Младший подростковый возраст: особенности

Младший подростковый возраст – один из сложнейших этапов развития ребенка. Однако чаще всего особенности этого этапа не рассматриваются отдельно, а включаются в общую характеристику периода полового созревания. Автор же обращается к психофизиологическим особенностям перестройки организма, определяющим физиологическую и психологическую адаптацию, эффективность познавательной деятельности детей именно этого возраста.

По данным исследований

Принято считать, что в подростковом возрасте происходят неблагоприятные изменения, снижающие возможности физиологической и психологической адаптации и ухудшающие когнитивные возможности подростков. Исследования последних лет убедительно показывают, что изменения, связанные с нейроэндокринной перестройкой организма, не столь однозначны, есть не только негативные, но и позитивные изменения, и они различны на разных этапах полового созревания.

В последние годы сотрудники ИВФ РАО ведут комплексные системные исследования развития детей 11–12 лет, и это позволяет рассмотреть несколько аспектов развития этих детей, наиболее значимых для успешной организации обучения и воспитания:

• состояние физического и психического здоровья;

• адаптивные возможности организма;

• функциональное развитие мозга и познавательной деятельности.

Важность выделения этих аспектов определяется резкой интенсификацией учебного процесса, ростом учебной и внеучебной нагрузки, нарушениями режима, снижением двигательной активности. Всё это вызывает выраженное утомление, повышенную тревожность, создает условия для возникновения неврозоподобных расстройств.

Особенности здоровья младших подростков

Почему мы прежде всего обращаем внимание на состояние физического и психического здоровья?

Школьные факторы риска, такие как нерациональная организация учебного процесса, неадекватные методики и стрессовая тактика педагогических воздействий, могут оказывать более выраженное негативное влияние на познавательную деятельность и поведение ребенка, чем внутренние эндокринные перестройки в организме (на практике анализу этих проблем не уделяется должного внимания, а проблемы учебы и поведения списываются на сложности полового созревания).

К сожалению, среди одиннадцати — двенадцатилетних подростков только 20–25% здоровых (1 группы здоровья), а это значит, что нарушения режима и перегрузки резко снижают когнитивные возможности, работоспособность и являются основой школьных трудностей. Каждый пятый ребенок 11–12 лет испытывает повышенную и высокую степень тревоги по отношению к проверке знаний и высокую степень так называемого социального стресса изза страха не соответствовать ожиданиям окружающих.

Вторая причина тревоги – трудности в обучении. Наиболее значительным фактором, вызывающим отрицательные эмоции у младших подростков, продолжает оставаться школьная жизнь. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих выражен сильнее у девочек 12 лет, чем у мальчиков. До 30% детей 11–12 лет постоянно чувствуют собственную неадекватность, неполноценность, не уверены в правильности своего поведения.

У девочек более выражены общая тревожность в школе, страх самовыражения, страх ситуации проверки знаний, низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, а у мальчиков – переживание социального стресса.

Эти данные прежде всего говорят о неадекватности требований и психологическом дискомфорте, связанном с давлением и непониманием взрослых. Известно, что тревожность провоцирует низкую самооценку, что закрепляет эффект неудачи, непреодолимости возникающих проблем. В подростковом возрасте часто отмечаются гипертония, головокружения, вегето-сосудистая дистония, нарушения сна, что, наряду с повышенной возбудимостью, отражает неустойчивость состояния нервной системы, ее повышенную чувствительность.

Адаптационный потенциал младших подростков

Возраст детей 11–12 лет является своего рода транзиторным и представляет собой период перехода от финальной стадии второго детства (преимущественно мальчики) к дебютной стадии пубертата (преимущественно девочки). Именно в этом возрасте фактически во всех органах и системах развивающегося организма несинхронно интенсифицируются перестроечные процессы, нарушающие эффективность относительно устойчивой ранее системы адаптации. Подобный сценарий развития предполагает соответствующие изменения в ключевых механизмах, обеспечивающих адаптационный потенциал подростков в изменившихся условиях функционирования организма. Важно отметить, что по физиологическим показателям проявляются половые различия, свидетельствующие о большей устойчивости девочек этого возраста к стрессирующим факторам по сравнению с мальчиками этого же возраста.

