Что происходит с детьми, когда мы на них кричим — 3 неочевидных последствия

Если вы кричите на детей время от времени, в порыве отчаяния, злости и усталости, просто потому что сорвались — это плохо, но не смертельно. Дети обычно чувствуют ваше состояние и скорее жалеют маму или папу, а не боятся их. Другое дело, если крик стал неотъемлемой частью вашего общения с детьми — вы орете на них постоянно, ежедневно, по любому поводу и уже не в состоянии общаться с ними иным способом. В этом случае разрушительных последствий и для вашей психики, и для психики детей не избежать.