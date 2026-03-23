РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leonid PlиGin
    Чёртов выродок этот Кравцов! Гнать его надо поганой метлой из образования и из России! Где, в какой стране ещё есть н...Цифры-фасады, мех...
  • Александр Данилов
    Во времена СССР, это была естественная и обязательная процедура. Ни кто от этого не умирал!!!Почему прививки м...
  • Александр Гуреев
    Что за пидар всю эту галиматью написал. По 10 раз каждый абзац повторять, тупорылый.«Мне сказали, что...

Салат с пекинской капустой, курицей и сухариками

Удачное сочетание пекинской капусты с курицей и сухариками делает такой салат популярным за праздничным столом и не только. Сыр и яйца придают блюду легкость и сытность, а красный лук - яркую пикантность. Для заправки подойдет как майонез, так и натуральный йогурт, если вы на диете.

Ингредиенты

Пекинская капуста - 150 г

Куриное филе (отварное) - 150 г

Яйца куриные - 1-2 шт.

Твердый сыр - 50 г

Майонез - 50 г

Белый хлеб - 50 г

Красный лук - 40 г

Оливковое масло - 30 г

Соль, черный перец - по вкусу

  • 200 кКал
  • 0 ч. 35 мин.
  • Б: 10.88
  • Ж: 14.49
  • У: 5.57

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите все ингредиенты для приготовления салата с пекинской капустой, курицей и сухариками. Куриное филе и яйца заранее отварите и остудите. Яйца варите минут 7-8 в кипящей воде, а мясо - около 20 минут, добавив соль по вкусу.

 

Фото 1

 

 

Сваренное и остывшее куриное филе разберите на волокна или нарежьте тонкой соломкой. Пекинскую капусту нашинкуйте.

 

Фото 2

 

 

В подходящую глубокую посуду сложите нарезанную курицу и капусту.

 

Фото 3

 

 

Красный лук почистите и мелко нарежьте кубиками, всыпьте его в салат.

 

Фото 4

 

 

Твердый сыр и сваренные куриные яйца натрите на мелкой терке и выложите в салат.

 

Фото 5

 

 

Все полейте майонезом, посолите и поперчите, перемешайте.

 

Фото 6

 

 

Белый хлеб (багет) нарежьте маленькими кубиками и обжарьте на сковороде до румяности. В процессе обжаривания сбрызните сухарики оливковым маслом, перемешайте, так они станут вкуснее.

 

Фото 7

 

 

Румяные хрустящие сухарики добавьте в салат.

 

Фото 8

 

 

Салат с пекинской капустой, курицей и сухариками сразу подавайте к столу - это вкусно и сытно.

 

Фото 9

 

 

Приятного вам аппетита!

 

Фото 10

 

 

Фото 11
Ссылка на первоисточник
наверх