Игротерапия для детей дошкольного возраста

Известно, что способность сопротивляться болезням выше у тех детей, которые, даже имея определённые заболевания, охотно общаются и играют со своими сверстниками. Ограничивать в движении детей, страдающих теми или иными заболеваниями не нужно, так как они активно растут. Мышцы, находящиеся в динамике движения, развиваются интенсивнее.

В чём смысл игротерапии?

Недостаток активных действий оказывает негативное влияние на опорно-двигательный аппарат, а также на нервную, иммунную, эндокринную и другие системы детского организма.

Лечебные развивающие игры были придуманы с целью формирования у ребёнка интереса, повышения его эмоционального фона, и выступают в качестве альтернативы различным лечебно-профилактическим упражнениям, которые дети не всегда готовы выполнять целенаправленно и беспрекословно, даже если эти упражнения считаются самыми полезными.

Виды лечебных игр и их характеристика

Любая лечебная игра подбирается индивидуально в зависимости от заболевания. Для того чтобы в таких играх было легче ориентироваться специалисты разбили их на несколько групп:

игры при заболеваниях опорно-двигательного аппарата;

игры при заболеваниях дыхательной системы;

игры при ДЦП;

профилактические и восстанавливающие игры;

игры, развивающие речь (логопедические игры);

игры при различных нарушениях.

Требования к лечебным играм

Применяя игротерапию, следует учитывать следующие моменты:

игры должны соответствовать возрасту и состоянию здоровья ребёнка, т.е. они должны быть простыми и доступными для него;

игры должны пробуждать в ребёнке интерес и желание быть здоровым;

игры должны стимулировать ребёнка к активным действиям;

игры должны стимулировать ребёнка к самостоятельным действиям;

игры должны отвечать определённым эстетическим требованиям.

Игры при заболеваниях опорно-двигательного аппарата

Особое значение эти игры имеют для тех, кому скоро в школу. Ведь ребёнку придётся подолгу находиться в сидячей позе. Тут идеальным решением будет использование всевозможных подвижных игр и разминок.

«Котёнок» (2 – 4 года)

Цель. Укрепление мышечного корсета, формирование правильной осанки, развитие равновесия.

Описание. Для игры понадобятся 2 верёвки и мячик. Ребёнок может побыть котёнком. Для начала пусть свернётся клубочком и изобразит, как котёнок спит. Затем котёнок просыпается и потягивается. Для этого малышу нужно встать на четвереньки и прогнуть спину вниз, а голову одновременно поднять вверх.

Также котята очень любят гоняться за верёвочкой. Для этого ведущий берёт верёвочку за один конец и тянет, а ребёнок пытается поймать её, передвигаясь на четвереньках вслед за ней.

А ещё кошки любят охоту. На полу раскладывается верёвка. Ребёнок должен пройти по ней на четвереньках аккуратно, не торопясь, чтобы не упасть с «забора». Вдруг охотник видит добычу, спрыгивает с забора и крадётся. На полу из обеих верёвок выкладывается узкая дорожка, по которой малыш должен пройти, передвигаясь на четвереньках. При этом нужно пригнуться к полу и стараться не задевать верёвок.

«Платочек» (4 – 6 лет)

Цель. Укрепление мышечно-связочного аппарата стоп, развитие координации движений и равновесия.

Описание. Для игры понадобятся платочек, палка и коврик. Ребёнок садится на гимнастический коврик, вытянув ноги вперёд и широко их расставив. Сзади упор должен быть на кисти рук. Палка располагается между ног. Справа от неё кладётся платок. Ребёнку необходимо взять его пальцами правой ноги и перенести через палку к левой ноге, после чего вернуть правую ногу в первоначальное положение. Далее тоже самое нужно проделать левой ногой. Выполнить упражнение несколько раз.

В том случае, если играют несколько детей, можно устроить соревнование: кто перенесёт платочек быстрее, ни разу его не уронив.

Игру также можно усложнить, если через палку переносить обе ноги с платком.

«Выкрутасы» (5 – 7 лет)

Цель. Улучшение подвижности плечевых суставов.

