доесть весь обед. А чтобы такая ситуация не повторялась, во‑первых, пересмотрите порции – возможно, они слишком большие. Во‑вторых, не позволяйте детям кусочничать.

Заблуждение: Соки полезнее газировок

Спорное утверждение, поскольку все соки содержат сахар. Даже пакетированные соки, которые объявляются не содержащими сахар, на самом деле слишком сладкие. И если такими напитками злоупотреблять, то проблемы повышенного уровня глюкозы и лишнего веса обеспечены. И даже фреши при всей своей полезности содержат много сахара и мало необходимой клетчатки. А популярный свежевыжатый апельсиновый сок содержит еще и эфирные масла, которые раздражают слизистую желудка. Потому общее правило употребления таких напитков: пить их «на третье», но никак не для утоления жажды. Для этого лучше использовать воду.

Заблуждение: Сладкое питает мозг

А потому ребенок при вашем одобрении покупает в школьном буфете шоколадки и сладкую выпечку. Хотя… не все сладкое одинаково полезно. Темный шоколад, особенно с высоким содержанием какао, действительно взбодрит мозг, но дети его не любят, а шоколадные батончики никакого эффекта на мозговую деятельность не окажут. Зато их карамельная тягучая начинка налипает на зубы и портит их. Постоянные же перекусы булочками и газировкой приводят к тому, что в организме в больших количествах вырабатывается инсулин – организм уже ждет, что ему придется переработать много сладкого.

В итоге может развиться гипогликемия, когда при нехватке сладостей уровень глюкозы резко падает и ребенок испытывает острое чувство голода. Справиться с этим приступом, как правило, помогают все те же шоколадка или булочка. А поедание сладостей приведет к ожирению.

Заблуждение: Суп школьнику не нужен

Если детсадовца еще можно заставить хоть чуть-чуть поесть супа, то школьнику подчас просто не удается пообедать. В школе для многих суп невкусный, домой же дети добираются поздно, когда приближается время ужина. Уже не до супа. Между тем у нас исторически сложился такой тип питания, который предполагает именно в обед съесть горячее жидкое блюдо. И не надо оглядываться на Европу – там иной климат и иной уклад. У нас в холодную погоду обедать горячим сытным супом просто необходимо.