В то же время реакция организма детей 11–12 лет на умственные и физические нагрузки свидетельствует о напряжении механизмов адаптации. Примерно у 30% детей отмечен неблагоприятный характер адаптации мозгового кровообращения при умственных нагрузках. Следует подчеркнуть, что в эксперименте использовались краткосрочные (10 минут) пробы умственной нагрузки. Это позволяет предположить высокий риск нарушений мозгового кровообращения при учебной перегрузке у детей 11–12 лет.

Функционирование мозга в младшем подростковом возрасте

Физиологические изменения, происходящие в организме младших подростков, связаны, прежде всего, с активным выделением половых гормонов. Причем в этом возрасте еще не регулируется их секреция, и такая неограничиваемая секреция оказывает влияние на созревание различных структур мозга и все познавательные процессы.

Под влиянием гормонов существенно возрастает активность глубинных структур мозга, определяющих произвольную регуляцию (развитие управляющих функций). Считается, что подростки несдержанны, импульсивны, плохо контролируют свои реакции и поведение. Однако современные данные по этому вопросу противоречивы. По мнению одних исследователей, начало подросткового возраста – это период завершения развития управляющих функций, а значит, этих явлений уже не должно быть.

Другие считают, что контроль импульсивных реакций в 11–12 лет, развитие управляющих функций продолжается вплоть до взрослого возраста, а ослабление контроля проявляется только в тех ситуациях, когда стимул оказывается эмоционально привлекательным. Эти же исследования не подтверждают представление о том, что рискованное поведение подростков объясняется снижением контроля импульсивных реакций.

Очень интересными являются результаты исследований еще одного компонента управляющей функции – способности к выработке стратегии деятельности (планирования), так как в этом возрасте к подростку предъявляются довольно высокие требования, связанные с планированием и стратегией собственной деятельности. В специальных исследованиях изучалось влияние способности детей предвидеть долгосрочные последствия своих действий на выбор стратегии действий. Оказалось, что вплоть до двенадцатилетнего возраста способность к предвидению последствий в будущем остается незрелой. Дети до 12 лет выбирали стратегию, сулящую мгновенный ощутимый результат, несмотря на ее неэффективность в долгосрочной перспективе, т.е. они не способны оценить долгосрочные последствия своего выбора.

Не сформирована у них и система контроля своих ошибок. Это во многом объясняет сиюминутность реагирования, неспособность младших подростков предвидеть определенные последствия своих действий. Понятно, почему в профилактической работе с подростками неэффективна опора на отдаленные (даже самые страшные) последствия использования наркотиков, алкоголя, табака. Незрелость системы контроля и доминирующее желание удовлетворить свои потребности определяет и легкость формирования любого рода зависимостей (компьютерной, от психотропных веществ).

Интересно, что у подростков (по данным специальных исследований реактивности отдельных структур мозга) реакция на неудачу меньше, чем у взрослых, а чувствительность на поощрение и наказание меняется на протяжении подросткового возраста. Чувствительность к поощрению возрастает в период от 10 до 13 лет и доминирует над чувствительностью к наказанию. Это важно учитывать при выборе взрослыми тактики взаимодействия с подростками, объясняет неэффективность использования строгих мер воздействия.

Для подростков характерен поиск новых ощущений, нового опыта, новой информации, что при низком уровне контроля, склонности к импульсивным реакциям и относительной незрелости механизмов когнитивной деятельности (т.е. обеспечения логического, обоснованного и осознанного выбора) создает зону риска в проявлении эмоций, выборе информации, поведении.

Превалирование «хочу» (причем сию секунду) над «надо» затрудняет включение подростка в повседневную стандартную рутину действий и деятельности. Позитивное подкрепление, повышение эмоциональной значимости деятельности, формирование внутренней познавательной мотивации, интерес, увлеченность дают хороший результат.

Изучение особенностей функционирования так называемого социального мозга (особых функционально интегрированных систем ряда структур мозга) в подростковом возрасте сегодня очень актуально. Основной функцией социального мозга является способность реагировать на окружение – понимать мысли, чувства, эмоции окружающих людей, их намерения в основном по невербальным знакам общения (движениям, мимике, выражению глаз).

