Круассаны с заварным кремом

Слоеная выпечка с начинкой из заварного крема. Сладкие круассаны можно подать к чаю или кофе в любое время дня.

Ингредиенты

Тесто слоеное (дрожжевое) - 500 г

Молоко - 100 мл

Сахар - 35 г

Мука пшеничная - 20 г

Яйцо куриное - 1/3 шт. (+1 желток для крема)

Масло сливочное - 15 г

  • 335 кКал
  • 0 ч. 45 мин.
  • Б: 5.88
  • Ж: 18.59
  • У: 35.86

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Круассаны с заварным кремом готовить будем из покупного слоеного теста, его надо разморозить при комнатной температуре.

 

Крема хватит на 12 круассанов, поэтому берите 500 г теста.

 

Фото 1

 

 

В кастрюлю с толстым дном положить желток, сахар, муку, влить молоко. Можно добавить щепотку ванилина.

 

Фото 2

 

 

Тщательно перемешать венчиком.

 

Фото 3

 

 

Поставить на плиту, варить, постоянно помешивая, до загустения.

 

Фото 4

 

 

Добавить в крем сливочное масло.

 

Фото 5

 

 

Перемешать крем до гладкого состояния. Переложить в миску.

 

Фото 6

 

 

Накрыть пленкой "в контакт". Дать остыть.

 

Фото 7

 

 

Тесто раскатать. Нарезать треугольниками. Сделать надрез в центре.

 

Фото 8

 

 

Смазать заварным кремом.

 

Фото 9

 

 

Завернуть тесто от большего края к меньшему, слегка сгибая.

 

Фото 10

 

 

Смазать круассаны взбитым яйцом.

 

Фото 11

 

 

Выпекать при температуре 190 градусов до румяного состояния, у меня ушло 15 минут.

 

Фото 12

 

 

Круассаны с заварным кремом готовы.

 

Фото 13

 

 

Приятного аппетита.

 

Фото 14

 

 

Круассаны с заварным кремом, рецепт с фото
Фото 15
