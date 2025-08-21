7 занятий на свежем воздухе для летних вечеров

Летние каникулы – прекрасное время для детей. Они могут изучать что-то новое для себя, находить новые увлечения или просто отдыхать перед следующим учебным годом. По мере того, как погода становится жарче, детям становится труднее выходить на улицу днем.

Многие родители также не выпускают детей гулять днем, опасаясь теплового удара и других неприятностей. Возможно, в таких случаях у вас возникает соблазн позволить ребенку целый день смотреть телевизор или играть в компьютерные игры. Но это не очень хорошая идея. Вы можете придумать для ребенка намного более интересные занятия.

7 занятий для летних вечеров для вас и ваших детей

Мы слишком недооцениваем летние вечера. Вечером солнце не такое палящее, воздух прохладнее, и начинает веять ветерок. Это время хорошо проводить на улице, а не перед телевизором. Рассмотрим несколько занятий, которые помогут вам укрепить эмоциональную связь с ребенком.

1. Катайтесь на велосипедах

Вечерние прогулки на велосипедах – это отличное занятие, которое понравится и вам, и вашему ребенку. Вы не только получите удовольствие от катания на велосипеде, но и внесете свой вклад в физическое развитие ребенка. Также вы можете поощрять ребенка кататься с друзьями, а сами заняться в это время своими делами.

2. Выезжайте на природу и смотрите на звезды

Ребенку несомненно понравится идея не спать всю ночь. Чтобы превратить эту идею в интересное занятие, соберитесь всей семьей и смотрите на звезды. Вы можете выехать на выходные на природу за город.

Если вы живете в частном доме, вы можете поставить палатку во дворе. Возьмите с собой еду и напитки. Расскажите ребенку о звездах и планетах и научите находить на небе созвездия.

Если ваш ребенок любит приключения, и вы видите, что ему нравится такое занятие, вы также можете рассказывать ему страшные истории.

Если вы решили провести летнюю ночь с ребенком на открытом воздухе, подумайте о защите от комаров. Используйте репелленты или кремы от насекомых – и ничто не сможет испортить ваше приключение.

3. Сделайте своими руками кормушку для птиц

От жары страдают не только люди, но и животные. Мы можем найти себе убежище в тени, когда на улице жарко, а животные – нет. Птицы часто перелетают с места на место в поисках воды. Один из способов научить ребенка состраданию – помочь ему сделать кормушку для птиц. Вы можете повесить ее на балконе и наполнить кормом или водой.

Это отличный способ провести время вместе с ребенком и создать что-то вместе своими руками. Позвольте ребенку разукрасить кормушку, как ему нравится.

4. Устройте пикник в парке

Ранний вечер – это прекрасное время для того, чтобы отправиться на природу. Возьмите с собой немного еды для перекуса, бадминтон или мяч. Не забудьте о головных уборах и солнцезащитном креме. Открытая местность не только позволит ребенку побегать и свободно поиграть, но и даст вам немного времени, когда вам не нужно будет присматривать за ним. Возьмите с собой книгу и почитайте, пока ребенок играет.

5. Сходите на пляж

Купание и плавание – хорошее занятие для летнего вечера. Дети любят купаться, кроме того, они проявляют физическую активность, что очень полезно для здоровья. Купаться вечером лучше, чем утром. Солнце садится медленнее, чем поднимается, поэтому вероятность того, что он обгорит на солнце или получит тепловой удар, ниже. Купание – это отличный способ охладиться в конце жаркого дня.

6. Играйте в бадминтон или бросайте фрисби

Поделитесь на две команды и сыграйте всей семьей в бадминтон. Подобные игры помогают родителям сблизиться с детьми. Точно так же вы можете поиграть с фрисби на детской площадке или в ближайшем парке. Так вы и ваш ребенок будете проявлять физическую активность, не чувствуя усталости от жары. Чтобы защитить ребенка от укусов комаров, возьмите с собой репелленты или кремы от насекомых.

7. Играйте с ребенком в прятки

Детям интереснее играть в прятки вечером, когда садится солнце. Вечером искать тех, кто спрятался, становится труднее, и от этого играть становится интереснее. Позвольте ребенку подольше поиграть со сверстниками вечером. Но при этом убедитесь, что он не уйдет со двора, и вы будете знать, где он находится.

Рассмотренные занятия позволят ребенку не просиживать все время на каникулах перед телевизором или компьютером, и дадут ему возможность поддерживать физическую активность. Укрепляйте эмоциональную связь с ребенком и просто весело проводите время.