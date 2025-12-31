Ингредиенты
Собрать по списку продукты для картофельных крокетов с ветчиной и сыром.
Картофель почистить, отварить в подсоленной воде до готовности.
Отвар слить, немного оставив на дне посуды.
Превратить картошку в пюре, добавив молоко и специи по вкусу.
Яйцо разболтать вилкой в отдельной посуде, чтобы белок полностью разошелся.
Ветчину и сыр натереть на терке. Если продукты плохо измельчаются при помощи терки, их можно предварительно немного подморозить в морозилке.
Соединить заготовки в миске, можно добавить немного рубленой зелени, перемешать, чтобы получилась однородная пластичная масса.
В одну мисочку насыпать муку, в другую – панировочные сухари. Из картофельной массы скатать шарики небольшого размера, обвалять сначала их в муке, затем окунуть в яичную смесь, а затем покрыть панировкой.
В сотейнике разогреть масло. В кипящее масло опустить картофельные заготовки.
Готовые крокеты с ветчиной и сыром подать к столу с любым соусом по вкусу. Приятного аппетита!