Описание. Для игры нужна будет верёвка. Ребёнок держит в руках ве рёвку, расставив руки по ширине плеч. Затем начинает переступать через верёвку, не выпуская её из рук, заводит за спину, переносит через голову и снова опускает перед собой. Далее из раза в раз расстояние между руками уменьшается и упражнение повторяется.

Для добавления в игру элемента соревнования взрослый может играть вместе с ребёнком или организовать игру с несколькими детьми.

Победителем в игре считается тот, кому с минимальным расстоянием между руками удастся переступить через верёвку.

Кстати, вместо верёвки можно использовать длинное скрученное полотенце.

Игры при заболеваниях дыхательной системы

Правильное дыхание тренирует лёгкие и является достойной профилактикой различных заболеваний дыхательных путей. Закалять организм и формировать правильное дыхание необходимо с раннего детства.

«Цветочек» (2 – 4 года)

Цель. Формирование правильного дыхания.

Описание. Для этой игры нужно опуститься на колени, а руки сложить вдоль тела. Затем около 2-х минут малыш изображает растущий и распускающийся цветок. Сначала поднимает руки вверх через стороны, затем постепенно поднимается на ноги с коленок. В конце ребёнку нужно встать на цыпочки и раскрыть руки, слегка разведя и округлив их, словно цветочную чашечку. Эти движения выполняются очень медленно и прерывисто: лёгкое смещение – пауза, ещё смещение – и снова пауза.

Все движения необходимо совмещать с дыханием: во время них малыш вдыхает небольшое количество воздуха, во время паузы делает выдох, при этом выпуская не весь воздух, а немного оставляя в лёгких. Каждый следующий вдох должен быть чуть больше, нежели выдох. В полной мере лёгкие должны наполниться воздухом только тогда, когда цветочек полностью раскроется (распустится). После этого последнего и самого глубокого вдоха совершается несколько максимальных по объёму выдохов и вдохов. Затем руки опускаются. Можно расслабиться.

«Пузырьки» (3 – 5 лет)

Цель. Тренировка дыхательных мышц, обучение правильному ритмичному выдоху, улучшение носового дыхания (при заболеваниях верхних дыхательных путей).

Описание. Для игры понадобятся стакан, наполненный водой и соломинка для коктейля. Ребёнку предварительно нужно показать правильное выполнение действий. Для начала надо поставить на стол стакан с водой и опустить в него соломинку. После этого через нос делается глубокий вдох, а потом такой же глубокий выдох, только через соломинку. Чем продолжительнее бульканье, тем лучше.

При участии в игре нескольких детей можно организовать соревнование с призами.

«Лыжник» (5 – 7 лет)

Цель. Тренировка согласованности динамических и дыхательных движений, улучшение дыхания (при заболеваниях нижних дыхательных путей).

Описание. Поведайте малышу, что скоро должны состояться Олимпийские игры и вам предложили участвовать в лыжных гонках. Однако для успешного участия необходимы тренировки. Для начала нужно освоить технику. С этой целью ребёнок, слегка расставив ноги, по команде изображает спуск с горы. При этом, вытягивая руки вперёд, им совершается вдох, а на выдохе руки вытягиваются назад, и делается глубокое приседание. Повторить 5 – 6 раз.

Игры при ДЦП

ДЦП (детский церебральный паралич) – это группа двигательных нарушений, формирующихся при поражении двигательных центров головного мозга и проявляющихся в недостатке или полном отсутствии контроля со стороны центральной нервной системы за функционированием мускулатуры.

«Встречи-проводы» (2 – 3 года)

Цель. Развитие мелкой моторики пальцев рук.

Описание. К ребёнку поворачивают открытые ладони обеих рук, и он повторяет:

«Серёжина (имя малыша) ладошка – мамина ладошка».

«Здравствуйте, ладошки!» (обе пары ладошек прижимаются друг к другу).

«И до свидания!» (ладошки расходятся).

«Серёжин пальчик – мамин пальчик».

«Здравствуйте, пальчики!» (кончики пальцев соприкасаются).

