"В конце пути придётся рассчитаться". Университетом "Синергия" заинтересовались органы?

Университет "Синергия" уже стал притчей во языцех. Агрессивная рекламная кампания в 2010-х годах запомнилась миллионам людей надолго. Однако что точно не запомнилось многим прошедшим обучение, так это качество и профессионализм самого высшего учебного заведения. Количество жалоб на вуз в интернете просто зашкаливает, студенты жалуются на хамское отношение персонала и безалаберность, профанацию вместо получения образовательных услуг. Дошло до того, что делом "Синергии" в прошлом году заинтересовались правоохранительные органы.

Во все времена были культурные явления, которые определяли образ эпохи. Для бурных перестроечных лет таковыми, к примеру, стали песни группы "Ласковый май". На концертах этого коллектива, как подсчитали позже, сходил каждый пятый житель почти трёхсотмиллионного СССР. Для 1990-х узнаваемым маркером является детище Сергея Мавроди – финансовая пирамида МММ, от краха которой пострадали 15 миллионов человек (рекламу же с Лёней Голубковым видела вообще вся страна). Облик ушедших в историю 2010-х пока окончательно не сформирован, но все шансы стать одним из самых узнаваемых явлений десятилетия есть у университета "Синергия".

И отнюдь не из-за высокого качества предоставляемых студентам образовательных услуг, а из-за навязчивой рекламы, которую несколько лет крутили в YouTube и на многих интернет-платформах.

https://vk.com/video-75679763_456266509

Скандал на скандале и скандалом погоняет

Московский финансово-промышленный университет "Синергия" не раз и не два становился объектом острой критики как со стороны экспертного сообщества в сфере высшего образования, так и со стороны тех, кому довелось поступать или учиться в данном учебном заведении.

Ещё в далёком 2012 году на вуз обрушился телеканал "Россия 1", сделав весьма неплохой репортаж про то, как принимают экзамены преподаватели МФПУ. Студент Вячеслав Парасюк, в частности, рассказал журналистам:

Пересдача у нас платная – 750 рублей один экзамен стоит. А в среднем в сессии 10-12 предметов. То есть в районе десяти тысяч студент раз в полгода должен выложить. И гарантированная пересдача. Там стоит программа, которая прошита так, что даже можно прийти, не зная вообще, какой предмет ты будешь сдавать. И можно, как мартышка, понажимать на любые кнопки, и гарантировано будет зачёт.

За это молодой человек подвергся жесточайшему давлению со стороны ректората. Те, руководствуясь какими-то своими соображениями, заставили парня опровергнуть свои слова на камеру и сказать, что сюжет федерального телеканала якобы высосан из пальца.

На следующий день после выхода в эфир этой передачи меня сразу же встретили охранники, обыскали всего, отняли всё у меня электронное, отключили мобильный телефон. Когда мы остались наедине с деканом, она мне с улыбкой выложила приказ об отчислении, то есть с утра они его напечатали, и бумажку в военкомат. Мне сказали, что заберут в армию. Я был очень напуган, ошарашен. Мне на самом деле очень жаль, что так получилось. Меня вынудили, мне очень неудобно, что я наговорил про ваш канал. Ещё раз хочу сказать: то что было снято, все мои онлайн-экзамены – это всё правда, то есть правда, что такая программа у них там прошитая стоит, что всегда сдаёшь зачёты, зная или не зная ничего, то есть зачёт стоит 750 рублей,

– рассказал Парасюк впоследствии в эфире той же "России 1".

Журналисты утверждали, что при поступлении сотрудники приёмной комиссии прямо заявляют абитуриенту, дескать, "делать ничего не надо", поступить можно без ЕГЭ и какого-либо тестирования. Главное, естественно, заплатить деньги. По мнению расследователей, такая схема, в частности, нужна для легализации на территории России иностранных мигрантов. Получение высшего образования в нашей стране гражданином другого государства существенно облегчает правила миграционного учёта и делает жизнь проще. Однако нужно для этого поступить, то есть иметь знания и навыки. А можно просто занести денежку куда следует.

Глас народа

Если зайти на официальный сайт "Синергии", можно увидеть множество видеороликов с участием студентов, которые красочно описывают преимущества обучения и огромные перспективы, открываемые университетом для учащихся. Между тем интернет пестрит негативными отзывами об обучении в вузе. Приведём лишь самые распространённые:

"Бардак в организации. "Синергия" набрала себе студентов, чтобы срубить бабок, а качественно оказать услугу не смогла. Материалы передаются с задержкой, первые 2-3 недели портал работал с перебоями, но о продлении обучения не было и речи. Это проблемы студентов".

"Не выполняют условия договора. Сотрудники не чувствуют ответственности за свою работу. Не соответствуют ожидание и реальность. Поступив в данное заведение на дистанционную форму обучения, я сразу поняла, что мне это не подходит. Написала заявление на расторжение договора и возврат средств. Прошло уже почти 3 месяца – и никаких ответов нет, как и денег. Лишь постоянные письма выслать реквизиты ещё раз. Сейчас собираем документы, чтобы выходить в суд. Настоятельно не рекомендую связываться с этой организацией. Вас обманут, заберут деньги и будут бесконечно переключать вас между отделами. Не связывайтесь с этими жуликами!!!"

Скриншот сайта otzovik.com с рейтингом университета "Синергия"

"Училась по федеральной программе "Содействие занятости" на курсе "Предпринимательство и инновационное ведение бизнеса". Максимально ни о чём. Нам преподавали по учебнику 2007 года. Лекции были ужасно скучные, преподаватель не всегда следил за временем, пары заканчивались на 30-40 минут позже. Глючит система итоговой аттестации. Я прошла все тесты, а мне написал куратор и сказал, чтобы я их прошла, потому что данных нет. С первых занятий преподаватель говорил про итоговую работу. Что именно надо делать и как? Он отвечал: вот что на занятиях мы проходим, это и надо будет делать. Когда задала вопрос куратору, чтобы дали какие-то требования, она ответила: я не знаю, спросите у преподавателя. После сдачи этой итоговой работы никакой обратной связи от преподавателя не было".

