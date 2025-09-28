Ингредиенты
Постные булочки с яблоком готовить будем из представленных ниже ингредиентов.
В теплую воду высыпать дрожжи, сахар и соль, влить масло.
Размешать.
Ввести муку, лучше не всю сразу.
В процессе вымешивания должно получиться мягкое тесто, которое не липнет к рукам.
Помять его пару минут, закрыть и оставить подниматься.
На подъём теста уходит от 30 минут до 1,5 часа. Все зависит от качества дрожжей и места, где оно стоит.
Я ставлю у окна, на солнечной стороне.
Пока тесто поднимается, приготовим начинку.
Яблоки почистить и некрупно нарезать.
Я взяла 2 мелких яблока, можно и три, чтобы начинки было больше.
Добавить в яблоки сахар (количество зависит от сладости яблок и ваших предпочтений) и корицу.
Проварить на медленном огне до растворения сахара и лёгкой карамелизации.
Разделить тесто на 7-9 частей, скатать шарики.
Каждый шарик расплющить в круглую лепешку, в центр положить ложку-две начинки, а по краям от неё ножом сделать надрезы.
Один край подвернуть и просунуть в отверстие, а затем уже два края вместе прижать по разным сторонам, чтобы получилась такая булочка.
Переложить булочки на противень, накрыть полотенцем и оставить на 10-13 минут.
Выпекать булочки до румяного состояния при 180 градусах. У меня ушло 15 минут.
Постные булочки с яблоком можно смазать сладким сиропом от любого варенья.
Приятного аппетита.
