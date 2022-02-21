6 способов вытащить ребёнка из телефона, или Нет гаджетов — нет проблем

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Нет гаджета — нет проблемы

Самый простой способ убрать гаджет из жизни ребенка, это попросту его туда не вводить. Спасибо, кэп, скажете вы. А как же взрослые?! Ведь им же нужны все эти игрушки. Возможно. Не знаю. Планшет у нас в семье появился от силы лет 5 назад и был куплен к пианино, для нот. Приставка есть у папы, но она живет на даче. А на даче, как известно, совсем не до гаджетов — там есть дела поинтереснее. Да и сам папа крайне редко к ней подходит.

Да, мои дети не умеют лихо ориентироваться в айпэде, стрелять из рогатки кем-то там и строить миры из нарисованных кубиков. Они делают все это в реальной жизни, а с техникой дружат только по учебе. Планшет пригодился, чтобы закачать в него все учебники и не таскать с собой их в школу. Они лежат там в классе, а дома вся домашка через волшебный экран. Игрушки? Их там попросту нет. И возможности их скачать тоже.

Телефон — твой помощник, а не пожиратель времени

Для меня было дикостью наблюдать детей в детском саду с телефонами. Зачем?! Сразу вспомнилось, как я училась классе в 10-11 школы и самые мажористые мажоры хвастались телефонами на уроках. Я недоумевала — на черта он вам?! Тоже и сейчас. Телефон — вещь утилитарная.

У старшей он появился в возрасте семи лет, на один день в неделю. По пятницам она звонила из музыкальной школы, когда у нее заканчивались занятия и ее надо было забрать.

У средней телефон появился только во втором классе, да и то только потому, что часы-телефон были какие-то неудачные и постоянно глючили.

У младшего… Надеюсь, что он тоже прекрасно до первого класса обойдется без гаджета.

Телефон нужен чтобы быть на связи с родителями, друзьями.чтобы посмотреть карту, быстро узнать домашку, узнать информацию, которой тебе не хватает. Это твой помощник. И я так его и позиционирую для детей. Они знают, что если мама сидит в телефоне, то она работает.

Ноутбук не для игр

У нас никогда не было запретов на компьютер. Вот он стоит, пожалуйста. Правда, на нем работает мама. Много. Долго. Обычно целый день, с короткими перерывами на игры и домашние дела. Тогда можно посмотреть мультики, ютьюб, посидеть в тренажерах или покопаться в библиотеке. У детей есть ноутбуки. Самые простенькие и доисторические — самое то для ворда, программ к графическому планшету и интернета. Обе старшие барышни знают о существовании онлайн-игрушек, но особого интереса они у них не вызывают. А младший слишком мал, чтобы открывать ему этот новый удивительный мир. Он и без него отлично строит миры из деревянных брусочков и ложки, которой нет.

Ноутбук — это история про занятия, зум, уроки и помощь в учебе. Правда, после пары раз использования гугл-переводчика и двойки за такую домашку приходит осознание, что где-то что-то пошло не так.

Плюс регулярно приходится проводить беседы на тему «не вся информация одинакова полезна» и учить проверять источники. Как по мне, так это самый главный навык, которым должен владеть человек: поиск и обработка информации и умение найти ей рациональное и практическое применение.

Ограничения работают

Сейчас меня закидают тапками, сказав, что я нарушаю личные границы ребенка. И как вообще можно ограничивать свободу! Можно. До 18 лет я их родитель, то есть несу ответственность за их здоровье, развитие и т. д. Ну потопает. Ну позлится, дня-два. Злобный единорог отошел за сутки, когда поставила ограничение с 22:00 до 7:00 на сон в телефоне. Потом просто принял как данность.

Родительский контроль — великая вещь. Можно настроить все настолько детально, что страшно. Положим, в шашки ребенок может играть сколько влезет. Учить язык. На эти приложения я не ставлю ограничения, а вот на мессенджеры — у тебя час. Нужно посмотреть видео? Воспользуйся ноутбуком.

И у нас не сидят с телефоном за столом. Даже папа — ему, кстати, чаще остальных прилетают замечания.

Фильтруй контент

Мои дети не в теме тик-тока, лайка и всего остального. Страдают ли они от этого? Не думаю. Им всегда есть что обсудить с одноклассниками. Я разрешала скачивать разные игры на телефон (ограничение по времени-то работает все равно), но старшая быстро потеряла к ним интерес. И ей жалко времени. Она лучше посмотрит пару новых серий аниме на ноутбуке, чем проведет лишнее время за очередной партией в Among us — в это и в реальной жизни можно поиграть.

Со средней сложнее — она лихо пользуется всеми техническими новшествами, взломать систему на айфоне ей не составило труда^ как и освоить приставку к телевизору, способную доставить любой контент. А еще она очень зависимая. Так что всевозможный популярный шлак с появлением телефона быстро заполонил эфир. И также быстро покинул. Каждый раз я объясняю, чем плох тот или иной контент. Выясняю, чем он ей так приглянулся. Она бунтует, и считает меня врагом человечества, жалуется папе, что мама плохая. Ок, я в курсе, что мама всегда плохая.

Держи слово

Летом случился эпик-фэйл. Я обнаружила, что средняя каким-то образом сломала контроль на айфоне и сидела в телефоне по 5-7 часов в день. Длилось это целую рабочую неделю. Сначала я просто показала ей учет экранного времени. Потом сказала, что это время рабочего дня. А после молча забрала у нее телефон и убрала. До сентября. Если она не в состоянии себя контролировать, это буду делать я. В приказном порядке.

Главное — держать слово и не идти на поводу. Теперь телефон у средней барышни только в школе и только в будние дни. В остальное время он лежит у меня в сумке.

И знаете что? Нет гаджета — нет проблемы. Дети очень быстро адаптируются к новым условиям и находят чем заняться: поиграть, подурачиться, почитать, помочь выгнать 30 литров сока, испечь шарлотку, пойти строить убежище на случай зомби-апокалипсиса. Еще учатся общаться друг с другом не через мессенджеры, а голосом и вживую. И о чудо, они становятся сообразительнее и любопытнее! Но есть и один минус — приходится включаться, отвечать на вопросы и играть в их игры.