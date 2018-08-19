Адаптация ребенка в детском саду: советы родителям

Одним из важных этапов развития ребёнка является посещение детского сада, но, к сожалению, не все дети способны сразу адаптироваться к новой обстановке и найти общий язык со сверстниками. Новости СМИ2

Помните, что именно основы общения и взаимопонимания, полученные с детства, становятся залогом успеха и целеустремлённости в будущей, взрослой жизни, поэтому не стоит пускать всё на самотёк и оставлять данную проблему без внимания.

Преодоление страхов

Вполне естественно, что каждый родитель беспокоится о своём ребёнке, однако, порой это беспокойство может быть слишком явным и навязчивым. В таком случае, ребёнок будет ощущать эти страхи и воспринимать поход в садик, как что-то неприятное и опасное. А ведь в ваших и его интересах, чтобы адаптация ребенка в детском саду прошла максимально быстро и без проблем.

Даже если вы переживаете, не стоит показывать это малышу, пусть он чувствует вашу уверенность и одобрение. Расскажите ему, как интересно и весело он проведёт время в детском саду, а не пугайте невкусной кашей, опасными игрушками и злыми детьми.

Режим дня

Чтобы ребёнку было легче адаптироваться к новому распорядку дня, начните постепенно подготавливать его к переменам. Заранее узнайте, во сколько в садике завтрак, обед и полдник, в котором часу начинается и заканчивается тихий час и корректируйте в течение нескольких месяцев режим своего малыша, стараясь максимально приблизить его к тому, который ожидает ребёнка в детском саду. Так он не будет испытывать сильного дискомфорта, а попадёт сразу в привычную среду, где ему не нужно будет перестраиваться, что весьма проблематично в новой обстановке.

Составление меню для ребенка

Вы поможете своему ребёнку, если подготовите его к рациону, ожидающему малыша в детском саду. Поинтересуйтесь, какие блюда чаще всего подают на завтрак и обед и постарайтесь готовить их максимально похожими на те, что делают в столовой.

Если ребёнок отказывается есть, придумайте какую-то интересную историю, которая бы заинтересовала малыша, например, что от манной каши он станет сильнее и сможет защитить понравившуюся ему в саду девочку.

Дети с плохим аппетитом довольно часто не хотят ходить в сад. Родителям, чьи дети относятся к этой категории, нужно заранее поговорить с воспитателем и попросить его не заставлять ребёнка есть, чтобы не отбить у него охоту посещать детский садик.

Болезненное расставание с родителями

Многие дети очень болезненно переносят процесс расставания с родителями на пороге детского сада. Большинство из них уже после выхода из дома, понимая, что вскоре мама уйдёт, пусть всего на несколько часов, начинают плакать и капризничать, а некоторые даже устраивают истерики. Зачастую, они успокаиваются уже спустя несколько минут, после того, как попадут в общество своих сверстников и увлекутся игрой, но процедура прощания повторяется изо дня в день.

Сделать её менее болезненной можно, придумав какой-то особый, необычный ритуал, проводимый мамой и ребёнком по приходу в садик. Так он немного отвлечётся и менее трагично перенесёт этот момент.

Подготовка к общению

Зачастую до садика дети проводят всё своё время с мамой и лишь изредка общаются с другими детьми, попадая в песочницу или на детскую площадку. Некоторые из них сразу находят друзей и собирают вокруг себя много детворы, а некоторые молча стоят в сторонке и боятся общения, всё время прячась за родителей.

Если ваш ребёнок относится ко второму типу, у него могут возникнуть проблемы в детском саду. Чтобы этого не произошло, как можно чаще бывайте с ним в людных местах, старайтесь подталкивать его к общению с детьми, сначала находясь рядом, а потом, постепенно удаляясь, давая возможность малышу самостоятельно играть и общаться.

Если вы примете во внимание советы детских психологов, то адаптация вашего ребенка в детском саду пройдет безболезненно.