Считается, что созревание социального мозга у подростков, даже после завершения полового созревания, не достигает уровня зрелости взрослого человека.

Поэтому не стоит удивляться отсутствию чувствительности, слабости ответных реакций, непониманию чувств других и зацикленности на себе. Нотации с требованиями встать на место другого не дают никакого результата, так как подростки имеют низкую степень сочувствия и необходимы усилия, чтобы проникнуться ситуацией.

Не менее интересны исследования, характеризующие реакцию социального мозга на влияние сверстников, их одобрение, принятие в группу. Эти влияния проявляются уже в возрасте, предшествующем пубертату (с 10 лет). Зависимость от сверстников в подростковом возрасте, по мнению ряда исследователей, становится почти патологической, и происходит это на уровне нейрохимических реакций, что объясняет высокую значимость одобрения сверстниками даже самых рискованных поступков.

К размышлению взрослых

Эти данные заставляют по-иному посмотреть на отношение и педагогов, и родителей к окружению подростка. Недовольство тем, с кем дружит подросток, негативные оценки друзей, запреты на общение могут дать результат, прямо противоположный ожидаемому. При этом апеллирование к рассудку – бессмысленно, а раздражение и гнев взрослых способны вызвать ответную агрессию, нежелание даже обсуждать проблему.

Высокая чувствительность организма, неустойчивость функционального состояния, незрелость механизмов контроля, склонность к рискованному поведению, высокая привязанность к сверстникам и зависимость от их мнения создают комплекс проблем во взаимодействии взрослых с подростками в тех случаях, когда взрослые не учитывают эти особенности.

Значимость для подростка мнения сверстников определяет и тактику разрешения всех конфликтов и обсуждения любых проблем. Это возможно только один на один (никогда в классе или в присутствии сверстников), иначе всё будет восприниматься в штыки.

Я не раз обсуждала особенности подростков и тактику взаимодействия с ними как с учителями, так и с родителями. Приходится признать, что большинство взрослых не готовы, не хотят учесть эти особенности и изменить тактику общения.

«Почему я должна ломать себя?» – спросила меня недавно опытная учительница, которая пожаловалась на «ужасных шестиклассников», для которых «нет авторитетов», которые делают «только то, что им интересно», а «на последних уроках лентяйничают». Это достаточно точное описание особенностей младших подростков, для которых действительно нет авторитетов по праву старшинства; для которых важнее всего мнение сверстников; которые не лентяйничают, а просто не имеют сил активно работать на последних уроках (часто это седьмые уроки или факультативы). Не менее четко проявляется негативный настрой учителя. Налицо конфликт между педагогом и детьми, но причина конфликта в этом случае – не дети, а проблемы профессиональной компетентности педагога.

Подростков легко увлечь и заинтересовать, они с радостью включаются в общие дела, а в ожидании успеха готовы горы свернуть. Они с благодарностью откликаются на похвалу и бескорыстное желание помочь. Они готовы всё обсуждать и обо всем рассуждать, если их внимательно и с уважением слушают, если прислушиваются к их желаниям, если ценят их мнение. Они всегда готовы к общению с интересным, спокойным и доброжелательным собеседником. Важно, чтобы такие взрослые рядом с подростком были.

Характеристики поведения взрослых, которые разрушают взаимодействие с подростками

• Негативная установка – негативный настрой взрослого на трудное, конфликтное общение, на сложный, а главное, бесполезный разговор. Отрицательное мнение о ребенке или ситуации, которую необходимо обсудить,– плохой помощник оценке ситуации. Подобный настрой заставляет принять обычную улыбку ребенка за саркастическую ухмылку, а уверенный тон – за неуважение.

• Менторский тон – даже если взрослый говорит правильные слова, не унижающие подростка, не подчеркивающие его недостатки, не указывающие на его неспособность что-то сделать, но тоном давящего превосходства, это сразу же настраивает последнего на сопротивление. Громкая, интонационно жесткая, категоричная речь с первой фразы создает барьер общения.

• Неуважение, нежелание слушать и выслушать подростка не позволяет решить проблемы, а, наоборот, создает новые. Строгий взгляд (прямо в глаза) и обвинения надолго (если не навсегда) сделает общение с подростком бессмысленным, он «не услышит» ни одного слова.