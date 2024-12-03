Как вырастить ребенка добрым (но сильным)

Что касается работы, то и там умение сочувствовать, оставаться человечным может быть полезными. Хорошие отношения в коллективе повышают результативность труда, эффективность сотрудников.

Доверие к людям и миру в целом закладываются в очень раннем возрасте, в тесных отношениях между ребенком и его близким окружением, в первую очередь, матерью. Важно, чтобы мама транслировала малышу: «Я тебя люблю, принимаю всего, какой ты есть – и когда ты радостный и добрый, и когда ты рассерженный и злой. И с успехами, и с неудачами – я тоже тебя принимаю и люблю».