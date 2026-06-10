Слаймы и лизуны — ядовитый антистресс

Любимые антистрессовые игрушки оказались не только бесполезными, но и ядовитыми. Лизуны и слаймы, вызывающие отвращение у бабушек и восторг у их внуков и некоторых родителей, могут иметь в своём составе повышенное содержание токсических веществ. Специалисты называют главной опасностью повышенную концентрацию препаратов бора, являющихся компонентом тягучих разноцветных субстанций.

Вязкие слаймы и лизуны, часто обладающие свойством неньютоновской жидкости, не разливаются, легко собираются в баночку. Такая игрушка была разработана и впервые попала на рынок в 1976 году компанией Mattel. В состав первого лизуна входила гуаровая камедь. Сегодня слаймы продаются во всех магазинах детских игрушек и мелочей. Изменился и состав современных лизунов. В них содержится клей и активатор, а кроме этого — шампуни, красители, крахмал, искусственные бусины, блёстки и пр.

Активатором для слаймов выступает борная кислота, тетраборат натрия (бура, боракс, бура в глицерине). Эти вещества ускоряют загустение полимеров и полисахаридов. Бор относится к категории общеклеточных ядов, имеет свойство накапливаться в организме. При остром отравлении борной кислотой поражается мозг, слизистые и кожные покровы, при постоянном токсическом воздействии — половые и кроветворные клетки. Ранее борная кислота применялась как антисептик в детской практике, однако с ростом популярности этого средства возросла и детская смертность от отравления этим препаратом во многих странах мира. В нашей стране борную кислоту запретили применять в педиатрии в 1987 году ввиду низкой активности и высокой токсичности.

Использование этого средства запрещено женщинами в период беременности и лактации.

О натрия тетраборате можно сказать, что кроме медицинского и косметического применения, он используется как инсектицид в составе приманок от тараканов.

Независимая исследовательская компания Which, которая с 1957 года отстаивает интересы потребителей в Великобритании, провела анализ слаймов и лизунов. Специалисты установили, что 6 из 13 образцов предлагаемых на рынке игрушек-слизей не соответствует требованиям стандартов ЕС по содержанию бора.

Отравление компонентами, содержащими бор, может проявляться в виде раздражения слизистых и кожи, диареи, рвоты и судорог. Симптомы могут появиться как в ближайшее время после контакта, так и постепенно нарастать по мере накопления токсинов. В особой группе риска дети и животные. Врачи-дерматологи сообщают об участившихся случаях дерматитов после контакта со слаймами и лизунам. Самодельные слизи не менее вредны, чем изготовленные на заводах, поскольку для их приготовления используется всё та же бура в глицерине, которую легко купить в любой аптеке, а также порошки, гели для душа и красители. Аллергенность готовых слаймов повышают консерванты: Метилизотиазолинон и Метилизохлортиазолинон/Метилизотиазолинон. А также стабилизаторы, ПАВ, ароматизаторы и другие синтетические средства.

Риск аллергодерматитов повышается при повреждении кожных покровов. Чтобы симптомы исчезли, нужно срочно прекратить контакт со слаймом. Нельзя допускать попадания вязкой игрушки в желудочно-кишечный тракт. При подобных происшествиях необходимо срочно промыть желудок и вызвать бригаду скорой помощи.

Можно ли купить безопасный слайм? К сожалению, маркировка этих игрушек содержит скудную информацию, а контроль качества не осуществляется. Покупая слайм с указанным соответствием стандартам ЕС, нельзя быть уверенным в безопасности.

Подготовила Екатерина Соловьева

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