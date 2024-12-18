Закон Паскаля: содержание, формула, где применяется

Закон Паскаля звучит так: давление на жидкие вещества или газы передается во всех направлениях равномерно. Он применим только для жидкостей и газов. Дело в том, что они устроены иначе, чем твердые тела. Молекулы газа или жидкости перемещаются относительно свободно в отличие от решеток твердых тел, в узлах которых частицы могут совершать только колебательные движения. В результате давления, оказываемого на них, расстояние между молекулами начинает уменьшаться, что увеличивает их взаимное отталкивание. В результате сила давления действует одинаково как внутри объема, так и на стенках сосуда, ограничивающего жидкость или газ.