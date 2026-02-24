Подготовка к ОГЭ по физике в 2026 году: будут ли изменения

В нашем материале мы разобрали, какие изменения ждут в бланках этого года, дали советы, как не допускать досадных промахов, и поговорили с репетитором по подготовке к ЕГЭ/ОГЭ по физике Анной Рыжовой о самых эффективных способах подготовки. Этот экзамен — важный шаг на пути к будущему, и чем лучше вы готовы, тем увереннее его пройдете.
Полезная информация об ОГЭ по физике в 2026 году
В этому году изменений в структуре и содержании контрольных измерительных материалов не ожидается. Будут лишь незначительные изменения в критериях оценки выполнений некоторых заданий.
В экзаменационной работе по физике предусмотрено три типа заданий с развернутым ответом.
- Экспериментальное задание (задание 17) проверяет умение проводить косвенные измерения физических величин. Также оценивается способность представлять результаты экспериментов в виде таблиц, графиков или схематических рисунков, а также делать выводы на основе этих данных. Максимальное количество баллов за выполнение задания — 3.
- Качественные задачи (задания 18 и 19) описывают явления или процессы, требующие от учащихся логического объяснения их протекания, особенностей свойств и т. д. За успешное выполнение каждого задания можно получить максимум 2 балла.
- Расчетные задачи (задания 20, 21 и 22) предполагают подробное решение с получением правильного ответа. Максимальное количество баллов — 3.
Общие сведения собрали в таблице.
|Форма экзамена
|Письменная
|
|11
|Максимальное количество баллов
|39
|Продолжительность
|3 часа (180 минут)
|
|22
Структура ОГЭ по физике
Экзаменационная работа ОГЭ по физике в 2026 году включает 22 задания разного формата: от простых кратких ответов до развернутых решений.распределить время и избежать ошибок. Ниже подробно разобраны типы заданий и требования к их выполнению.
16 заданий с кратким ответом (записываются в бланке № 1):
- 3 задания требуют ответа в виде одной цифры;
- 6 заданий — в виде числа (целого или конечной десятичной дроби);
- 7 заданий — в виде набора цифр (соответствие или множественный выбор).
6 заданий с развернутым ответом (записываются в бланке № 2):
- в заданиях № 3, 5 и 15 нужно выбрать один из четырех вариантов ответа и записать его в виде цифры;
- задания № 1, 2, 12 и 13 проверяют умение устанавливать соответствия между явлениями и процессами;
- в заданиях № 14 и 16 требуется выбрать два правильных утверждения из пяти предложенных;
- задание № 4 предполагает заполнение пропусков в тексте словами из предложенного списка;
- в заданиях № 17—22 необходимо не просто дать ответ, но и обосновать его с опорой на законы физики.
Особое внимание стоит уделить заданию № 17, которое включает лабораторный эксперимент и требует практических навыков.
Как оцениваются задания ОГЭ по физике
Задания ОГЭ по физике в 2026 году различаются по формату и уровню сложности, поэтому за них начисляется разное количество баллов. Чем сложнее задание, тем больше их можно получить, особенно если требуется развернутый ответ с объяснением и расчетами. Ознакомьтесь с таблицей ниже, чтобы понять систему оценивания и эффективно распределить время на экзамене.
|№ задания
|Максимальный балл
|№ 1, 4, 11—14, 16, 18—22
|2
|№ 2, 3, 5—10, 15
|1
|№ 17
|3
Чтобы получить «5», ученику необходимо набрать от 35 до 39 баллов. Для «4» нужно получить от 23 до 34 баллов. Оценка «3» ставится от 11 до 22 баллов.
Основные разделы и темы экзамена по физике
Экзамен охватывает ключевые разделы школьного курса физики, каждый из которых представлен определенным количеством заданий.
- Механические явления (8—12 заданий) — движение тел, законы Ньютона, силы, работа и энергия.
- Тепловые явления (5—9 заданий) — температура, агрегатные состояния, законы термодинамики и теплопередача.
- Электромагнитные явления (8—12 заданий) — электрический ток, магнетизм, электромагнитные волны и их свойства.
- Квантовые явления (1—2 задания) — фотоэффект, строение атома и основы ядерной физики.
