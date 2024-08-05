Что происходит с детьми, когда мы на них кричим — 3 неочевидных последствия

Все родители хотя бы иногда кричат на детей. Чаще всего они делают это не потому, что являются монстрами-детоненавистниками, а потому что устали, измучены, выгорели физически и эмоционально — и уже не в состоянии себя сдерживать.
Фактически родительский крик — это проявление отчаяния, признание в собственной педагогической беспомощности, попытка быстро добиться от детей нужного результата.
Если вы кричите на детей время от времени, в порыве отчаяния, злости и усталости, просто потому что сорвались — это плохо, но не смертельно. Дети обычно чувствуют ваше состояние и скорее жалеют маму или папу, а не боятся их. Другое дело, если крик стал неотъемлемой частью вашего общения с детьми — вы орете на них постоянно, ежедневно, по любому поводу и уже не в состоянии общаться с ними иным способом. В этом случае разрушительных последствий и для вашей психики, и для психики детей не избежать.
Последствия крика
№1 По сути, крик учит детей бояться родителя, а не осознавать последствия своих действий. Дети в основном получают представление о том, что такое хорошо, а что такое плохо, от родителей. Поэтому, если ярость и агрессия с вашей стороны стали частью повседневной жизни, дети начинают думать, что это нормально. И это негативно отражается на их поведении.
№2 Дети, на которых кричат родители, сами становятся агрессивными и несдержанными на язык.
№3 Вообще, вне зависимости от контекста крик — это выражение гнева. Крик пугает детей и лишает их чувства безопасности.
Если крик сопровождается оскорбительными замечаниями и уничижительными репликами, его можно квалифицировать как эмоциональное насилие. Поэтому, как бы дети себя ни вели, важно стараться держать себя в руках, сохранять спокойствие и не кричать. Дети должны почувствовать, что вы их любите и принимаете, несмотря на их плохое поведение.
Что происходит, когда вы не кричите на детей
Когда дети ощущают безусловную любовь, принятие и безопасность, их эмоциональная близость с родителями возрастает. И ситуаций, когда на них приходится кричать, становится меньше.
Любовь работает лучше страха.
В благоприятных условиях дети начинают лучше воспринимать то, что им говорят, и позитивнее реагировать на слова родителей.
Что делать, если вы чувствуете, что сейчас начнете кричать на детей
1. Возьмите таймаут
Вы раздражены, разочарованы, ваше сердце бешено колотится, а ярость ищет выхода. Тут важно успеть поймать момент, когда еще мгновение — и ваш гнев обрушится на детей. Дайте себе возможность успокоиться: остановитесь, сделайте несколько глубоких вдохов, обдумайте ситуацию и продолжайте разговаривать с детьми твердо, спокойно, без крика.
2. Объясните детям, что вы чувствуете
Все эмоции, от радости и восторга до грусти и гнева, имеют значение и достойны обсуждения. Когда вы открыто говорите о своих чувствах, это помогает детям понять, что их собственные чувства нормальны, в них нет ничего недопустимого. Если вы расстроены, скажите об этом прямо, объясните детям, какие их действия вас расстраивают и почему. Это заставит их осознать, что пора остановиться.
3. Сохраняйте присутствие духа
Дети часто ведут себя плохо — такова жизнь, с этим ничего не поделаешь. Так они учатся и познают мир. Поэтому просто присядьте, чтобы оказаться на уровне детских глаз, и спокойным твердым тоном объясните понятным им языком, что их поведение недопустимо.
4. Никаких угроз
Угрозы, оскорбления и тотальные наказания за плохое поведение вызывают у ребенка обиду, злость, возмущение несправедливостью. Такое поведение родителей унижает и ранит детей. Негативный психологический шлейф таких воспитательных практик может давать о себе знать всю жизнь. Выросший ребенок будет думать: «Даже если мама считает, что я ничтожество, то что говорить об остальных».
По материалам сайта moms.com
Фото на обложке: Freepik
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