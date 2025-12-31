РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 229 подписчиков

Свежие комментарии

  • Владимир Степанян
    Сергей Кравцов - министр просвещения, это уже нецензурная брань!«Долго еще терпет...
  • Вячеслав Денисов
    Дурак этот Кравцов! После окончания войны в 1945г., СССР за 35 лет сумел стать сильнейшей державой, с которой считалс...«Долго еще терпет...
  • Татьяна Титова
    Присоединяюсь!«Долго еще терпет...

Крокеты с ветчиной и сыром

Оригинальная, вкусная и питательная закуска, представляющая собой шарики с хрустящей панировкой и нежной начинкой. Технология их приготовления несложная, поэтому любой желающий справится с этой задачей. К крокетам подойдет как сливочный, так и томатный соус.

Ингредиенты

Картофель – 350 г

Ветчина – 100 г

Сыр твердый – 70 г

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 50 мл

Мука пшеничная – 40 г

Панировочные сухари – 50 г

Соль – 1 г

Перец – 1 г

Зелень – 5 г

Масло растительное – 100 мл

  • 257 кКал
  • 0 ч. 45 мин.
  • Б: 6.86
  • Ж: 18.56
  • У: 15.68

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Собрать по списку продукты для картофельных крокетов с ветчиной и сыром.

 

Фото 1

 

 

Картофель почистить, отварить в подсоленной воде до готовности.

 

Фото 2

 

 

Отвар слить, немного оставив на дне посуды.

 

Фото 3

 

 

Превратить картошку в пюре, добавив молоко и специи по вкусу.

 

Фото 4

 

 

Яйцо разболтать вилкой в отдельной посуде, чтобы белок полностью разошелся.

 

Фото 5

 

 

Ветчину и сыр натереть на терке. Если продукты плохо измельчаются при помощи терки, их можно предварительно немного подморозить в морозилке.

 

Фото 6

 

 

Соединить заготовки в миске, можно добавить немного рубленой зелени, перемешать, чтобы получилась однородная пластичная масса.

 

Фото 7

 

 

В одну мисочку насыпать муку, в другую – панировочные сухари. Из картофельной массы скатать шарики небольшого размера, обвалять сначала их в муке, затем окунуть в яичную смесь, а затем покрыть панировкой.

 

Фото 8

 

 

В сотейнике разогреть масло. В кипящее масло опустить картофельные заготовки.

Переворачивая их лопаткой, дать подрумяниться со всех сторон. Аккуратно вынуть шумовкой крокеты на салфетку, дать лишнему маслу впитаться в бумагу, и переложить шарики в блюдо для подачи.

 

Фото 9

 

 

Готовые крокеты с ветчиной и сыром подать к столу с любым соусом по вкусу. Приятного аппетита!

 

Фото 10

 

 

 

Фото 11

 

 

 

Фото 12

 

 

Крокеты с ветчиной и сыром, рецепт с фото
Фото 13
Ссылка на первоисточник
наверх