Когда следует начинать подготовку к ОГЭ по физике в 9-м классе
Подготовка к ОГЭ по физике требует времени и системного подхода, ведь важно не только выучить теорию, но и научиться применять ее на практике. Чем раньше начать разбирать ключевые темы и решать задания, тем выше шансы на успешную сдачу экзамена. Когда же лучше всего приступать к подготовке, чтобы избежать спешки и стресса? Наш эксперт, репетитор Анна Рыжова, дала полезные рекомендации, которые помогут эффективно усвоить материал и достичь высоких результатов:
— К ОГЭ можно подготовиться за 9-й класс с нуля, то есть за 8—9 месяцев. Но нужно учитывать, что за этот учебный год предстоит освоить три года школьной физики: 7-й, 8-й и 9-й классы. Подготовка потребует серьезной работы, но даже с нуля можно выйти на твердую «пятерку» — в моей практике это обычное дело. Я рекомендую начинать разбирать темы уже в 8-м классе, тогда в 9-м подготовка пройдет гораздо легче.
Как подготовиться к ОГЭ по физике с нуля: пошаговый план
Начинать подготовку к ОГЭ по физике с нуля кажется сложной задачей, но при правильном подходе ее можно успешно освоить. Важно не только выучить теорию, но и регулярно практиковаться, разбирая задания разных типов. Следуя четкому плану, можно постепенно восполнить пробелы в знаниях и уверенно подойти к экзамену. Разберем основные шаги, которые помогут добиться достойных баллов.
1. Оцените текущий уровень знаний
Пройдите пробный тест или разберите несколько экзаменационных заданий, чтобы понять, какие темы даются легко, а какие требуют дополнительного изучения. Это поможет определить слабые места и правильно спланировать подготовку.
2. Составьте план подготовки по темам
Разбейте материал на разделы и распределите их по неделям, оставив время на повторение. Такой подход поможет избежать хаотичного обучения.
3. Изучите теорию по физике
Начинайте с основ, используя учебники, конспекты и видеоматериалы. Важно не просто запоминать формулы, но и понимать принципы, лежащие в основе физических явлений.
4. Решайте задания по каждому разделу
После изучения теории закрепите знания практикой. Регулярное решение тестов и задач в формате ОГЭ поможет освоить структуру экзамена и научиться быстро находить правильные ответы.
Материалы и ресурсы для подготовки к ОГЭ по физике
Успешная сдача ОГЭ по физике требует регулярной практики и решения типовых заданий. Для этого можно использовать онлайн-ресурсы и печатные сборники. Мы собрали четыре надежных и удобных инструмента, которые помогут вам подготовиться.
Онлайн-платформы с заданиями
Сайты с тестами и вариантами ОГЭ помогут отработать навык решения задач в экзаменационном формате. Они позволяют отслеживать прогресс и разбирать ошибки.
- Сайт ФИПИ: здесь вы найдете структуру экзамена, спецификации и кодификаторы, где указан список тем предстоящего ОГЭ, в также методические рекомендации и примеры заданий с критериями оценивания.
- В «Открытом банке заданий ОГЭ» собраны актуальные задания по физике, но без ответов, так что их придется искать самостоятельно.
- «Решу ОГЭ»: популярный среди школьников портал с тренировочными заданиями по разным предметам, включая физику. Решая пробные задачи, вы сможете узнать, какое количество баллов набрали по результатам.
- На сервисе Яндекс Репетитор собраны тренировочные задания по физике, которые соответствуют формату ОГЭ. Платформа также позволяет отслеживать прогресс и получать подсказки.
- Neznaika.Info предлагает множество вариантов заданий с подробными решениями и объяснениями, что помогает лучше понять материал.
Онлайн-курсы
Структурированные занятия с видеолекциями и практическими заданиями помогут освоить теорию и научиться применять ее на практике. Курсы часто включают разбор типовых ошибок и стратегии успешной сдачи экзамена.
1. Foxford. Онлайн-школа предлагает курсы для подготовки к ОГЭ по физике с опытными преподавателями. Программа включает видеоуроки, тесты и домашние задания.
Преимущества:
- индивидуальный подход и гибкий график;
- доступ к записям уроков для повторения;
- регулярные пробные тесты для отслеживания прогресса.
2. SkySmart. Курсы по физике с упором на практику и решение задач. Занятия проходят в интерактивном формате с использованием виртуальной доски.
Преимущества:
- удобный интерфейс и интерактивные материалы;
- возможность выбора преподавателя;
- поддержка куратора для контроля успеваемости.
3. «Тетрика». Онлайн-платформа с индивидуальными занятиями по физике. Программа адаптируется под уровень ученика.
Преимущества:
- персональный план подготовки;
- удобное расписание и возможность переноса занятий;
- подробный разбор сложных тем.
4. «Учи.Дома». Курсы по физике для школьников, которые включают теорию, практику и подготовку к экзаменам.
