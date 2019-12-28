Как психосоматика может поставить крест на обучении в школе (реальная история)

Я всегда знала, что у меня очень мнительный и "тонкой душевной организации" ребенок. С самого начала он не хотел ходить в сад. Он устраивал истерики, рыдал и не успокаивался, и самое главное - часто болел.

Когда у тебя есть возможность оставаться с ребенком дома, да и сад - это не самая необходимая организация, то в общем -то смотришь на все эти болезни скорее как на передышку.

Не надо погружаться в это маниакальное нежелание ходить в сад, не надо слушать с утра до вечера "я не пойду туда". Все дома тихо, мирно и улыбчиво.

Но теперь пришло время школы. И тут уже проблема налицо.

Когда я думала, что сын всё перерастет - я очень сильно ошибалась. Первый класс, где нет никаких оценок - мы еще как-то пережили. Но во втором, где уже есть отметки, переживаем очень тяжело.

Недавно ему надо было выучить правило, а понимание и заучивание неинтересной информации ( согласитесь, что правила русского языка конечно не претендуют на что-то интересное для ребенка 7 лет) - это как попытка понять китайский язык без какой-либо подготовки.

Так вот к вечеру воскресенья , просто на ровном месте он выдал 38,5. Без каких-либо дополнительных симптомов ОРВИ. Зато в понедельник, убедившись, что в школу он не идет и будет сидеть дома к вечеру температура была 36,6.

Всю неделю, что он сидел на больничном, он прекрасно себя чувствовал, не кашлял, не мучайся насморком - нормальный здоровый ребенок.

В субботу утром мы пошли к врачу выписываться. Доктор очень внимательно осмотрела ребенка, дотошно прослушала его со всех сторон - убедилась, что придраться не к чему и дала нам справку.

"Ура - в понедельник в школу" - радовалась я

Но радость оказалась преждевременной.

....

Потому что ровно через 4 часа после осмотра врача сын выдал температуру 38 и мощный кашель.

Как??? как это возможно????

В воскресенье температура держалась 37, 7 и только в понедельник, вновь убедившись, что в школу он таки не пойдет - температура вновь нормализовалась до 36,6 и кашель стал гораздо меньше.

И вот знаете, мне как -то уже страшновато. Уход на домашнее обучение не входит в мои планы. Отправлять ребенка с температурой в школу и ставить эксперименты: психосоматика это или настоящая простуда - тоже как-то не моё.

Как договориться с ребенком, чтобы он ходил в школу? понятное дело, что надо идти к психологу. Но ведь психологу надо время, чтобы разобраться во всем и помочь нам. А что делать с учебой все это время???

Воистину уникальный ребенок мне дарован - он прокачивает все мои психологически слабые стороны)))