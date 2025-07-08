Как маленький ребенок учит новые слова

Дошкольникам непросто дается изучение новых слов. Они слышат незнакомые слова в новой для них обстановке. Как же дети узнают, что именно означает незнакомое слово?

Несмотря на то, что новое слово может означать практически все, что угодно, дети учат новые слова на удивление хорошо.

Вскоре после того, как ребенок произносит свои первые слова, он увеличивает словарный запас с поразительной скоростью, впитывая новые слова, как губка.

Как ему это удается? Над этим вопросом долгие годы бьются ученые, занимающиеся вопросами обучения и развития. Такой прогресс в освоении новых слов кажется настолько огромным, что похож на волшебство.

Однако современные технологии позволяют по-другому посмотреть на процесс речевого совершенствования детей. Понять этот прогресс в речевом развитии детей было бы легче, если бы мы могли посмотреть на окружающий мир с точки зрения ребенка: имея такие же особенности организма, неразвитую моторику и ограниченные возможности передвижения.

Этого можно достичь, если надеть на голову ребенку мини-камеру и не снимать ее некоторое время. Благодаря этому возможно увидеть окружающий мир его глазами.

Американские исследователи, используя такую камеру, пришли к любопытным выводам. Оказалось, что мир ребенка был очень динамичным и изменчивым. Многие объекты оставались в поле зрения ребенка всего в течение секунды или доли секунды. Но на фоне такой динамики выделялись эпизоды, не похожие на остальные. В поле зрения ребенка находился только один объект, который был ближе к ребенку и, соответственно, визуально больше остальных.

В связи с этим у исследователей возник вопрос: являются ли эпизоды, когда те или иные объекты находятся близко к ребенку, оптимальными для запоминания названия этих объектов?

Чтобы получить ответ на этот вопрос, ученые провели эксперимент. Они создали несколько предметов из обожженной глины, с которыми дети точно не сталкивались ранее. Всего было создано 6 предметов уникальной формы и текстуры. Затем предметы были попарно окрашены в синий, красный и зеленый цвета. Далее предметам в случайном порядке были присвоены названия: «зиби», «тема», «доди», «хабл», «вава» и «мапу».

После этого в исследовательскую лабораторию пригласили дошкольников (средний возраст – полтора года). Их пригласили сесть друг напротив друга за маленьким белым столом в белой комнате с белым полом. Родителям сообщили названия шести предметов, а сами предметы поместили в маленькие коробки. На боковых сторонах коробок были изображения предметов и их названия.

Родители поощряли детей взаимодействовать с новыми предметами. Затем родители вместе с детьми играли с новыми предметами. Время игры составляло 4 периода по две минуты, в каждый из периодов детям давали играть с тремя игрушками.

Правила не предусматривали, что родители должны учить детей названиям предметов. Родителям также не говорили, что позже проверят способность детей запоминать названия предметов. Вся часть эксперимента, во время которой дети играли с предметами, была записана на видео.

После этого состоялась проверка, насколько хорошо дети запомнили новые названия. Им были показаны по 3 предмета разных цветов, после чего предлагалось указать на предмет с тем или иным названием. В ходе тестирования дети в большинстве случаев правильно находили нужные предметы. Некоторые из них правильно назвали все 6 предметов.

После этого ученые внимательно изучили видеозаписи эксперимента, в результате чего нашли закономерность. В моменты, когда родители называли ребенку новый предмет, тот часто находился в поле зрения ребенка и был ближе, чем остальные предметы. Если такое условие соблюдалось, ребенок запоминал название предмета.

Видеозаписи показали, что родители предпочитают называть ребенку предмет тогда, когда малыш видит и касается его. Чем сильнее зрительное внимание ребенка сосредоточено на предмете, тем более вероятно, что малыш запомнит его название.

Посмотрев на мир глазами ребенка, мы можем узнать, как тот сопоставляет предметы со словами. Важно, чтобы в момент называния перед ребенком находился всего один предмет, и малыш понимал, что ему называют именно этот предмет.

Попытка увидеть мир глазами ребенка поможет нам объяснить еще один феномен детского развития. Почему дети учатся ходить? Почему, когда они хорошо освоили какой-либо способ передвижения, переходят к более сложной и иногда болезненной задаче?

Важно понимать, что ребенок во время ходьбы видит предметы иначе, чем ползая. Видеозаписи детей, которые еще ползали, сильно отличались от видеозаписей детей, уже начавших ходить. В большинстве случаев во время ползания дети видели только пол и лишь изредка на короткое время поднимали голову. Дети, которые уже начали ходить, видели перед собой больше предметов и лица родителей.

Таким образом, перспектива увидеть окружающий мир шире побуждает маленького ребенка встать и начать ходить. Переход от ползания к ходьбе является этапом, который предоставляет ребенку больше возможностей исследовать мир.