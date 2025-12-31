Собрать по списку продукты для картофельных крокетов с ветчиной и сыром.

Фото 1

Картофель почистить, отварить в подсоленной воде до готовности.

Фото 2

Отвар слить, немного оставив на дне посуды.

Фото 3

Превратить картошку в пюре, добавив молоко и специи по вкусу.

Фото 4

Яйцо разболтать вилкой в отдельной посуде, чтобы белок полностью разошелся.

Фото 5

Ветчину и сыр натереть на терке. Если продукты плохо измельчаются при помощи терки, их можно предварительно немного подморозить в морозилке.

Фото 6

Соединить заготовки в миске, можно добавить немного рубленой зелени, перемешать, чтобы получилась однородная пластичная масса.

Фото 7

В одну мисочку насыпать муку, в другую – панировочные сухари. Из картофельной массы скатать шарики небольшого размера, обвалять сначала их в муке, затем окунуть в яичную смесь, а затем покрыть панировкой.

Фото 8

В сотейнике разогреть масло. В кипящее масло опустить картофельные заготовки.

Переворачивая их лопаткой, дать подрумяниться со всех сторон. Аккуратно вынуть шумовкой крокеты на салфетку, дать лишнему маслу впитаться в бумагу, и переложить шарики в блюдо для подачи.

Фото 9

Готовые крокеты с ветчиной и сыром подать к столу с любым соусом по вкусу. Приятного аппетита!

Фото 10

Фото 11

Фото 12