«После детоубийства мне становилось очень плохо»: ярославские гинекологи отказываются делать аборты





Как минимум в одном российском городе акушеры-гинекологи встали на защиту жизни. Врачи городской больницы г. Данилова Ярославской области последние несколько лет отказываются делать аборты пациенткам, за исключением необходимости срочно прервать беременность по медицинским показаниям. Российское законодательство сегодня, несмотря на то, что аборт является абсолютным злом как в духовно-нравственном отношении, так и с позиции демографии страны, фактически не дает гинекологу права на отказ здоровой женщине, решившей избавиться от ребенка на раннем сроке. Новости СМИ2 просветительской работе защитников жизни врачебное сообщество постепенно начинает прозревать – в разбираемом нами примере главврач больницы Данилова отказалась каким-либо образом наказывать свою подчиненную.



«Аборт – это убийство, и не важно, на каком сроке это происходит. У каждой души есть своя жизненная программа. Ребенок должен родиться и сделать то или это. И вдруг какая-то женщина решает, что она главнее Господа Бога. И она не хочет, чтобы данная душа выполняла эту программу. Многие мои коллеги понимают, что аборт есть убийство, но вынуждены идти на это», – приводит телеканал «360» слова гинеколога даниловской больницы Натальи Максименко.



Максименко также отметила, что некоторые из тех женщин, кого она отговорила, после приходят и благодарят ее, а сделавшие аборт не могут простить себе этого всю оставшуюся жизнь. Сама Врач прекратила делать аборты около 20 лет назад, так как после каждой подобной операции ей «становилось плохо и морально, и физически». Пациентки сначала скандалили и требовали уволить гинеколога, но после с решением Максименко смирился даже главный врач больницы.



Решение Максименко, врача небольшого городка, где гинекологов можно пересчитать по пальцам, заслуживает уважения. В больницах мегаполисов, к примеру, есть поликлинические отделения, родильные дома, стационары, есть и большой спектр вакансий в коммерческой медицине – то есть у нежелающих проводить аборты имеется право выбора. В медучреждениях небольших населенных пунктов ситуация гораздо сложнее. Российское законодательство считает аборт видом медицинской помощи, при этом врач, отказавшийся оказать такую «помощь» по желанию пациентки, согласно приказам Минздрава и постановлениям Правительства, может быть привлечен к административной ответственности (вплоть до увольнения). С моральной позицией гинеколога или его религиозными чувствами власти не считаются, хотя ст. 28 Конституции РФ прямо говорит: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними».



Известный священник и общественный деятель, протоиерей Всеволод Чаплин поддержал инициативу ярославских гинекологов, назвав ее «одним из шансов полностью остановить аборты».



«Эмбрион – это полноценная личность. И убивать незаконно. Надо добиваться, чтобы врачи имели право на отказ от абортов», – отметил о. Всеволод.



При этом надо отметить, что существует и прямо противоположная позиция, которую в комментарии каналу «360» высказала гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова. Этот врач работает в крупной московской частной клинике, часто мелькает на различных телеканалах. Ее слова очень характерны для новой генерации эскулапов «Большинство пациенток, которые решаются на аборт – малообеспеченные женщины, которым просто не по карману прерывание беременности в частной клинике. Пойдет эта женщина к какой-нибудь бабке и будет у нас повышаться материнская смертность. За счет того, что какого-то врача перемкнуло! Нужно повышать уровень просвещения в плане контрацепции. Он у нас очень низкий. На уровне Гвинеи. Мы светское государство. И мы должны выполнять законы нашего государства. Врач не может отказать в аборте», – заявила Филатова.



Тут все в одном флаконе: и необходимость секспросвета под предлогом профилактики нежелательной беременности, и миф о резком всплеске женской смертности в случае запрета абортов, а также скрытая социальная подоплека: беден – не рожай! Конечно, какие тут проблемы, если государство дает такую возможность, упорно не желая выводить аборты из ОМС. Более того, в одном из постановлений Правительства прошлых лет государство рекомендует (спасибо, что не заставляет!) женщинам делать аборт по социальным показаниям: при лишении матери родительских прав, если мать находится в местах лишения свободы, если муж инвалид первой или второй группы, в случае смерти мужа во время беременности. Как тут ни вспомнить слова теперь уже бывшей главы екатеринбургского комитета по делам молодежи Ольги Гладских подрастающему поколению: «Государство не просило их (родителей) вас рожать…»



Нам остается напомнить, что кабмин продолжает игнорировать распоряжение Президента об оказании поддержки организациям, спасающим генофонд России, а также в упор не видит выступлений Патриарха и многих священнослужителей Русской Православной Церкви о необходимости вывода абортов из ОМС. Предупреждением очередных отчетов либералов из ВШЭ о демографическом провале в 90-е, 2000-е и прочие годы, за которыми обычно следует очередное урезание соцгарантий государства, граждане вынуждены занимаются самостоятельно. Так, в сообществе «ВКонтакте» «Врачи за жизнь» уже более 6000 участников, не теряющих надежды на то, что социальная политика нашей страны в полной мере будет просемейной и народосберегающей.



Иван Ваганов, РИА Катюша