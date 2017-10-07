«Добро по-прежнему противостоит злу». Психолог о современных мультфильмах

Психолог Светлана Меркулова — о том, как выбирать мультфильмы, а также, почему не стоит запрещать смотреть детям «Лего Ниндзяго Фильм» и другие современные киноработы.

В российских кинотеатрах начался прокат мультфильма «Лего Ниндзяго Фильм», героями которого выступают компьютерные персонажи из популярного конструктора. Это далеко не первая киноработа для детей, сюжет и герои которой насторожили родителей: летом на экраны вышел нашумевший «Эмоджи фильм», рассказывающий о приключениях смайликов внутри телефона.

АиФ.ru узнал у аналитического психолога Светланы Меркуловой, опасно ли показывать детям подобные мультфильмы, по каким критериям выбирать детские кинокартины и каких лучше избегать.

Елена Яковлева, АиФ.ru: Давайте начнём с обсуждения «Лего фильма», «Эмоджи фильма» и других современных киноработ, которые нам, взрослым, часто кажутся слишком странными, жестокими и даже глупыми. Стоит ли показывать детям такие мультфильмы?

Светлана Меркулова: Думаю, что речь идет о восприятии поколений. Здесь, скорее, нужно говорить о реакции тех родителей, которые не очень понимают новое, но знают, на чём они выросли. Возникает конфликт двух реальностей знакомой с детства и незнакомой. Родителям (бабушкам, дедушкам) непонятно, а все что не понятно всегда вызывает опасения и страхи.

Мультфильмы последнего поколения отвечают требованием своего времени: это и компьютерная графика, и персонажи, которые находятся у нас в телефонах. Ничего критичного и нового в этом нет. Авторы играют на поле детей, представляя то, что им понятно.

Есть много популярных мультфильмов, против которых часто выступают родители. Но важно понимать, что, ограничивая своего ребёнка в просмотре таких мультфильмов, вы отделяете его от друзей. Мультфильмы это часть детской субкультуры. Когда он приходит в коллектив, где обсуждают мультфильм, который все посмотрели, а он нет, ваш ребёнок не может поддержать разговор. Важно понимать, что принципиальная негибкая позиция со стороны родителей «мой ребёнок это смотреть не будет» может нанести вред. Ребенок может чувствовать свою отделенность от того общего поля в котором находятся дети.

— Получается, что современные мультфильмы не «опаснее» классических советских работ и формируют те же ценности?

— А что нового там происходит? Добро по-прежнему противостоит злу, а добрый герой приходит к победной точке, где получает награду и делает хорошее дело. Очень много современных историй, где герои поддерживают друг друга. В том же «Губке Бобе», которого некоторые родители не хотят показывать своим детям, очень много про заботу, дружбу, поддержку, добро и умение решать конфликты. Это те же сказки: нашим прабабушкам-бабушкам их пересказывали, нам читали в книжках, а нынешним детям они достались в исполнении компьютерной графики. Важно помнить, что ребенок воспитывается не только на мультфильмах. У мультфильмов, как и у всего прочего в этом мире, есть свои плюсы и минусы. Например, идея может быть очень интересной, но способ подачи этой идеи может быть не лучшим.

Конечно важно сказать, что есть современные мультфильмы про монстров и необоснованную ярость, которые не стоит показывать детям.

— Давайте и поговорим о «монстрах», которые могут навредить детям. По каким признакам можно определить, что мультфильм опасен для ребёнка?

К опасным мультфильмам я бы отнесла такие, в которых много необъяснимой агрессии. Даже в отношении самого отрицательного и неадекватного персонажа должно быть понятно, почему он такой. Если в истории непонятно, почему он, например, всех убивает и жрёт, и не получает за это справедливое возмездие. Такой мультфильм точно не стоит рекомендовать. Это негативный пример поведения, который ребёнок может перенять.

Персонажи, которые имеют абстрактный вид или очень напоминаю людей, но при этом не имеют (например) лица тоже могут нести определенную негативную нагрузку и вызывать страх у детей. Это хорошая почва для развития страхов темноты и пустого помещения.

Также я не рекомендовала бы мультфильмы, в которых много бессмысленной суеты: когда кто-то куда-то постоянно бежит, и герои при этом практически не разговаривают. В мультфильме должна звучать речь, персонажи должны разговаривать, решать какие-то проблемы...

Кроме того, мультфильм должен быть наполнен смыслом. Это не должна быть какая-то абстракция, когда авторская идея настолько размыта, что непонятно, о чём идёт речь.

И не стоит забывать про такой критерий, как возраст. Ребёнку нужно показывать только то, что он может понять, нужно выбирать мультфильмы в соответствии с его возрастом.

Не стоит смотреть мультфильмы перед сном. Вот тут лучше добрая старая книга пригодится.

И конечно же, нужно помнить о количестве времени которое уделяется просмотру мультфильмов. Стоит помнить одно простое правило, что любая крайность это не есть хорошо. Во всем должен быть баланс.

«Нужно заранее посмотреть самому»

— Как правильно подходить к выбору мультфильма: нужно читать отзывы или можно обойтись просмотром трейлера?

— К просмотру обязательно нужно готовиться. Можно начать с отзывов, но всё-таки это субъективная оценка какого-то человека. Трейлер тоже до конца не раскрывает историю, в нём показаны лишь какие-то эффектные смысловые штуки, которые несут основную идею фильма, но что происходит внутри, мы не знаем. Поэтому, прежде чем показать ребёнку мультфильм, стоит посмотреть его самому. И даже это ничего не гарантирует. Бывает, что личное восприятие ребёнка проявляется самым неожиданным образом, его могут напугать самые безобидные вещи. Это важный фактор для родителей — нужно остановиться и спросить, что произошло.

— Мы подошли к вопросу о том, насколько важно обсуждать с ребёнком мультфильм...

— Мультфильм обязательно стоит обсуждать с ребёнком. Во-первых, так создаётся общее поле, в котором вы понимаете, что интересно ребёнку, и оперируете теми же понятиями, которые есть у него. Если же у него возникают какие-то затруднения, он чего-то не понимает, то лучше это обсудить: спросить, как он это понимает, рассказать, как вы это видите. Мультфильмы — это то, что учит отношениям, то, что ребёнок потом вынесет в социум. Важно, чтобы он понимал, что произошло внутри мультяшной истории, а не фантазировал что-то другое.

Кроме того, это общее поле можно будет развивать и дальше. Когда ребёнок повзрослеет, у него появятся более широкие интересы, которые он сможет спокойно с вами обсуждать. У него уже будет наработан опыт, что с родителями можно разговаривать.

— А вообще, насколько необходимо ребёнку смотреть мультфильмы? Есть родители, которые считают, что можно обойтись книжками...

— Да, некоторые родители почему-то решают, что ребёнок не имеет право на то, что есть в этом мире. Это из той серии, что ребёнка не спросили о его желаниях, а дают только ту часть мира, которую сами считают нужной. В таком случае у ребёнка не будет опыта принятия решений — нравится мне это или нет. Он каждый раз будет ждать, что ему предложат посмотреть или сделать. Но ребёнок имеет право на выбор.