«До свидания, пальчики!» (пальцы нужно разъединить и помахать ими).

Существует и более сложный вариант:

«Серёжино колечко – мамино колечко» (соединяются сначала большой и указательный пальцы, затем большой и средний и т.д.).

Следует отметить, что каждый детский пальчик должен уметь двигаться самостоятельно, а не только одновременно с другими пальцами.

«Мяч» (3 – 5 лет)

Цель. Расслабление спастичных (напряжённых) мышц, улучшение координации движений.

Описание. Упражнения выполняются при помощи методиста, встающего сзади ребёнка и удерживающего его на мяче.

Ребёнок стоит на полу на коленях перед мячом, опираясь на него руками. Затем поочерёдно поднимается на каждую ногу, а потом встаёт на обе ноги и катается по мячу вперёд-назад. Малыш лежит животом на мяче, руками опираясь на пол, и катается на животе вперёд-назад, перебирая руками по полу. Ребёнок лежит животом на мяче и опирается на ноги, выполняя круговые вращения на мяче, перебирая при этом ногами по полу в одну и в другую сторону. Малыш сидит на мяче верхом и качается из стороны в сторону с поочерёдной опорой на каждую стопу. Ребёнок лежит на мяче боком и опирается на пол одной рукой, а затем начинает кататься вперёд-назад, перебирая по полу опорной рукой (с помощью взрослого). Ребёнок лежит на мяче спиной (взрослый поддерживает его за руки) и при помощи рук выполняет подтягивание корпуса вперёд. Малыш, стоя перед мячом, катает его с помощью ноги. Стопа при этом должна быть сверху. Спину необходимо держать прямо. Повторить другой ногой. Ребёнок, сидя на мяче, выполняет повороты туловища в стороны. Спина должна быть прямой. Малыш, сидя на мяче, выполняет наклоны в стороны, опираясь поочерёдно на каждую стопу.

«Добрая сказка» (5 – 7 лет)

Цель. Развитие воображения, образного мышления, умения работать в команде.

Описание. В игре принимают участие 4 – 5 детей. За основу берётся любая сказка с грустным концом, например «Снегурочка» или «Русалочка» и т.п. Детям предлагается подумать, как эту сказку можно изменить, используя героев из других сказок, так, чтобы она закончилась положительно.

Побеждает команда, наиболее интересно и весело представившая сказку в виде мини-спектакля.

Если вдруг у ребят не получится предложить ни одной сказки, которая бы ещё не принимала участие в игре, можно придумать новые финалы известных детям сказок.

Профилактические и восстанавливающие игры

Игры этой группы улучшают настроение, стабилизируют работу сердечно-сосудистой и нервной систем, укрепляют ослабленные во время болезней мышцы, улучшают обменные процессы и повышают сопротивляемость организма инфекциям.

«Поймай птичку» (2 – 3 года)

Цель. Развитие быстроты реакции.

Описание. Одна ладонь ребёнка кладётся на ладонь взрослого. После этого нужно начать медленное и плавное поглаживание детских пальчиков поочерёдно, приговаривая: «Синичка, синичка». А затем быстро сказать: «Сорока», схватив при этом малыша за пальчик и потрясти его, сопровождая это следующими словами: «Поймал, поймал!». Ребёнок должен успеть убрать руку при произнесении слова «сорока». Если это у него получается, нужно сказать: «Улетела, улетела!», после чего поменять руки.

Можно поменяться ролями в том случае, если малыш будет хорошо справляться с поставленной задачей.

«Полёты на облачке» (3 – 5 лет)

Цель. Улучшение сна и процесса засыпания.

Описание. Эту игру следует проводить вечером перед отходом ребёнка ко сну. Малыш должен лечь в постель. Предложите ему закрыть глаза и представить себя сидящим в небе на белом пушистом облачке, медленно плывущем и уносящем его в страну снов. Пусть малыш ощутит, как его ножки расслабляются и становятся лёгкими-лёгкими, а затем расслабляются ручки и также становятся лёгкими. По всему телу разливается приятное тепло. Веки становятся тяжёлыми. После этого пусть ребёнок вообразит, что сам превращается в белое облако и плывёт по небу вместе с другими облаками, а затем представит, что видит сверху: такие же облака, плывущие рядом, лужок с мягкой зелёной травкой внизу. Пусть он «увидит», как блеснула речка, «услышит», как журчит вода и т.п.

