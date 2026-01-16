Круассаны с заварным кремом готовить будем из покупного слоеного теста, его надо разморозить при комнатной температуре.

Крема хватит на 12 круассанов, поэтому берите 500 г теста.

Фото 1

В кастрюлю с толстым дном положить желток, сахар, муку, влить молоко. Можно добавить щепотку ванилина.

Фото 2

Тщательно перемешать венчиком.

Фото 3

Поставить на плиту, варить, постоянно помешивая, до загустения.

Фото 4

Добавить в крем сливочное масло.

Фото 5

Перемешать крем до гладкого состояния. Переложить в миску.

Фото 6

Накрыть пленкой "в контакт". Дать остыть.

Фото 7

Тесто раскатать. Нарезать треугольниками. Сделать надрез в центре.

Фото 8

Смазать заварным кремом.

Фото 9

Завернуть тесто от большего края к меньшему, слегка сгибая.

Фото 10

Смазать круассаны взбитым яйцом.

Фото 11

Выпекать при температуре 190 градусов до румяного состояния, у меня ушло 15 минут.

Фото 12

Круассаны с заварным кремом готовы.

Фото 13

Приятного аппетита.

Фото 14