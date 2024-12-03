Как вырастить ребенка добрым (но сильным)

Доверие к людям закладывается в раннем возрасте
Добрый человек имеет больше шансов на успех в личных отношениях. Он мягкий, сочувствующий, сопереживающий другим, отзывчивый. С таким приятно иметь дело. Он умеет поддержать в сложную минуту, мягко сгладить конфликтную ситуацию.
В современном мире отношения между людьми так же важны, как и раньше. И сложно представить счастливым человека одинокого, не имеющего близких отношений (семьи, друзей).
Что касается работы, то и там умение сочувствовать, оставаться человечным может быть полезными. Хорошие отношения в коллективе повышают результативность труда, эффективность сотрудников.
Доверие к людям и миру в целом закладываются в очень раннем возрасте, в тесных отношениях между ребенком и его близким окружением, в первую очередь, матерью. Важно, чтобы мама транслировала малышу: «Я тебя люблю, принимаю всего, какой ты есть – и когда ты радостный и добрый, и когда ты рассерженный и злой. И с успехами, и с неудачами – я тоже тебя принимаю и люблю».
Впоследствии ребенок также сможет принять все свои грани и не будет тотально зависеть от оценок окружающих. Он будет настроен не только на успех, но и на сострадание, сопереживание к ближнему.
Читайте больше сказок
Считается, что доброго человека проще «продавить», навязать ему свои желания. Он кажется слабым, не способным отстаивать свои интересы. Но на самом деле, слабость и доброта не всегда сопутствуют друг другу.
Добрый человек – не тот, который все позволяет другим. Это тот, кто умеет отзываться на чужую боль, с теплом и любовью относится к миру и окружающим людям вокруг. Вспомним русские народные сказки, в них масса примеров русских богатырей, которые имели доброе сердце, но и умели защитить свою родину от врагов.
Именно младший («слабый») сын в сказках разных народов мира чаще всего спасал красавицу, родителей или целое царство. И одной из причин его удачи было умение приходить на помощь нуждающимся. А еще – он не боялся сам просить о помощи, показать свои уязвимые стороны, довериться.
Устанавливайте границы и правила
В психологии есть термин «границы», они есть у каждого. Хорошо, когда человек умеет свои границы, свою территорию чувствовать и защищать в случае необходимости. Для этого необходим контакт со своей внутренней силой (агрессивностью).
Родителям важно научиться соблюдать баланс между добрым отношением к детям и твердостью. Наша твердость проявляется в требовании соблюдать правила, по которым мы сами живем и по которым живут наши дети. Через нашу настойчивость в соблюдении правил дети учатся чувствовать и соблюдать границы допустимого, границы своих возможностей. Когда эти границы хорошо простроены, ребенку спокойно, так как мир предсказуем.
Например, ребенок, который знает, как построен его день, в какой момент он спит, в какой гуляет, когда играет и когда убирает за собой, способен спокойно выполнять эти требования изо дня в день. В то время как малыш, у которого каждый день проходит в разных режимах, который может иногда убирать игрушки, а иногда – нет (и мама то ругается, то помогает, а то не обращает на это внимания), не может быть до конца уверен в том, как пройдет его день именно сегодня. И он раз за разом будет проверять ваши границы.
Учите личным примером
Как еще воспитать в ребенке доброту, но в то же время не подавить его внутреннюю силу? Дети учатся у своих родителей. Лет до 7 ребенок воспитывается через подражание. В этом смысле совершенно неважно, что вы ему говорите, важно, какой пример своим поведением вы ему показываете. Насколько вы сами добры к нему, к своим близким, к людям и миру вокруг нас.
Заведите питомца
Если не брать в расчет патологические случаи жестокого обращения с животными, то хорошо, если у ребенка появится питомец, за которым он будет с удовольствием наблюдать, а впоследствии и ухаживать. Только очень важно обсудить приобретение животного на семейном совете и решить, что хорошо для всех – рыбки, хомяк, черепаха, улитки, попугайчики или кто-нибудь покрупнее.
У ребенка появится возможность принять питомца как нового члена семьи, а взрослые покажут ему пример заботы и ухода за братьями нашими меньшими. Со временем помимо интереса появляется еще и ответственность, привязанность к зависящему от него созданию, и это также влияет на формирование доброго отношения и любви к окружающим.
Что делать, если ребенок растет «злым»
Есть разница между качествами человека, такими как отзывчивость, доброта, и кратковременными эмоциональными состояниями, например, раздражением, злостью, недовольством, капризами. Часто родителям кажется, что, если их ребенок, например, жадничает или злится, это необходимо сразу искоренять, потому что он растет «плохим» или «злым» человеком.
Не запрещайте детям сердиться
На детской площадке, в игре дети учатся выстраивать отношения, общаться, справляться со сложными ситуациями, договариваться. И учат их родители.
Если вы запрещаете ребенку пробовать разные способы поведения, осуждая его агрессивные проявления, то и во взрослой жизни ему будет сложно предъявлять свое недовольство чем-то, например, низкой зарплатой при высокой степени занятости.
Вместо категоричных запретов или указаний, что делать, можно показать ребенку, как вы, взрослые, умеете действовать. Например, попробовать договориться об обмене игрушками, проявить сочувствие к ребенку, которому игрушка не досталась, поддержать того, кто не может поделиться, признав, что и впрямь сложно отдать свое, пусть даже на время.
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