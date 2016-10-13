Что с щитовидкой? Как вовремя распознать и предотвратить болезнь у ребёнка

Серьёзные заболевания щитовидной железы у ребёнка – редкая проблема. Но, если она проявится, мало не покажется. Как её не пропустить?

На вопросы наших читателей, связанные с этой темой, отвечает главный детский эндокринолог Минздрава Свердловской области, доцент кафедры поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП Уральского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Алексей Кияев .

Повторения не будет?

У меня аутоиммунный тиреоидит. Насколько велика вероятность, что это же заболевание будет у моей дочери?

Татьяна, Псков

– Риск развития аутоиммунного тиреоидита, при котором происходят деструктивные изменения в щитовидной железе и снижение её функции, у вашей дочери составляет до 30%. При этом данное заболевание чаще всего выявляют именно у девочек-подростков. Одна из возможных причин – волнообразная, цикличная выработка половых гормонов в период полового созревания.

Однако в подростковом возрасте такое развитие событий встречается достаточно редко – в 1–3 из 100 случаев.

Признаки болезни

По каким признакам можно заподозрить проблемы с щитовидкой у ребёнка?

Валентина, Омск

– Большинство заболеваний щитовидной железы протекают бессимптомно. Особенно если речь идёт об узловой патологии, выявить которую можно в основном с помощью УЗИ (его проходят все дети перед поступлением в первый класс, а также в 14 лет). Однако ряд симптомов, по которым родители могут заподозрить проблему у ребёнка, всё же есть. При гипотиреозе (понижении функции щитовидной железы) это вялость, сонливость, ухудшение памяти, урежение частоты сердечных сокращений, запоры, отёки, сухость кожи, задержка роста и полового развития. При тиреотоксикозе (гиперфункции щитовидной железы) – раздражительность, жалобы на учащённое серд­цебиение, потеря веса, тремор кистей рук. В этом случае нужно обязательно показать ребёнка врачу-эндокринологу.

Ложная тревога?

Во время диспансеризации у моего 7‑летнего сына обнаружили кисту щитовидной железы. Направляют на пункцию. Сомневаюсь: надо ли это делать?

Ольга, Московская область

– Пункции с последующим цитологическим исследованием полученного материала подлежат все узлы, чей диаметр составляет более 1 см. При кистах (узел, заполненный жидкостью) пункция не имеет диагностического значения и может быть выполнена только с лечебной целью (эвакуация содержимого при размере кист более 2–3 см).

Однако у детей 6–7 лет за узел в щитовидной железе нередко принимают различные врождённые аномалии развития органов шеи, которые при УЗИ могут иметь признаки рака щитовидной железы, встречающегося в этом возрасте крайне редко. С такими случаями гипердиагностики и последующим направлением на пункцию и даже на операцию нам, специалистам, к сожалению, приходится сталкиваться сплошь и рядом. Мой вам совет: обратитесь за экспертным мнением в специализированное лечебное учреждение.

Дайте йоду!

Слышала, что каждому ребёнку младшего и школьного возраста нужно обязательно пить препараты йода. Поясните, почему?

Галина, Владивосток

– У детей дефицит потребления йода с пищей вызывает задержку физического развития, снижает интеллектуальную и физическую работоспособность, может привести к появлению диффузного увеличения щитовидной железы – зоба. Йод не накапливается в организме, мы ежедневно должны получать его с водой и пищей, которые в большинстве российских регионов бедны этим микроэлементом, необходимым для полноценной выработки гормонов в щитовидной железе. Избежать дефицита йода можно только при его дополнительном профилактическом ежедневном приёме.

С рождения и как минимум до окончания средней школы я рекомендую всем детям принимать в возрастных дозировках известные препараты калия йодида, в которых содержатся безопасные физиологические дозы этого жизненно важного микроэлемента. Его переизбытка бояться не надо: щитовидная железа захватывает столько йода, сколько ей необходимо для синтеза гормонов.

Нормы ежедневного потребления йода у детей

До 6 лет – 90 микрограммов в день.

От 6–12 – 120 микрограммов в день.

С 12 лет и выше – 150 микрограммов в день.