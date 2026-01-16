Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Круассаны с заварным кремом готовить будем из покупного слоеного теста, его надо разморозить при комнатной температуре.
Крема хватит на 12 круассанов, поэтому берите 500 г теста.
В кастрюлю с толстым дном положить желток, сахар, муку, влить молоко. Можно добавить щепотку ванилина.
Тщательно перемешать венчиком.
Поставить на плиту, варить, постоянно помешивая, до загустения.
Добавить в крем сливочное масло.
Перемешать крем до гладкого состояния. Переложить в миску.
Накрыть пленкой "в контакт". Дать остыть.
Тесто раскатать. Нарезать треугольниками. Сделать надрез в центре.
Смазать заварным кремом.
Завернуть тесто от большего края к меньшему, слегка сгибая.
Смазать круассаны взбитым яйцом.
Выпекать при температуре 190 градусов до румяного состояния, у меня ушло 15 минут.
Круассаны с заварным кремом готовы.
Приятного аппетита.
