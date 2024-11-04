Эпидемия миопии. Врач рассказал, как затормозить ухудшение зрения у детей

По данным китайских учёных, Россия заняла третье место по распространённости миопии среди молодежи (на первом месте Япония, на втором — Южная Корея). Как защитить детские глаза? Об этом рассказал ассистент кафедры офтальмологии имени академика А. П. Нестерова лечебного факультета РНИМУ им. Новости СМИ2 Николай Фомин.

Юлия Тутина, aif.ru: В России действительно так распространена миопия или дело в том, что её рано выявляют?

Николай Фомин: Согласно приложению № 1 к порядку проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 г. N 514н, профилактический осмотр офтальмологом осуществляется в первый месяц с момента рождения, в 12 месяцев, затем в три года и далее в 6, 7, 10, 13, 15, 16 и 17 лет. Это при отсутствии какой-либо патологии. При необходимости при выявлении отклонений врач корректирует периодичность осмотров и назначает соответствующее лечение. С учетом многофакторного патогенеза заболевания, данная схема периодических осмотров позволяет своевременно выявить заболевание и начать соответствующее лечение. Распространенность миопии среди детей в Российской Федерации действительно достаточно велика и растет с каждым годом. Не согласен с понятием «рано выявляют», диагностировать заболевание надо своевременно, чтобы были минимальны последствия и снижения качества жизни в будущем. Собственно, для этого и составлена такая схема периодических профилактических осмотров. Стоит отметить, что по приложению № 2 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 октября 2012 г. № 442н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты» количество штатных единиц (должностей) в кабинете детского врача-офтальмолога на 10000 населения равно 1, а в кабинете охраны зрения эта цифра снижается до 0,5 (приложение № 8). Эти цифры не настолько велики, чтобы можно было говорить о гипердиагностике.

— Миопия в детском возрасте в большей степени зависит от образа жизни (например, увлечение компьютерными играми) или других факторов?

— Как уже писал ранее, миопия — многофакторное заболевание. Согласно теории профессора Э. С. Аветисова, существуют основные и сопутствующие факторы развития миопии. Основные — ослабленная аккомодация, наследственная (генетическая) предрасположенность и ослабление опорных свойств склеры; сопутствующие — ранние и интенсивные зрительные нагрузки на близком расстоянии, использование компьютеров и гаджетов, недостаточное физическое развитие, эндокринные изменения в организме в период полового созревания, недостаток кальция, гиповитаминоз, снижение иммунитета, коэффициент Ра/рост <0,45, (где Ра — среднее динамическое давление), неблагоприятная экология, неправильное питание, усиление катаболических процессов в соединительной ткани (возрастание активности гиалуронидазы сыворотки крови, увеличение экскреции гликозаминогликанов и коллагена, повышение уровня свободного оксипролина крови).

— Кажется, что 10–15 лет назад миопия тоже была значительно распространена. Наступит ли такое будущее, когда близорукими станут все?

— Чтобы наступила такая ситуация, нужно, чтобы на абсолютно всех детей действовали абсолютно все факторы — и основные, и сопутствующие. С учетом разнообразия генетического фонда нашей страны, а также геокультурного распределения населения, не думаю, что мы когда-либо с этим столкнемся. Будет только расти контраст в рамках процентного соотношения между жителями мегаполисов и крупных городов в сравнении с малонаселенными и отдаленными поселениями.

— О каком падении зрения в среднем идёт речь (не видит надписи на расстоянии 100 м или не видит школьную доску с первой парты)?

Согласно классификации Э. С. Аветисова, по течению заболевания миопия может быть:

а) стационарной,

б) медленно прогрессирующей (менее 1,00 диоптрии в год)

в) стремительно прогрессирующей (1,00 и более диоптрии в год).

Если оценивать «по-простому», то есть как это будет замечать пациент, то прогрессия — это когда приходится менять очки по крайней мере раз в год, потому что в старых уже плохо видно.

— Как помочь ребёнку сохранить остроту зрения?

— Вопрос немного некорректно задан. Скорее всего, имелось в виду как затормозить прогрессирование заболевания. Ответ. Во-первых, это соблюдение режима зрительной нагрузки (например, в возрасте от 3 до 7 лет рекомендуется использовать электронные устройства не более 15 минут в день). Если у ребенка все-таки стоит диагноз миопия — это регулярный осмотр у офтальмолога. При наличии прогрессирующей близорукости это один раз в шесть месяцев, при стационарной — один раз в год. Думаю, очевидным является тот факт, что помимо того, что надо прийти на примем к офтальмологу, нужно еще соблюдать все рекомендации врача, это касается как правильного использования средств оптической коррекции, так и иных методов лечения. Все это в совокупности поможет сохранить качество жизни пациента на максимально длительный период с развитием минимального количества осложнений.