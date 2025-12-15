Как учили царских детей

Под руководством дьяка Никиты Зотова, обучавшего Петра с 5 лет, царевич усвоил лишь начатки грамоты (всю жизнь он писал чудовищным почерком и с бесчисленными ошибками), считать не научился вовсе (за арифметику он принялся лишь в 16) — зато твердо вызубрил Апостол и Евангелие. После смерти отца и старшего брата Федора девятилетний Петр остался на попечении матери и ее родных, и с этого времени его обучению уделялось мало внимания. Все обширные знания, полученные позже, были результатом его личного стремления образовывать себя. Будущий император жадно впитывал все новое — но исключительно в тех областях, которые его интересовали: военные игры, ремесла, механические устройства.