«Угадай, что шумит» (5 – 7 лет)

Цель. Улучшение слуховой функции за счёт отработки различения неречевых звуков.

Описание. Для игры нужны предметы, издаваемые шум (фантик, лист бумаги и т.д.). Играть можно как с одним, так и с несколькими детьми. Водящий (взрослый) должен усадить детей в ряд спиной к себе, чтобы никто из них не увидел, что он делает. Затем, используя подручные предметы или вещи, присутствующие в помещении, он начинает издавать определённые звуки. Задача детей – отгадывать источники звука.

Воспроизводить можно любые более или менее узнаваемы детьми шумы: шорох сминаемой бумаги или перелистываемой страницы, шуршание конфетного фантика, хлопок в ладоши, цоканье языком, гудок детской машинки, щелчки пальцами, звон колокольчика и др. Участник, отгадавший наибольшее количество звуков, побеждает.

Логопедические игры

Посетив консультацию логопеда, можно, основываясь на его рекомендациях, использовать некоторые игры, направленные на решение конкретных проблем с речью ребёнка.

«Зарядка для губ и языка» (3 – 5 лет)

Цель. Развитие моторики речевого аппарата (тренировка артикуляционного аппарата).

Описание. Можно предложить ребёнку сделать весёлую зарядку.

«Как зевает лев?». Малыш растягивает рот в улыбке и на счёт «раз-два-три-четыре-пять» широко его открывает, а затем медленно закрывает. Упражнение повторяется 4 – 5 раз. «Улыбка». Малыш широко улыбается, показывая все свои зубки, удерживая такое положение до 10 – 15 секунд. «Трубочка». Ребёнку вытягивает губы в трубочку, как будто пытается произнести звук «у», и удерживает это положение в течение 10 – 15 секунд. «Вверх-вниз». Малыш растягивает рот в улыбке, широко его открывая. Нужно поочерёдно дотрагиваться языком то до верхней, то до нижней губы. Упражнение повторяется 4 – 5 раз. После этого нужно подвигать языком вверх-вниз за зубами, следя при этом за тем, чтобы не двигалась нижняя челюсть. «Любопытный язычок». Улыбаясь, малыш высовывает язычок вперёд и двигает им из уголка в уголок рта. «Весёлый маляр». Ребёнок растягивает рот в улыбке, широко открыв его, и выполняет движения по нёбу от зубов к горлу с помощью кончика языка, изображая движения кисти маляра. Упражнение повторяется 4 – 5 раз. «Сытый кот». Слегка приоткрыв рот, малыш улыбается и облизывает язычком из угла в угол сначала верхнюю губу, а затем и нижнюю. Упражнение повторяется по 4 – 5 раз в обе стороны.

Если вдруг малыш заскучал, можно найти или сочинить интересные стишки к каждому из упражнений.

«Времена года» (4 – 6 лет)

Цель. Развитие связной речи, обучение ребёнка абстрактным понятиям.

Описание. Для этой игры нужны будут картинки с изображениями разных времён года. Необходимо рассказать ребёнку о разных временах года, месяцах и признаках времён года. После этого поговорите с ребёнком о зиме, весне, лете и осени. Спросите у него, какая погода, во что одеты люди, какие признаки наблюдаются в природе.

Можно разучить небольшие стихи, приметы о временах года, использовать загадки.

Вы также можете выбрать любые другие темы для обсуждения и использовать соответствующие картинки или окружающие предметы.

«Где спрятался звук» (6 – 7 лет)

Цель. Обучение дифференциации звука в слогах, словах и предложениях.

