Постные булочки с яблоком

Превосходные постные булочки, они такие мягкие и воздушные. Часто пеку разные изделия из дрожжевого теста и диву даюсь от такого результата, когда в составе теста нет ни молока, ни яиц, ни сливочного масла. Чудо какое-то или все дело в том, что сделано с любовью).

Ингредиенты

Тесто:

Дрожжи сухие - 6 г

Сахар - 60 г

Соль - 1/4 ч.л.

Масло растительное - 2 ст.л.

Вода - 140 мл

Мука пшеничная - 280 г

Начинка:

Яблоко - 200 г (чистый вес)

Сахар - 35 г

Корица молотая - 1/3 ч.л.

  • 220 кКал
  • 1 ч. 30 мин.
  • Б: 3.97
  • Ж: 3.29
  • У: 44.01

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Постные булочки с яблоком готовить будем из представленных ниже ингредиентов.

 

Фото 1

 

 

В теплую воду высыпать дрожжи, сахар и соль, влить масло.

 

Размешать.

 

Фото 2

 

 

Ввести муку, лучше не всю сразу.

 

Фото 3

 

 

В процессе вымешивания должно получиться мягкое тесто, которое не липнет к рукам.

 

Помять его пару минут, закрыть и оставить подниматься.

 

Фото 4

 

 

На подъём теста уходит от 30 минут до 1,5 часа. Все зависит от качества дрожжей и места, где оно стоит.

 

Я ставлю у окна, на солнечной стороне.

 

Фото 5

 

 

Пока тесто поднимается, приготовим начинку.

 

Яблоки почистить и некрупно нарезать.

 

Я взяла 2 мелких яблока, можно и три, чтобы начинки было больше.

 

Фото 6

 

 

Добавить в яблоки сахар (количество зависит от сладости яблок и ваших предпочтений) и корицу.

 

Фото 7

 

 

Проварить на медленном огне до растворения сахара и лёгкой карамелизации.

 

Фото 8

 

 

Разделить тесто на 7-9 частей, скатать шарики.

 

Фото 9

 

 

Каждый шарик расплющить в круглую лепешку, в центр положить ложку-две начинки, а по краям от неё ножом сделать надрезы.

 

Фото 10

 

 

Один край подвернуть и просунуть в отверстие, а затем уже два края вместе прижать по разным сторонам, чтобы получилась такая булочка.

 

Фото 11

 

 

Переложить булочки на противень, накрыть полотенцем и оставить на 10-13 минут.

 

Фото 12

 

 

Выпекать булочки до румяного состояния при 180 градусах. У меня ушло 15 минут.

 

Фото 13

 

 

Постные булочки с яблоком можно смазать сладким сиропом от любого варенья.

 

Фото 14

 

 

Приятного аппетита.

 

Фото 15

 

 

 

Фото 16

 

 

Постные булочки с яблоком, рецепт с фото
рецепты
Яблоко
