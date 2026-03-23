Соберите все ингредиенты для приготовления салата с пекинской капустой, курицей и сухариками. Куриное филе и яйца заранее отварите и остудите. Яйца варите минут 7-8 в кипящей воде, а мясо - около 20 минут, добавив соль по вкусу.

Сваренное и остывшее куриное филе разберите на волокна или нарежьте тонкой соломкой. Пекинскую капусту нашинкуйте.

В подходящую глубокую посуду сложите нарезанную курицу и капусту.

Красный лук почистите и мелко нарежьте кубиками, всыпьте его в салат.

Твердый сыр и сваренные куриные яйца натрите на мелкой терке и выложите в салат.

Все полейте майонезом, посолите и поперчите, перемешайте.

Белый хлеб (багет) нарежьте маленькими кубиками и обжарьте на сковороде до румяности. В процессе обжаривания сбрызните сухарики оливковым маслом, перемешайте, так они станут вкуснее.

Румяные хрустящие сухарики добавьте в салат.

Салат с пекинской капустой, курицей и сухариками сразу подавайте к столу - это вкусно и сытно.

Приятного вам аппетита!

