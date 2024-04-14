Чем опасны домашние роды

В мировой практике существуют успешные примеры интеграции домашних родов в государственную систему оказания медицинской помощи. Наибольшее их количество происходит в Нидерландах — до 15–20%, в США — 1-2 % от общего числа родов в стране. Между тем в развивающихся странах (Африка, Южная Азия) до 50% женщин не получают медицинской помощи во время родов, чем и объясняется высокий процент материнской смертности в этих странах.