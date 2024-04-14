Чем опасны домашние роды

Можно ли рожать дома?
Точной статистики по домашним родам нет из-за сложности ее составления, поскольку многие роды, начавшиеся дома, часто заканчиваются в роддоме — и в итоге женщина выписывается уже из роддома, оставаясь неучтенной в качестве «домашней роженицы».
Следует отметить, что в России акушерство в домашних родах — вне закона. Это означает, что присутствие на родах врача или акушерки без соответствующей лицензии на частную медицинскую деятельность незаконно. Возможна только устная договоренность с акушеркой или доулой (духовная акушерка), которые при возникновении непредвиденных ситуаций не несут никакой ответственности.
При этом, сами по себе домашние роды по российскому законодательству не запрещены. Женщина имеет право рожать по желанию где угодно. Только в этом случае она несет ответственность за возможные осложнения и последствия.
Домашние роды: за и против
Основной аргумент в пользу домашних родов — это чувство комфорта и страх перед существующей системой родовспоможения. Однако нужно понимать, что роды — это физиологический процесс, и в любой момент, без каких-либо предпосылок, даже при идеально протекающей беременности, что-то может пойти не так.
При развитии критической ситуации каждая минута важна, а при домашних родах — высокий риск не успеть получить квалифицированную помощь, что может обернуться настоящей трагедией.
Самые частые осложнения, которые могут возникнуть во время родов:
- отслойка плаценты,
- преэклампсия/эклампсия,
- дистресс плода,
- клинически узкий таз,
- послеродовое кровотечение.
При развитии любого из вышеперечисленных состояний требуется экстренное родоразрешение путем операции кесарева сечения.
Как оценивают домашние роды медики?
В мировой практике существуют успешные примеры интеграции домашних родов в государственную систему оказания медицинской помощи. Наибольшее их количество происходит в Нидерландах — до 15–20%, в США — 1-2 % от общего числа родов в стране. Между тем в развивающихся странах (Африка, Южная Азия) до 50% женщин не получают медицинской помощи во время родов, чем и объясняется высокий процент материнской смертности в этих странах.
Для проведения домашних родов должны быть соблюдены следующие условия: доношенная одноплодная беременность (37–42 недели), которая протекала без осложнений, отсутствие у беременной соматической патологии (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания), преэклампсии, преждевременных родов в анамнезе, рубца на матке.
Следует добавить, что ни одна доула/психолог/натуропат/блогер без специального медицинского образования не сможет объективно оценить критическую ситуацию, а тем более — оказать необходимую квалифицированную помощь без врача и современного медицинского оборудования. В связи с этим, прежде чем принимать решение о проведении домашних родов, нужно досконально обдумать все нюансы и оценить все возможные риски.
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