Преимущества:
- интерактивные задания и игровые элементы;
- регулярные отчеты для родителей о прогрессе;
- доступная цена и акции.
5. «ИнтернетУрок». Платформа с видеоуроками, конспектами и тестами для самостоятельной подготовки к ОГЭ по физике.
Преимущества:
- большая база бесплатных материалов;
- возможность учиться в своем темпе;
- поддержка учителей через онлайн-чат.
6. Examer. Онлайн-тренажер для подготовки к ОГЭ по физике с автоматической проверкой заданий.
Преимущества:
- адаптивная программа, которая подстраивается под уровень ученика;
- удобная статистика прогресса;
- доступ к материалам 24/7.
7. Coursera (курсы от российских вузов). Некоторые российские университеты предлагают курсы по физике, которые могут помочь в подготовке к ОГЭ.
Преимущества:
- высокое качество материалов от преподавателей вузов;
- бесплатный доступ к части контента;
- сертификат по окончании курса.
Учебники и сборники с заданиями
Анна Рыжова, эксперт по подготовке к ОГЭ/ЕГЭ по физике, дала рекомендации по работе с учебниками и сборниками:
— Если готовитесь самостоятельно, обязательно изучите документы ОГЭ — кодификатор, спецификацию и демоверсию.
- Кодификатор — список всех тем, которые должен знать выпускник, и формулы, которые он должен уметь применять.
- Спецификация — описание структуры экзамена, системы оценивания и перечня оборудования для лабораторных работ.
- Демоверсия — полный вариант экзамена.
— Рекомендую использовать задания из открытого банка ФИПИ и официальных сборников, у нас это сборники Е. Камзеевой. Подготовку лучше строить последовательно: разбирать темы по порядку, а не просто решать варианты вразнобой, — добавила эксперт.
Занятия с репетитором
Индивидуальные уроки позволяют глубже разобраться в сложных темах, получить ответы на вопросы и скорректировать подготовку с учетом ваших пробелов. Репетитор поможет выстроить эффективный план обучения и повысить уверенность перед экзаменом.
Как избежать ошибок на ОГЭ и получить максимальный балл
Даже сильные ученики теряют баллы на ОГЭ по физике из-за невнимательности и типичных ошибок. Анна Рыжова дала несколько полезных советов, как этого избежать и набрать максимум.
1. Внимательно читать условие задачи.
Это кажется очевидным, но большинство ошибок связаны именно с невнимательным прочтением.
2. Не рассчитывать все в уме.
Частая ошибка — не делать рисунки, не записывать формулы и расчеты. Особенно часто путаются при преобразовании формул, если делают это в уме. Записывайте все шаги подробно, это значительно снижает вероятность ошибки.
3. Научиться правильно оформлять задачи второй части.
Даже если ученик решает задачи без ошибок, это не гарантирует высший балл. Важно правильное оформление: все используемые формулы должны соответствовать кодификатору, а если их там нет — их нужно вывести. Общие правила грамотного оформления задач с уроков физики также пригодятся.
4. Правильно заполнить бланк на самом экзамене.
Желательно заранее разобраться, как правильно заполнять бланк, чтобы на экзамене не терять время и не волноваться из-за возможных ошибок в оформлении.
Советы эксперта
Анна Рыжова уже восемь лет готовит учеников по физике и знает секрет высоких баллов. Мы попросили ее поделиться еще несколькими советами, которые помогут добиться успеха.
— По своему опыту замечаю, что чаще всего ребята ошибаются в кинематике, особенно в графиках. Также трудности вызывают электричество и магнетизм. Рекомендую начинать разбирать эти темы уже в 8-м классе, чтобы в 9-м подготовка к ОГЭ была легче. Интересно, что оптику школьники боятся больше, но на самом деле она довольно проста.
Эксперт рекомендует к сложным задачам готовиться заранее:
— В идеале на экзамене не должно быть ничего нового — все задания типовые. На сайте «Решу ОГЭ» или в банке ФИПИ можно взять прототипы конкретных задач и прорешать 50 вариантов по каждой. Это поможет обрести полную уверенность за вторую часть на экзамене.
Кроме того, Анна Рыжова обращает внимание на важность отдыха:
— За 7 дней до экзамена можно немного выдохнуть — основная работа уже сделана. Последнюю неделю стоит посвятить повторению в спокойном режиме. Я не рекомендую сидеть по 5—8 часов на вебинарах. Лучше пробежаться по кодификатору, повторить темы одну за другой и прорешать как можно больше пробников, но без перегрузки. На экзамене нужен свежий ум, а не вымотанное состояние.