И большинство отзывов – в таком же духе.

Профи по отжиманиям

Стратегия развития "Синергии" – неуёмный пиар с организацией различных форумов и экспансия, безудержный набор всё новых и новых студентов. Свои "бизнес-школы" вуз открыл не только в Москве, но и в Нью-Йорке и Дубае.

Как сообщают журналисты-расследователи, примерно 75% учащихся высшего учебного заведения – заочники. Причём бюджетных мест практически нет. Фактически в системе образования образовалась своеобразная пристань выпускников заочной формы обучения. Министерство науки и высшего образования России прилагает большие усилия для борьбы с фиктивными вузами, но, как ни странно, это оказывается выгодно самой "Синергии". Ведь именно в неё вливается контингент ликвидированных образовательных контор вроде Московской академии предпринимательства, Современной гуманитарной академии, Московской академии образования Натальи Нестеровой, Московского технологического института (МТИ). Это дало повод отдельным экспертам утверждать, что руководство вуза занимается своеобразным рейдерством. По стилю очень напоминает лихие 1990-е.

Других вариантов нет, другие вузы вас не примут… Нам не дали время подумать, нужно было молниеносно писать заявления на перевод в "Синергию". Это сопровождалось ужасным хамством. Люди, которые учились очно – я училась в группе выходного дня по субботам, – рассказывали, что пришли люди из "Синергии", начали срывать со стен плакаты нашей академии и вешать свои. Это напоминало рейдерский захват,

– рассказывала пару лет назад СМИ Влада Вялкина, бывшая студентка Московской академии предпринимательства при правительстве Москвы.

Что ещё остаётся делать людям, получавшим "вышку", тем более если "Синергия" предлагает "роскошные" условия? Диплом-то нужен, да и отсрочка от армии сама себя не нарисует. К слову, переходят не только студенты, но и преподаватели.

https://vk.com/video-75679763_456265140

Правоохранители уже в курсе

Непомерным количеством жалоб, по информации Первого русского телеканала Царьград, уже заинтересовались правоохранительные органы. Так, в Следственное управление Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу поступили следующие жалобы:

сотрудники вуза принимают оплату за заочное обучение в колледже, а затем перестают отвечать на звонки либо просят перезвонить позже;

в деканате потеряли диплом и предлагают выпускнику находить его самому или же пользоваться ксерокопией;

студент решил досрочно прекратить обучение, однако оплату назад получить не смог, равно как и предоставленные для обучения документы.

Вообще большинство жалоб вертится вокруг поистине скотского отношения к молодым людям: игнорирование элементарных вопросов, невыход на связь, постановка перед фактом при решении важных вопросов, проблемы с работоспособностью сайта, безалаберность в работе персонала.

Дело дошло до того, что в апреле 2021 года СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу вынесло представление в Рособрнадзор в отношении "Синергии". В ходе проверки правоохранители установили, что генеральный директор "Северодвинского центра подготовки кадров" Коковина Е.В., уполномоченная "Синергией" на представление интересов университета в Архангельской области, организовала схему по написанию вместо студентов за денежное вознаграждение контрольных, курсовых, выпускных квалификационных и экзаменационных работ. Заинтересованные студенты передавали свои логины и пароли, за них решались все тесты и экзамены, писались работы. Стоимость данной медвежьей услуги варьировалась от 30 до 50 тысяч рублей за учебный год.

Принц Кентский рекомендует "Синергию"

Отдельная история – это принципы формирования Наблюдательного совета университета "Синергия". Сейчас, если верить официальному сайту, туда входят такие известные личности, как основатель и управляющий партнёр компании Almaz Capital Partners Александр Галицкий, генеральный директор компании "Splat-косметика" Евгений Дёмин, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, сопредседатель общественной организации "Деловая Россия" Борис Титов, президент "Макдоналдс" в России и Восточной Европе Хамзат Хасбулатов, президент и владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов, председатель совета директоров "Национальной резервной корпорации" Александр Лебедев и другие.

Члены набсовета "Синергии". Скриншот страницы вуза synergy.ru

Знают ли эти люди о том, что у них такая почётная должность? Ранее журналисты выясняли: в наблюдательный совет записывали известных личностей, даже не спросив их согласия, как было с основателем группы "Дымов" Вадимом Дымовым и экс-уполномоченным при президенте России по правам ребёнка Павлом Астаховым. В наблюдательном совете дубайского филиала вообще числился Майкл, принц Кентский. Стоит отметить, тут пиарщики университета недоработали: почему не пригласили королеву Елизавету II? Где король Испании Филипп VI? Неужели не понимают: шведский монарх Карл XVI Густав может тоже сильно обидеться, что его не позвали.

Что с того?

Шутки шутками, а ситуация на самом деле является катастрофической. Высшее образование в нашей стране и так переживает глубокий кризис. Всё это естественным образом сказывается на экономике. Нехватка кадров в самых востребованных отраслях давно стала головной болью правительства. На бумаге вроде всё гладко – всевозможные "синергии" ежегодно выпускают тысячи "дипломированных спецов". Только вот эти люди ничего не знают, и диплом у них на руках – за красивые глаза (или за определённый прайс). Почему до сих пор не наведён порядок в данной области? Видимо, у контор, подобных "Синергии", есть влиятельные покровители наверху. Однако ничто не вечно под луной.