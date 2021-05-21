ЕГЭ приговаривают к «высшей мере»

Прошло уже двадцать лет фактически, как Единый госэкзамен стал неотъемлемой частью российской системы образования. Однако споры вокруг него не утихают до сих пор.

Так, последнее социологическое исследование на эту тему, проведенное аналитиками сервиса SuperJob, показало, что практически семь из десяти жителей страны (68%) относятся к практике тестовой проверки знаний выпускников отрицательно и выступают за ее отмену.

Однако 16% респондентов воспринимают ЕГЭ исключительно положительно. Их главные аргументы — минимизация коррупции при поступлении в вузы, возможность объективного сравнения качества школьного образования в разных регионах и школах. Также они назвали ЕГЭ социальным лифтом для талантливых абитуриентов из провинции.

Между тем, опрос показал снижение числа сторонников госэкзамена среди родителей 11-классников: в 2011 году таких было 26%, сегодня — лишь 15%.

Напомним, эксперимент с внедрением Единого госэкзамена начался в 2001 году. Предполагалось, что такой способ проверки знаний уничтожит коррупцию в школах и вузах, а также откроет дорогу в самые престижные учебные заведения страны талантливым детям из глубинки.

Примерно так, во всяком случае, аргументировал необходимость введения ЕГЭ автор идеи Владимир Филиппов, возглавлявший на тот момент Министерство образования РФ.

Обязательной частью отечественной системы образования тестовый госэкзамен стал в 2009 году. Что, однако, не уменьшило, а, скорее, увеличило число его противников. Причем критикуют, а то и выступают за полную отмену ЕГЭ не только простые граждане, но также представители научного сообщества и политики.

Например, вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что в России необходимо вернуться к традиционному образованию, поскольку нынешнее — «с заполнением клеточек на экзаменах» — не поможет «воспитать поколение, которому не страшно будет передать страну». Об этом он написал у себя в Телеграм-канале.

Его поддержал зампредседателя комитета ГД по образованию и науке Максим Зайцев.

По мнению парламентария, «система себя не оправдала», поскольку при подготовке к ЕГЭ педагоги нацеливают учащихся не на освоение знаний, а на получение высоких баллов. Он тоже предлагает вернуться к традиционному формату, однако сомневается, что это может случиться в ближайшей перспективе.

Почему формат Единого государственного экзамена, который, казалось бы, вводился с благой целью, до сих пор вызывает в обществе столько споров?

Вопрос этот «СП» адресовала первому зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке (фракция КПРФ) Олегу Смолину:

— На самом деле, результаты опроса меня не удивляют, хотя соотношение сторонников и противников бывало и хуже для ЕГЭ. Что касается нашей позиции, то в афористической форме ее можно выразить так: ЕГЭ должен быть приговорен к высшей мере реформирования или совершенствования.

Если же говорить серьезно, то двадцать лет назад, когда эксперимент только начинался, мы предупреждали, что вреда от него будет больше, чем пользы. Поэтому глас народа — это глас Божий.

Хочу также напомнить, что мы многократно вносили мягкие законопроекты о том, чтобы перенести ЕГЭ в добровольный режим. С тем, чтобы дать выпускникам и абитуриентам вузов право выбора - сдавать единый или классический экзамен. По нашим прикидкам, по крайней мере, половина выбрала бы второй вариант.

ЕГЭ нанес много вреда российскому образованию. И цена его — я имею в виду, цена жизненная, а не финансовая — очень высока. Хотя и финансовая, если посчитать репетиторов, тоже немаленькая.

«СП»: — Поясните.

— Проблема заключается в том, что в выпускных классах ребята начинают готовиться только по тем предметам, которые им предстоит сдавать на ЕГЭ — отсюда в целом серьезные пробелы в знаниях. Результат — они получают аттестат о среднем образовании без самого среднего образования. А соцопросы потом показывают, что каждый третий у нас считает Солнце спутником Земли. Примерно столько же думают, что антибиотики убивают не только бактерии, но и вирусы. Еще больше — что вся радиоактивность на Земле искусственного происхождения.

Что касается исторических знаний, то там ситуация, пожалуй, еще хуже. Большинство, например, уверены, что в 1917 году царя свергли большевики, а многие не знают даже наших союзников и противников в мировых войнах, за исключением, разве что, Гитлера.

Поэтому мы разделяем отношение граждан России к ЕГЭ — интуиция народ не обманывает. И предлагаем в очередной раз рассмотреть версию перевода Единого госэкзамена в добровольный режим.

«СП»: — Ваша инициатива кого-то не устраивает?

— До сих пор все наши законопроекты откланялись по команде правительства РФ. Хотя недостатки ЕГЭ признают большинство серьезных экспертов, начиная с Виктора Садовничего (ректор МГУ — ред.), заканчивая, многими академиками Российской академии образования.

Поэтому я думаю, в ближайшее время отмена ЕГЭ проблематична. Но рано или поздно — повторяю — он должен быть приговорен к высшей мере реформирования.

Политолог Юрий Светов придерживается в данном случае иного мнения:

— Наша система народного образования издергана реформами и бесконечными преобразованиями. Ничему не дают устояться — примут, отменят, потом начинают придумывать еще что-то новое.

Ключевая функция ЕГЭ была — уравнять шансы молодежи по всей стране на получение качественного высшего образования. И, как мне представляется, эту функцию он выполняет.

Я смотрел отчеты по статистке, кто поступает в вузы у нас в Петербурге. Очень много людей из самых разных, очень далеких регионов России. И это вызывает определенное недовольство родителей петербургских школьников. Потому что возрастает конкуренция. Раньше по самому факту, что ты петербуржец, у тебя уже было преимущество на поступление в вуз. Сейчас это нужно доказывать своими знаниями за время учебы в школе.

Поэтому с моей точки зрения, ЕГЭ, скорее, положительное явление в нашей жизни, чем отрицательное.

«СП»: — Была еще одна цель — побороть коррупцию. Она, по-вашему, достигнута?

— Вопрос о коррупции при поступлении в вузы стоял, действительно, очень остро, в том числе в советское время. Сейчас на эту тему гораздо меньше разговоров.

Да, он перешел в другую плоскость — в каких-то школах могут накручивать результаты, помогая ученику иметь более высокие баллы для поступления. Но все-таки этого стало меньше. И мне кажется, по меньшей мере, на ближайшие десять лет ЕГЭ должен оставаться. Его надо совершенствовать, усиливать контроль, смотреть за тем, чтобы реально шансы были равные. Но не надо трогать эту систему. Свои достоинства она нарабатывает не сегодня, не завтра, а за достаточно долгий период времени.

Сегодня у абитуриента есть шанс поступить практически в любой вуз страны. И нет нужды ходить на платные подготовительные курсы.

У нас в Ленинграде всегда это было, что скрывать, хочешь поступить на определенный престижный факультет университета или другого института, начинай посещать курсы подготовки. Плати за это деньги. И потом, возможно, на экзамене ты попадешь к тому педагогу, у которого занимался.

Поэтому повторю: ЕГЭ при всех его недостатках, дает больше шансов получить качественное высшее образование людям со всей России. Все-таки система высшего образования принадлежит не только Москве, Петербургу или Екатеринбургу, она — часть нашего общего Отечества. И где бы ребенок ни оканчивал школу, он должен иметь шансы поступить в тот вуз, куда его тянет.