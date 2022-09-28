10 фраз, которые нужно говорить вместо «Перестань плакать!»

Многие из нас хоть раз говорили своему ребенку: «А ну, перестань плакать!» А вы знали, что этого делать нельзя? Сейчас мы вам расскажем, почему эта фраза относится к запрещенным и чем эти слова можно заменить.

Конечно, кто-то может отрицать, что произносил эту фразу. А как насчет этих?

• «Не выдумывай!»

• «Тс-с-с, на тебя все смотрят»

• «Прекрати этот шум прямо сейчас!»

• «Прекрати плакать, а то я покажу тебе, из-за чего действительно стоит плакать!»

Эти фразы приравниваются к «Перестань плакать!» и тоже крайне нежелательны в воспитании.

Почему они запрещены? Потому что каждый раз, когда мы игнорируем или подавляем чувства ребенка, мы делаем только хуже.

Детские эмоции вряд ли получится остановить, а не найдя выхода, они начнут расшатывать психику ребенка.

Чего нельзя делать, когда ребенок плачет

Переводить разговор на другую тему

Когда вы отвлекаете ребенка от его чувств, вы упускаете шанс помочь ему улучшить навыки управления эмоциями, которые понадобятся ему в будущем.

Вы также даете понять, что его чувства неважны или слишком тягостны для вас.

Детям необходимо знать, что вы способны понять и усмирить их эмоции, и тогда они сами научатся это делать.

Перевод на другую тему будет казаться очень неуважительным. Представьте, что вы только что излили душу своему другу, а он скажет: «О-о-о-о, посмотри на моего щеночка! Правда, красивый?» — или что-то другое совсем не в тему.

Вы сразу почувствуете себя ненужным, смущенным и вряд ли будете открываться этому человеку в будущем.

Наказывать

Наказания и вознаграждения не являются частью правильного воспитания.

Никогда не наказывайте, не угрожайте, не унижайте, не обвиняйте и не осуждайте ребенка за его чувства!

Использовать «но»

Когда вы эмоционально поддерживаете ребенка, воздерживайтесь от разных «но». «Ты расстроен, потому что хотел взять еще один кусок торта, но тебе все равно нельзя этого сделать».

«Но» признает недействительным все, что было сказано ранее. Не нужно этого делать. Сочувствия будет достаточно.

Задавать много вопросов

Когда ваш ребенок полон непреодолимых чувств, он не способен генерировать ответы на множество вопросов.

Сначала успокойте ребенка, а затем начните расспрашивать.

Говорить «все хорошо!»

Люди желают только добра, говоря «все хорошо», «ты будешь в порядке», «тс-с-с», но дело в том, что ваш ребенок сейчас не в порядке. Ему нехорошо, хотя вы и пытаетесь вселить в него надежду. Может показаться, будто вы преуменьшаете важность его чувств.

Простое «плакать – это нормально» будет лучшим вариантом.

Устанавливать временные рамки

Не используйте сочувствие в качестве техники, чтобы полностью остановить плач ребенка. Это не главная цель! Самое важное – дать ребенку почувствовать себя услышанным, понятым и нужным.

Это может занять время, особенно если ранее его чувства не особо принимались во внимание.

Не пытайтесь успокаивать ребенка на протяжении пяти минут, чтобы потом сказать «это не работает», потому что он еще не перестал плакать.

Сочувствие – это не техника контроля, а способ понять и поддержать ребенка.

Когда в следующий раз ваш ребенок будет испытывать сильное чувство, вспомните эти фразы и произнесите их с долей сочувствия и понимания. Потому что дети заслуживают этого. Чувства – это не то, чего нужно избегать, а способ сближения.

Чтобы лучше понять вышесказанное, следует осознать эти две вещи:

• Плакать – это полезно. Это здоровый и необходимый для детей способ выражения чувств. Приказывая им прекратить плакать, мы посылаем сообщение, что их чувства нам не важны, глупы и неприятны. Если мы хотим, чтобы наши дети научились управлять своими эмоциями, доверять нам свои проблемы и чувства, то нельзя запрещать детям плакать.

• Плакать – это не стыдно. По какой бы причине ребенок не плакал, для него это важно. Это может показаться незначительным для вас, но у малыша еще незрелое видение мира.

Часто мамы не позволяют детям плакать на публике, потому что боятся реакции и осуждения со стороны окружающих. Но давайте не будем учить детей заглушать свои чувства. Постепенно они изучат правила, принятые в обществе, и научатся управлять своими эмоциями. Однако мы должны обязательно поддерживать развитие их «регулятора эмоций» с помощью сочувствия и поддержки.

Со всей серьезностью слушайте все, что говорит вам ребенок.

Если вы не будете прислушиваться к нему, пока он маленький, он не будет делиться с вами секретами, когда вырастет.

Даже если вы знаете, что не должны говорить ребенку «А ну, перестань плакать!», сложно вообще никак не отреагировать. Вы чувствуете, что должны что-то сделать, но не знаете, что именно.

Итак, что вы можете сказать? Вот несколько идей!

Быть грустным – это нормально. Тебе действительно нелегко! Я всегда буду рядом. Расскажи мне об этом! Я слышу тебя. Это и правда было очень страшно/неприятно/грустно… Я помогу тебе с этим справиться. Слушаю тебя. Я понимаю, что тебе нужно подумать. Знай, что я всегда с тобой. Я буду рядом, и ты можешь прийти, когда будешь готов. То, что произошло, кажется несправедливым.

На самом деле вы можете и не говорить ничего! Просто обнимите малыша и побудьте рядом с ним.

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Статья опубликована на сайте Letidor.ru