Описание. Ребёнку предлагается слово, предложение или небольшой текст, в котором он должен найти определённый звук. Со временем можно усложнить задание – определить слова со схожими звуками «з» и «ж», «с» и «ш», «л» и «р». Например, коза и кожа, Сашка и шашка, ложки и рожки. Объясните ребёнку, как меняется смысл слова, если один звук заменить на другой.

Подобранный вами текст должен быть интересен малышу.

Игры при различных нарушениях

Игры этой группы подбираются в зависимости от определённых нарушений.

«Постирушки» (2 – 3 года)

Цель. Развитие мелкой моторики, внимания и обучение различению цветов (при отставании в психомоторном развитии).

Описание. Для игры нужны пластмассовые ведёрки и разноцветные прищепки. Необходимо разделить прищепки пополам и поместить по такому набору прищепок в каждое ведёрко. Для начала покажите ребёнку прищепки разных цветов и назовите эти цвета. Затем продемонстрируйте, как нужно брать прищепки тремя пальцами и крепить их к краю ведёрка. Далее предложите малышу поиграть в следующую игру: вы называете цвет, а он достаёт соответствующую прищепку и прикрепляет её к краю ведёрка. Если вы видите, что ребёнку трудно, помогите ему. После этого можно попробовать поменяться ролями. Можно также предложить ребёнку крепить прищепки, чередуя цвета.

«Парашютисты» (3 – 5 лет)

Цель. Развитие координации движения, укрепление мышечно-связочного аппарата стоп, развитие равновесия (в случае нарушения качества движений при некоторых хронических заболеваниях).

Описание. Вам понадобятся скамейка и мел. Рядом со скамьёй при помощи мела рисуются три круга: один – рядом, второй – немного дальше, третий – ещё дальше. Игроки должны изобразить парашютистов. Скажите детям, что хороший парашютист умеет приземляться точно в круг. Далее ребята поочерёдно прыгают со скамейки в каждый из кругов. Победителем объявляется тот, кто выполнит задание и приземлится точно в круг, сохранив при этом равновесие.

Продемонстрируйте детям, как прыгать правильно, мягко пружиня на носках.

«Ручеёк-ручей» (4 – 7 лет)

Цель. Развитие ловкости, обучение прыжкам, укрепление различных мышечных групп (при некоторых нарушениях обмена веществ).

Описание. Для игры нужен только мел. Мелом рисуется ручеёк, русло которого постепенно расширяется. Дети поочерёдно прыгают на двух ногах сначала через узкий участок ручейка, а затем продвигаются дальше. Победителем считается тот, кому удалось перепрыгнуть ручей с самой широкой его части, или тот, кто продвинулся вдоль ручья как можно дальше.

Признаки детского утомления и их устранение

Детская усталость может быть вызвана чересчур эмоциональной игрой, недостаточным пребыванием на свежем воздухе, плохим освещением, шумом и т.п. Кроме того, дети, страдающие определёнными заболеваниями, быстро утомляются и теряют интерес к играм, поэтому очень важно вовремя это заметить. Существуют следующие признаки утомления:

ребёнок начинает тереть глаза и зевать;

ребёнок начинает отвлекаться;

ребёнок капризничает и плачет;

ребёнком допускаются ошибки в ходе игры;

движения становятся вялыми и замедленными;

ребёнок проявляет агрессию к окружающим;

наблюдается гиперактивность;

неразговорчивость и поиск уединения (индивидуальные особенности).

Следует также учитывать скорость утомления, которая может зависеть от возраста, типа темперамента ребёнка, степени тяжести заболевания, наличия или отсутствия у него опыта общения со сверстниками, а также умения окружающих в нужный момент объяснить, подбодрить и похвалить ребёнка.

Во избежание усталости ребёнка родители должны придерживаться следующих правил:

соблюдать режим дня ребёнка;

как можно чаще бывать с ним на свежем воздухе;

обеспечивать комфортный температурный режим в игровой комнате;

как можно чаще разнообразить игры;

чередовать активные игры со спокойными;

не прерывать неожиданно интересную для ребёнка игру;

уважать потребность ребёнка в движении, общении, познании нового и помогать ему в этом.

