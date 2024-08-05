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Что происходит с детьми, когда мы на них кричим — 3 неочевидных последствия

И как перестать это делать.
Последствия крика
Как перестать кричать
источник: Freepik

Все родители хотя бы иногда кричат на детей. Чаще всего они делают это не потому, что являются монстрами-детоненавистниками, а потому что устали, измучены, выгорели физически и эмоционально — и уже не в состоянии себя сдерживать.

Фактически родительский крик — это проявление отчаяния, признание в собственной педагогической беспомощности, попытка быстро добиться от детей нужного результата.
Да, криком часто удается решить сиюминутную проблему, но глобально на детское поведение он обычно не влияет.

Если вы кричите на детей время от времени, в порыве отчаяния, злости и усталости, просто потому что сорвались — это плохо, но не смертельно. Дети обычно чувствуют ваше состояние и скорее жалеют маму или папу, а не боятся их. Другое дело, если крик стал неотъемлемой частью вашего общения с детьми — вы орете на них постоянно, ежедневно, по любому поводу и уже не в состоянии общаться с ними иным способом. В этом случае разрушительных последствий и для вашей психики, и для психики детей не избежать.

Последствия крика

№1 По сути, крик учит детей бояться родителя, а не осознавать последствия своих действий. Дети в основном получают представление о том, что такое хорошо, а что такое плохо, от родителей. Поэтому, если ярость и агрессия с вашей стороны стали частью повседневной жизни, дети начинают думать, что это нормально. И это негативно отражается на их поведении.

№2 Дети, на которых кричат родители, сами становятся агрессивными и несдержанными на язык.

№3 Вообще, вне зависимости от контекста крик — это выражение гнева. Крик пугает детей и лишает их чувства безопасности.

Если крик сопровождается оскорбительными замечаниями и уничижительными репликами, его можно квалифицировать как эмоциональное насилие. Поэтому, как бы дети себя ни вели, важно стараться держать себя в руках, сохранять спокойствие и не кричать. Дети должны почувствовать, что вы их любите и принимаете, несмотря на их плохое поведение.

источник: Freepik

Что происходит, когда вы не кричите на детей

Когда дети ощущают безусловную любовь, принятие и безопасность, их эмоциональная близость с родителями возрастает. И ситуаций, когда на них приходится кричать, становится меньше.

Любовь работает лучше страха.

В благоприятных условиях дети начинают лучше воспринимать то, что им говорят, и позитивнее реагировать на слова родителей.

Что делать, если вы чувствуете, что сейчас начнете кричать на детей

1. Возьмите таймаут

Вы раздражены, разочарованы, ваше сердце бешено колотится, а ярость ищет выхода. Тут важно успеть поймать момент, когда еще мгновение — и ваш гнев обрушится на детей. Дайте себе возможность успокоиться: остановитесь, сделайте несколько глубоких вдохов, обдумайте ситуацию и продолжайте разговаривать с детьми твердо, спокойно, без крика.  

2. Объясните детям, что вы чувствуете

Все эмоции, от радости и восторга до грусти и гнева, имеют значение и достойны обсуждения. Когда вы открыто говорите о своих чувствах, это помогает детям понять, что их собственные чувства нормальны, в них нет ничего недопустимого. Если вы расстроены, скажите об этом прямо, объясните детям, какие их действия вас расстраивают и почему. Это заставит их осознать, что пора остановиться.

3. Сохраняйте присутствие духа

Дети часто ведут себя плохо — такова жизнь, с этим ничего не поделаешь. Так они учатся и познают мир. Поэтому просто присядьте, чтобы оказаться на уровне детских глаз, и спокойным твердым тоном объясните понятным им языком, что их поведение недопустимо.

4. Никаких угроз

Угрозы, оскорбления и тотальные наказания за плохое поведение вызывают у ребенка обиду, злость, возмущение несправедливостью. Такое поведение родителей унижает и ранит детей. Негативный психологический шлейф таких воспитательных практик может давать о себе знать всю жизнь. Выросший ребенок будет думать: «Даже если мама считает, что я ничтожество, то что говорить об остальных».

Поэтому следуйте важному правилу: какие-либо неприятные для ребенка последствия должны быть напрямую связаны только с конкретным неправильным поступком. Это поможет маленькому человеку в следующий раз сделать правильный выбор. 

По материалам сайта moms.com

Фото на обложке: Freepik

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