Сахарный диабет у детей

Диагноз «сахарный диабет», поставленный ребенку, способен вызвать шок в первую очередь даже не у самого ребенка, а у его родителей.



Поскольку сам пациент, скорее всего, пока не понимает, что это заболевание останется с ним на всю жизнь, ответственность ложится на плечи родителей. Именно поэтому они должны досконально знать, как помочь своему ребенку и как научить его самого правильно организовать свою жизнь и позаботиться о собственном здоровье.



Первые симптомы болезни



Какие симптомы в поведении и самочувствии ребенка должны обязательно насторожить родителей?

Чувство жажды. Ребенок часто и много пьет (вместо стакана сока или воды может выпить целую бутылку).

Участившееся мочеиспускание (в том числе ночью).

Несмотря на наличие хорошего аппетита, ребенок заметно худеет.

Потеря активности, чувство слабости, желание прилечь даже днем.

потомки мужчин, больных СД1, имеют большую вероятность заболеть (6 %), чем потомки женщин с сахарным диабетом 1 типа (1,1 %). Особенно это касается тех случаев, когда женщина родила ребенка в возрасте старше 25 лет;

чем в более раннем возрасте возникает диабет 1 типа в семье, тем более высокий риск имеют ближайшие родственники больного.

У больных сахарным диабетом из-за недостатка инсулина глюкоза остается в крови «без употребления», а клетки организма между тем «голодают» и от безысходности в качестве источника энергии начинают использовать собственный жир организма. Вот почему снижение веса становится одним из симптомов диабета.В процессе сгорания в клетках жира в кровь выделяется большое количество так называемых кетоновых тел, которые в итоге начинают выделяться с мочой в виде ацетона.Единственное лекарство, которое способно в этой ситуации помочь ребенку, — инъекции инсулина. Получая ежедневно необходимую дозу инсулина, ваш малыш сможет хорошо себя чувствовать и вести вполне нормальную жизнь: учиться в школе, а потом в институте, сделать карьеру, создать семью, вырастить собственных детей.Как бы далеко ни шагнула современная медицина, точного ответа на вопрос о причинах возникновения диабета ученые до сих пор не дают. Вместе с тем достоверно известно, что риск заболеть диабетом способен передаваться по наследству. При этом ближайшие родственники сами могут быть здоровы, но иметь повышенную предрасположенность к этому заболеванию и «подарить» ее своему ребенку или внуку.А дальше «в игру» могут вступить детские инфекции, вирусные простудные заболевания, стресс, другие причины.Что касается чрезмерного употребления сладостей, научного подтверждения тому, что это может привести ребенка к диабету, нет. С другой стороны, это способно ускорить начало болезни,По сути, наследуется только предрасположенность к заболеванию, из которой заболевание может развиться или не развиться.После постановки диагноза в первые месяцы болезни у некоторых детей наступает ремиссия, которую называют «медовый месяц». Происходит это потому, что, получив инсулин, поджелудочная железа начинает выделять больше инсулина. Продолжаться такая ремиссия может от нескольких недель до 1–2 лет, создавая обманчивое впечатление, что болезнь удалось обуздать. К сожалению, спустя время потребность в инсулине всегда повышается.Случается, что родители пытаются добиться ремиссии, резко сокращая ребенку прием углеводов, переходя на «специальные диеты» (из сырых круп, орехов, сухофруктов). Делать это категорически нельзя! Это очень опасно для детского организма и в будущем может привести к тяжелым последствиям.И ни в коем случае не переохлаждаться, поскольку любое инфекционное или вирусное заболевание может поставить точку в «медовом месяце».Чтобы ребенок мог вести привычный образ жизни, он должен научиться основным правилам самоконтроля: проводить регулярные анализы на содержание глюкозы в крови (гликемии), соблюдать режим питания и физической активности, а также в зависимости от обстоятельств уметь менять дозу инсулина. Всем этим тонкостям обучают в «школе диабета».Занятия проводятся в игровой форме для детей младшего возраста, для пациентов школьного и подросткового возраста есть методики в виде компьютерных игр.Для каждого ребенка доза инсулина подбирается индивидуально. Задача врачей и родителей — научить ребенка правильно набирать нужное количество инсулина и правильно делать инъекцию.Контроль диабета подразумевает проведение ряда диагностических процедур в домашних условиях или в условиях стационара. Смысл проведения диагностических процедур не в фиксации показателей, а в возможности делать выводы и не только разрабатывать, но и корректировать существующую программу компенсации сахарного диабета.Регулярное измерение уровня глюкозы в крови требуется при всех типах сахарного диабета. Так, интенсивная инсулинотерапия при сахарном диабете 1 типа подразумевает определение уровня глюкозы в крови 5–6 раз в сутки.Еще одним методом оценки контроля гликемиипроводящийся в условиях поликлиники. Данный тест позволяет оценить среднее содержание глюкозы в крови в течение 90 дней, в то время как измерение содержания глюкозы в крови с помощью глюкометра показывает уровень гликемии только на момент проведения данного исследования.Чем выше показатель гликированного гемоглобина, тем выше был уровень глюкозы в крови за последние три месяца, что свидетельствует о наличии повышенного риска развития осложнений сахарного диабета.Контроль всех вышеперечисленных параметров требует фиксации полученных данных для их анализа и коррекции мероприятий по компенсации сахарного диабета. В этой связиКрайне важно, чтобы ребенок вел активный образ жизни. Наличие сахарного диабета — не повод валяться в постели!: физические упражнения ведут к снижению уровня глюкозы в крови и как итог — к снижению дозы вводимого инсулина.: у ребенка повышается гибкость, увеличиваются сила мышц и объем легких.: физические упражнения помогают бороться со стрессами, плохим настроением, повышают самооценку.Диабет — не болезнь, а образ жизни. Это на самом деле так, особенно когда дело касается детей. Безусловно, диабет вносит определенные ограничения в жизнь ребенка, однако в отличие от многих других, более тяжелых заболеваний, не мешает самому главному — жить полноценной жизнью, учиться, общаться, заниматься спортом, развиваться и самосовершенствоваться.Источник: