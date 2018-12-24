«Они есть повсюду – эти странные люди,

которые не знают, что вчера – это вчера, и которые каждое утро просыпаются с прошлогодними мыслями в голове».

Новости СМИ2 Как-то раз великий изобретатель и промышленник Генри Форд, прилетел по делам в Англию. На тот момент уже весь мир знал лицо создателя автомобилей. В аэропорту он подошел к стойке информации в старом, «повидавшем жизнь» плаще и попросил у служащего рассказать, где у них есть самый дешевый и самый близкий отель.

После того как сотрудник информационной стойки взглянул на Генри Форда, он извинился и спросил, не является ли он самым известным машиностроителем – Генри Фордом. В ответ на это наш легендарный герой только усмехнулся и сказал: «да это я».

Служащий, немного смутившись от сложившейся ситуации, продолжил разговор в следующем ключе: «Недавно у этой стойки я видел вашего сына. Он заказывал самый дорогой номер, и очень переживал, чтобы гостиница была самая лучшая. А Вы спрашиваете дешёвую гостиницу и носите плащ, который, похоже, не моложе вас. Неужели вы экономите деньги?»

На что Генри Форд ответил очень интересными словами: «Видите ли, я уже состоявшийся в жизни человек и где бы я ни был, я остаюсь Генри Фордом. Я не вижу большой разницы между отелями. В дешевом я смогу отдохнуть не хуже, чем в дорогом, а переплачивать за фальшивую дороговизну, я не вижу смысла. А это пальто – да, вы правы, его носил еще мой отец, но это не имеет никакого значения, ведь и в этом пальто я всё равно Генри Форд.

А мой сын еще молод и неопытен, поэтому боится, что подумают люди, если он остановится в дешевом отеле. Я же не беспокоюсь о мнении окружающих обо мне, потому что знаю себе настоящую цену. А миллионером я стал потому, что умею считать деньги и отличать настоящие ценности от фальшивых».