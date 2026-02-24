Подготовка к ОГЭ по физике в 2026 году: будут ли изменения

— К ОГЭ можно подготовиться за 9-й класс с нуля, то есть за 8—9 месяцев. Но нужно учитывать, что за этот учебный год предстоит освоить три года школьной физики: 7-й, 8-й и 9-й классы. Подготовка потребует серьезной работы, но даже с нуля можно выйти на твердую «пятерку» — в моей практике это обычное дело. Я рекомендую начинать разбирать темы уже в 8-м классе, тогда в 9-м подготовка пройдет гораздо легче.